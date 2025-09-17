Meta Connect 2025 en vivo: todas las novedades sobre las gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley, y cómo verlas

Refresh

La pantalla a todo color aparece en un ojo y parece ser a todo color, tal y como prometían las filtraciones. Cuentan con una resolución de 42 píxeles por grado, lo que debería significar que la pantalla también es nítida. Creo que es más nítida que la Quest 3.

Los lentes Meta Ray-Ban Display ya están aquí (Image credit: Meta) ¡Ya están aquí las primeras gafas con pantalla de Meta para consumidores, y cuentan con un controlador de banda neural!

Las preventas de Vanguard ya están disponibles antes del 21 de octubre, con precios a partir de 499 dólares.

Redbull los pone a prueba (Image credit: Meta) Meta promete que estas gafas son más resistentes que sus otros modelos, con una clasificación IP67 de protección contra el agua y el polvo. Ahora nos muestra un video de los atletas de Redbull poniendo a prueba las gafas Vanguard.

Integración con Garmin y Strava Vanguard se podrá emparejar con el hardware de Garmin y el software de Strava para que puedas consultar tus estadísticas mientras corres utilizando tu voz, así como crear y compartir clips de tu carrera con tus seguidores. ¡Qué emocionante!

Me encantaría comprobar esa afirmación. Zuckerberg afirma que "básicamente, puedes estar en un túnel de viento y seguir escuchando con claridad al otro lado" cuando realizas una llamada con estas gafas Vanguard.

¿Dos maratones con una sola carga? O corres muy rápido, Mark, o estas gafas realmente aguantan lo que se les eche.

Oakley Meta Vanguard (Image credit: Meta) También tenemos nuevas Oakley, el modelo con visera que se filtró antes de Connect.

Precio confirmado ¿Las gafas Ray-Ban Meta ya están disponibles? Y su precio parte de 379 dólares, algo más alto que el del modelo anterior.

Tenemos una demostración de cocina en vivo de Live AI en la que un chef intenta utilizar la IA para preparar una comida, pero un «problema con el wifi» nos ha obligado a interrumpirla... ¡Ups!

También se avecinan algunas actualizaciones de IA. Esto incluye Live AI, que será una IA siempre activa en la que actualmente se puede confiar durante una hora de uso. A 23 horas del uso «durante todo el día» que Zuckerberg espera lograr algún día.

Enfoque de la conversación (Image credit: Meta) Tal y como predije, las nuevas gafas tienen una batería más grande y una cámara mejor. También cuentan con nuevas funciones, como el enfoque de conversación, que permite amplificar las conversaciones que mantienes en la vida real. ¡Y lo mejor de todo es que esta mejora de audio llegará a los modelos anteriores mediante una actualización de software!

Ray-Ban Meta de última generación (Image credit: Meta) ¡Tenemos nuevas gafas Ray-Ban Meta!

(Image credit: Future) Las gafas ligeras y cómodas son sin duda imprescindibles. He probado muchas gafas inteligentes que resultan incómodas de llevar durante más de una hora. Zuckerberg está sin duda en lo cierto en este aspecto.

(Image credit: Future) Zuck está promocionando los lentes/gafas, creo que nos espera un espectáculo repleto de especificaciones, amigos.

¡Qué provocadora! (Image credit: Future) "Hablaremos de eso en un momento". ¡Cuéntanos sobre las gafas de realidad aumentada, Mark!

Mark Zuckerberg está transmitiendo en vivo y está usando lentes de realidad aumentada. ¡Podemos ver su perspectiva y se ve increíble!

Aquí vamos (Image credit: Future) Meta Connect 2025 comenzó oficialmente

El espectáculo está a punto de comenzar El nuevo texto ha sustituido al temporizador que decía "El espectáculo está a punto de comenzar", ¡abróchense los cinturones, amigos!

El director de Instagram fue visto (Image credit: Future) Lance ha visto que Adam Mosseri está presente. Es el director de Instagram, así que quizá se avecinen algunas integraciones interesantes de Instagram en la nueva tecnología de Meta.

El público está llenando el lugar Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) Lance nos ha enviado más fotos de Connect, y ahora hay mucha más gente en el público. Se acerca la hora de inicio y nuestra emoción va en aumento.

¡Comenzó la transmisión! ¡Ya está aquí, amigos! ¡La transmisión de Meta Connect ya está en vivo! Pueden verla en el video que he incluido arriba o dirigirse a la página de Facebook de Meta para verla allí.

El sitio web de Ray-Ban no está disponible (Image credit: Ray-Ban) La página web de Ray-Ban dedicada a sus gafas inteligentes Meta está actualmente fuera de servicio y muestra un banner con el mensaje "¡Volveremos pronto!". Parece que están preparando algunas actualizaciones para su línea de gafas inteligentes. Me pregunto cuáles serán...

Estamos a menos de una hora de Meta Connect 2025 y la emoción es palpable. Hay informes de que podría haber un programa previo, así que estamos actualizando la página de Meta Connect para ver cuándo o si se emitirá pronto.

Mantente atento para ver qué más se publica La transmisión en vivo de Meta aún no está disponible, pero acaba de publicar este divertido video que muestra algunas ediciones entretenidas de clips grabados con sus gafas inteligentes. La publicación nos dice que "estemos atentos para ver qué más se presenta", y no puedo evitar sentir que, una vez más, ¡se trata de un adelanto de la llegada de nuevas gafas inteligentes!

Enfoques de Meta Connect ¡Quedan menos de tres horas para la conferencia inaugural de Meta Connect 2025! He resumido algunos de los detalles de lo que creo que veremos en el evento de este año, pero también te recomiendo que veas este video de YouTube en el que profundizo en mis predicciones sobre Connect. Meta's next smart glasses?! 4 things we'll see at Meta Connect 2025. - YouTube Watch On Es cierto que está un poco desfasado, ¡pero sigue siendo un reloj fantástico!

¿Dónde están mis aumentos, Meta? (Image credit: Future) Otra actualización de software que estaré esperando en Connect será Augemnets. Estas decoraciones de realidad mixta se presentaron por primera vez en 2023, cuando Meta Quest 3 debutó como una forma de llevar elementos virtuales a tu hogar. Podías configurar un portal permanente a tu juego de realidad virtual favorito, colgar un calendario digital en la pared para llevar un registro de los eventos o simplemente colocar una escultura digital espectacular. Desafortunadamente, Augemnets aún no se ha materializado y el director de tecnología de Meta explicó a principios de este año que Meta «volvió a la mesa de diseño» para mejorar Augments, lo que también ha significado reconstruir el sistema «desde cero», lo que ha provocado retrasos (vía UploadVR). Esperemos que hoy sea el día en que Augments finalmente haga su debut.

¿Deadpool se robará el show? Dejando a un lado el hardware, aunque no creo que los cascos de realidad virtual vayan a acaparar mucho la atención, no me sorprendería que se anunciara la fecha de lanzamiento del próximo título exclusivo para Meta Quest: Deadpool VR. Marvel’s Deadpool VR | Official Story Trailer | Meta Quest Platforms - YouTube Watch On Neil Patrick Harris presta su voz al mercenario bocazas en lo que parece ser un caótico shooter de mundo abierto en el que Deadpool dará caza a un amplio elenco de personajes de Marvel, sin dejar de soltar sus habituales ocurrencias. El juego está previsto que salga a la venta en algún momento de este año, y con solo tres meses para que termine 2025, Meta se está quedando sin tiempo para decirnos cuándo se lanzará este juego, más allá de lanzarlo como una sorpresa de fin de año para nosotros.

¿Hay otro? Reutilizo esta imagen filtrada para destacar un tercer par de gafas inteligentes nuevas que creo que están ocultas a simple vista: una nueva generación de Ray-Ban sin pantalla. Llevo tiempo especulando con que este tipo de gafas se presentarán en Connect, desde que Meta lanzó sus gafas Oakley HSTN, que cuentan con una batería y una cámara mejoradas en comparación con las Ray-Ban que se lanzaron en 2023. La imagen de arriba no sugiere inmediatamente que las Ray-Ban sin pantalla vayan a recibir una mejora, salvo por un sutil detalle: Meta aún no ha fabricado gafas inteligentes Ray-Ban con una montura azul opaca como la que vemos en la imagen. Esto podría ser solo una pista sobre los nuevos estilos que llegarán a las Ray-Ban que ya conocemos y amamos, pero yo apuesto por una segunda generación de Ray-Ban, ya que, francamente, tiene mucho sentido: con las mejoras de las HSTN y la llegada de la competencia de rivales como Android XR en 2026, Meta querrá dar lo mejor de sí misma.

