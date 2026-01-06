Parece que se acerca el fin del Apple Vision Pro, y ni siquiera me sorprende

El sueño de Apple de un futuro en el que todos deslizamos y navegamos por versiones de realidad virtual y aumentada de macOS e iOS podría haber llegado a su fin. Según el grupo de inteligencia de mercado Sensor Tower, citado por el Financial Times, las bajas ventas han obligado a Apple a recortar la producción y reducir el presupuesto de marketing del Apple Vision Pro en un 95%.

Dudo que esto sea una gran sorpresa para muchos de los que han seguido el mundo de la tecnología durante el último año, ya que el Vision Pro no solo se lanzó a un elevado precio de 3499 dólares en Estados Unidos, sino que también se limitó a las plataformas de Apple. Este clásico enfoque de jardín vallado no es nada nuevo para Apple, ya que ha funcionado de maravilla para el gigante tecnológico en el pasado; sin embargo, esta vez parece que no ha dado sus frutos.

En respuesta a esta noticia, el editor jefe Lance Ulanoff señaló: «De hecho, pensé que habían reducido la producción el año pasado, pero tal vez imaginaron que la actualización del M5 marcaría una gran diferencia. (Narrador: No fue así)».

Yo compartía la opinión de Ulanoff, ya que también me parecía que el año pasado no se había hablado mucho del Vision Pro o del visionOS, y no recuerdo haber visto a nadie utilizar realmente las gafas de realidad mixta.

En muchos sentidos, es una lástima, ya que, como verás en nuestra reseña de Apple Vision Pro, la tecnología de los lentes es bastante impresionante. Del mismo modo, daba la impresión de ser un dispositivo de primera generación dirigido más a los desarrolladores que a los consumidores, y por lo tanto, unos lentes destinados a una segunda generación, probablemente despojados de algunas de las tecnologías más avanzadas, pero con un precio más asequible. Esto no sucedió.

Eso no quiere decir que el trabajo de Apple en realidad aumentada y mixta haya terminado, ya que la empresa de Cupertino tiene actualmente publicados algunos puestos de trabajo centrados en Vision Pro. Pero estos parecen estar más basados en software, y apostaría a que lo que sea lo próximo para la RA de Apple no implicará unas gafas de tres mil dólares.

Sigue siendo de "nicho"

Lamentablemente, creo que la realidad virtual sigue siendo una propuesta algo minoritaria, ya que la realidad aumentada es una función que la gente utiliza más en aplicaciones para teléfonos móviles —como Pokémon Go— que con cascos. Y el costo es claramente un factor importante, ya que nuestra selección de los mejores cascos de realidad virtual se centra principalmente en sistemas más asequibles, entre los que destaca el Meta Quest 3.

Otro aspecto lamentable es que ya he visto esto antes con la PlayStation VR 2. Unas fantásticas gafas de realidad virtual repletas de tecnología inteligente y un par de juegos muy impresionantes, pero que no lograron entusiasmar a la gran mayoría de los propietarios de PS5, seguramente debido, entre otras razones, a que su precio de lanzamiento era el mismo que el de la PS5.

No deseo nada más que ver cómo la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta se convierten realmente en algo especial y generalizado. Pero hasta que el precio, la accesibilidad y las experiencias de software puedan perfeccionarse y abrirse más allá de las Meta Quest, no creo que ese futuro llegue a materializarse.

