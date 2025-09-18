Salí a correr con las gafas deportivas Oakley Meta Vanguard AI y me di cuenta de que necesito más acción en mi vida

El sol brillaba en lo alto y yo hacía todo lo posible por no empapar mi chamarra deportiva de sudor mientras corría con las nuevas gafas deportivas Oakley Meta Vanguard AI que Meta presentó esta semana en Meta Connect.

Bueno, era más un trote que una carrera, y estaba en una caminadora, pero aún así era una buena forma de acostumbrarme a uno de los últimos dispositivos inteligentes con IA de Meta, lo más parecido a una GoPro con IA que se puede encontrar.

Las Oakley Meta Vangaugrds se diferencian del resto de la línea de gafas inteligentes Meta, que incluye las Meta Ray-Bans Gen 2, de estilo Wayfarer, y las nuevas Meta Ray-Ban Displays. Están diseñadas para los aficionados al fitness y la aventura que buscan emociones más extremas.

En lugar de un par de lentes, cuentan con una visera prismática extraíble, una cámara ultra gran angular centrada (12 MP y vídeo 3K) y un ajuste más firme en tres puntos para mantener la montura en su sitio mientras desciende por una pista de eslalon o surca las olas en Hawái (sí, tienen clasificación IP67).

Lance lleva a los Vanguards a dar un paseo

No soy un fanático de los deportes de acción y, por regla general, tampoco corro mucho (lo mío es más el entrenamiento con pesas), pero Meta ha creado una serie de opciones de ejercicio más intensas, incluida la caminadora, donde realicé mi breve prueba.

Muchas características de los Oakley Meta Vanguard están diseñadas a medida para adaptarse a actividades extremas. Incluso los altavoces abiertos son más potentes. Con hasta 6 db, no tuve ningún problema para escuchar la música o las respuestas de la IA de Meta.

Hay un nuevo botón de acción personalizable que se puede sentir en la parte inferior del brazo izquierdo para activar operaciones preestablecidas. Todos los botones se encuentran en los bordes inferiores de los brazos.

Esa ubicación tiene sentido para proteger los botones en condiciones más extremas (nieve, esquí acuático), pero, en más de una ocasión, me costó un poco encontrar el botón correcto.

Meta AI está obviamente integrado y, durante mi trote, podía pedirle que tomara un video y fotos o, mejor aún, usar la integración del reloj Gramin para verificar mi frecuencia cardíaca, mi progreso, etc. Una característica inteligente es la posibilidad de prescindir de «Hey Meta» y decir «Estadísticas». Esto se hace actualizando una configuración en Meta AI.

Funcionó bien y rápidamente me di cuenta de que mi ritmo cardíaco no aumentaba mucho. Intenté aumentar el ritmo, pero, bueno, intente correr con una chamarra deportiva.

Las Oakley Meta Vangaugrds pueden grabar video a intervalos predeterminados, así como en modo cámara lenta e hiperlapso. No corría lo suficientemente rápido como para grabar en cámara lenta, pero sí caminé por el recinto para probar el hiperlapso.

Mi video fue bastante rápido y la estabilización de imagen no sirvió de mucho para suavizarlo. Creo que se aplica mejor en videos de acción normales. Por lo que vale, la visera se ajustaba bien a mi cara, era cómoda y no daba señales de resbalarse.

Cuando terminé mi carrera, subimos el video de la visera a nuestro teléfono conectado. No fue muy emocionante porque realmente no fui a ningún lado, pero me impresionó cómo podíamos superponer las estadísticas de Garmin en el video y compartirlo con amigos. Mis estadísticas fueron terribles, así que no las voy a compartir con ustedes.

Las Oakley Meta Vangaugrds prometen 9 horas de duración de la batería, lo que es más de lo que ofrecen las Meta Ray-Ban Gen 2. Cuestan 499 dólares y se envían a partir del 21 de octubre.

¿Te comprarías unas gafas inteligentes para deportes de acción o te quedarías con las elegantes Ray-Ban Wayfarers? Cuéntamelo en los comentarios. Apuesto a que ya sabes cuál es mi respuesta.