¿Oakley más deportivas? (Image credit: Meta) En la imagen de abajo (y en la de arriba), que la propia Meta filtró antes del evento de hoy, se puede ver un par de gafas inteligentes que parecen una visera. Estoy seguro de que se trata de las gafas inteligentes Oakley Sphaera que se presentaron a principios de este año. Según los rumores, estas gafas inteligentes están fabricadas especialmente para deportistas. La visera deportiva parece ideal para corredores o ciclistas de élite, pero espero que también veamos alguna tecnología interesante incorporada en las gafas (quizás incluso un monitor de frecuencia cardíaca integrado, como el que hemos visto en los nuevos Apple AirPods Pro 3) y un entrenador deportivo con IA mejorado para ayudar a los usuarios a mejorar su forma física mientras llevan estas gafas inteligentes. Curiosamente, estas gafas parecen desplazar la cámara de la sien del usuario al centro de las gafas, lo que debería resultar útil para utilizarlas como cámara de acción, ya que se tendrá una mejor idea de la perspectiva que captarán las gafas. Cuando la cámara está más cerca de un solo ojo, la perspectiva puede estar un poco desplazada y ser difícil de calibrar, a menos que se utilicen mucho las gafas.

¿Conectar spoilers de la propia Meta? (Image credit: Meta) En una publicación anterior mencionamos que Meta podría haber revelado por adelantado sus propios anuncios de Connect gracias a un video que publicó esta semana en su cuenta de YouTube. El video mostraba varios diseños diferentes de gafas, incluidas las muy esperadas Meta Ray-Ban con pantalla. Aunque el anuncio filtrado adelantaba algunos detalles, como una pantalla a todo color que puede proporcionar información útil en una pantalla frontal, como un mapa con indicaciones o traducciones en tiempo real, no revelaba sus especificaciones completas ni el precio de las gafas. Estas son preguntas que esperamos que Meta responda en Connect dentro de unas horas.

(Image credit: Future / Hamish Hector) Hola a todos, soy Hamish Hector y me encargo del blog en vivo. Estaré con ustedes hasta que termine Meta Connect (es decir, durante las próximas ocho horas aproximadamente). Aquí, en TechRadar, me encargo de todo lo relacionado con la tecnología como parte de nuestro equipo de noticias, pero me especializo en dispositivos XR, que incluyen cascos de realidad virtual y gafas inteligentes (básicamente, el tipo de tecnología que veremos hoy en Connect). A medida que se acerque la hora de inicio del evento (5 p. m. PST, que aquí en el Reino Unido es 1 a. m. BST, ¡puaj!), os iré dando pistas sobre lo que espero que veamos y, cuando empiecen las festividades, veremos si las filtraciones y mis especulaciones son correctas.

Prepárate para las gafas Ray-Ban Meta de última generación (Image credit: Meta) Más adelante se presentarán muchas novedades en tecnología de gafas inteligentes: para empezar, es probable que veamos las rumoreadas Ray-Ban Meta Displays y la nueva pulsera para controles gestuales. Pero las monturas que probablemente comprará la mayoría de la gente seguirán siendo las Ray-Ban Meta Smart Glasses estándar, y es muy posible que también veamos una versión actualizada de estas. En julio, vimos una filtración recogida por UploadVR que aparentemente mostraba renders de las gafas de próxima generación. Había dos modelos, unas gafas de sol inteligentes con el nombre en clave «Aperol» y unas gafas graduadas llamadas «Bellini». Nos estás dando sed, Meta. Es posible que estas gafas sean diferentes de las actualizaciones que veremos hoy, pero parece probable que haya un nuevo par de la colaboración original de Meta con Ray-Ban, ya que han pasado un par de años desde su lanzamiento original. Esperemos que, si es así, se renueven la duración de la batería, las cámaras y el diseño, sin que ello suponga un aumento excesivo del precio.