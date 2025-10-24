No puedo creer que Samsung y Apple hayan cometido el mismo error con "XR" cuando Meta ya lo resolvió hace más de media década

Esta semana finalmente hemos tenido en nuestras manos (y cabeza) los nuevos Samsung Galaxy XR, así como las nuevas Apple Vision Pro, y aunque el dispositivo de Apple con tecnología M5 nos ha dejado gratamente sorprendidos, creemos que el precio más bajo y la experiencia premium del hardware XR de Samsung podría ayudar a conquistar a aquellos que están entusiasmados con los lentes/gafas prosumer.

Gracias a sus impresionantes pantallas que ofrecen una claridad visual magnífica, a sus chipsets con gran potencia para una amplia gama de usos y a sus cómodos diseños —facilitados por el menor peso del Galaxy XR y la nueva diadema del Vision Pro—, ambas opciones tienen mucho que ofrecer.

Hablamos de estos dos cascos XR en el último episodio del podcast de TechRadar, en el que me acompañaron nuestra experta en hogares inteligentes Josephine Watson, el jefe de teléfonos Axel Metz y el gurú tecnológico Lance Ulanoff. Echa un vistazo al episodio completo para conocer nuestras primeras impresiones y pruebas prácticas.

Vision Pro vs. Samsung Galaxy XR, Apple’s new M5 chip, and the bleak future of thin phones - YouTube Watch On

A pesar de los aspectos positivos, tengo una queja con ambos dispositivos: ¿por qué ninguno de los dos cascos ha encontrado una solución limpia y asequible para los usuarios de gafas?

Una rápida búsqueda en Google sobre las estadísticas de uso de gafas (al menos en EE. UU.) sugiere que más de la mitad de los adultos usan (o al menos deberían usar) lentes graduadas. Estos mismos adultos serán el público objetivo de los cascos de Apple y Samsung, no solo por el precio, sino porque los pesados dispositivos de realidad virtual no son los más cómodos para los niños, debido al tamaño más pequeño de sus cabezas y cuellos.

Ambos cascos ofrecen una solución para los usuarios de gafas, si están dispuestos a pagar por ella. