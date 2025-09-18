Los lentes inteligentes Meta Ray-Ban Gen 2 ya son oficiales: aquí tienes las 5 mejoras clave que debes conocer

¡La espera terminó! Después de un par de años, los lentes/gafas inteligentes Ray-Ban Meta reciben una nueva generación con una serie de atractivas mejoras en relación con sus predecesoras.

Quizás estés pensando en invertir en estas nuevas gafas, o tal vez solo te preguntes hasta qué punto ha avanzado este diseño ligero, pero sea cual sea el motivo de tu interés, tenemos toda la información que necesitas saber sobre el producto, directamente de Meta.

El precio inicial de las nuevas gafas inteligentes Meta Ray-Ban Gen 2 es de 379 dólares/379 libras/599 dólares australianos para las opciones de lentes estándar y, como antes, hay múltiples formas de montura, colores y variedades de lentes entre las que elegir. De hecho, hay unas 27 configuraciones diferentes en total.

1. La duración de la batería es mucho mejor

En nuestra reseña sobre las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, describimos que la duración de la batería de estas gafas inteligentes era de unas cuatro horas, lo que coincide con el tiempo entre cargas que Meta afirmaba que los usuarios podían esperar. Con las Meta Ray-Ban Gen 2, la duración de la batería se duplica, por lo que puedes esperar ocho horas de autonomía.

Aunque Meta no ha revelado cómo ha logrado estas mejoras tan espectaculares en la duración de la batería, todos estamos a favor de ellas. Es de suponer que se ha aumentado el tamaño de la batería o que se ha logrado un ahorro significativo en la eficiencia energética.

Eso es suficiente para pasar todo un día fuera de casa, lejos de una toma de corriente, sin preocuparse de que las gafas inteligentes se queden sin batería, aunque, por supuesto, la duración de la batería dependerá en cierta medida del uso que se le dé. Según Meta, se obtienen cinco horas de reproducción continua de audio o llamadas de voz, por ejemplo.

La nueva funda, que también funciona como cargador (Image credit: Meta)

2. También hay mejoras en la carga

Ya que hablamos de baterías, las Meta Ray-Ban Gen 2 también se cargarán más rápido que el modelo anterior. Esto puede marcar una gran diferencia cuando tienes que salir y solo dispones de unos minutos para cargar tu dispositivo.

Según Meta, la última versión de estas gafas inteligentes puede cargarse del 0 al 50 % en tan solo 20 minutos. Eso es dos minutos más rápido que las cifras que nos dieron para las Ray-Ban Meta Smart Glasses originales.

Como antes, también se incluye un estuche de carga, lo que proporciona aún más potencial para la duración de la batería sobre la marcha. En esta ocasión, el estuche proporciona 48 horas de batería adicional (es decir, seis ciclos completos), frente a las 32 horas del modelo anterior.

3. Se ha mejorado la resolución del video

Una de las ventajas de las gafas inteligentes como estas es que permiten capturar fotos y videos de forma rápida y más natural. En lugar de tener que buscar el teléfono en el bolsillo o en el bolso, puedes capturar imágenes de cualquier cosa que tengas delante casi al instante.

Con las Meta Ray-Ban Gen 2, la resolución de vídeo se ha aumentado a lo que Meta denomina «3K Ultra HD», que aparentemente son 6,4 millones de píxeles por fotograma, el doble que en el primer modelo. Sin embargo, la clasificación de megapíxeles sigue siendo la misma, 12 MP.

Esa resolución 3K viene acompañada de una velocidad de grabación de 30 fotogramas por segundo. También puedes optar por una resolución de 1440p a 30 fps, o una resolución de 1200p a 60 fps, para que puedas elegir el mejor modo para cualquier situación de grabación.

4. Tienes nuevos modos de disparo

En las próximas semanas, Meta afirma que lanzará dos nuevos modos de captura de video con los que podrás experimentar: hiperlapso (para comprimir un largo periodo de tiempo en un clip más corto) y cámara lenta (para prolongar un periodo de tiempo corto).

Los nuevos modos deberían ofrecerte más flexibilidad a la hora de utilizar las gafas inteligentes, aunque tendremos que esperar para ver exactamente cómo funcionan y qué calidad de vídeo puedes esperar.

En sentido estricto, esta actualización no es exclusiva de las Meta Ray-Ban Gen 2, ya que Meta afirma que estará disponible en todas sus gafas con IA. Sin embargo, el último modelo te ofrecerá esas opciones adicionales de resolución de video y velocidad de fotogramas.

5. Se avecinan más actualizaciones

Las nuevas especificaciones están disponibles en 27 combinaciones diferentes (Image credit: Meta)

Hay otras mejoras en camino, aunque, de nuevo, no son exclusivas de la segunda generación de estas gafas. Meta afirma que «próximamente» estará disponible una nueva función llamada «enfoque de conversación», que utiliza los altavoces abiertos de las gafas para amplificar la voz de alguien que te está hablando directamente.

Esto debería facilitar la comprensión de las personas en lugares públicos concurridos, y todo sucederá automáticamente, por lo que no será necesario manipular los ajustes para que funcione. Se puede hacer algo similar con los AirPods de Apple.

Se avecinan más actualizaciones de software con paquetes de idiomas adicionales para la función de traducción en vivo, y los idiomas compatibles aumentarán a seis con la incorporación del alemán y el portugués. Incluso funcionarán sin conexión si se han descargado previamente.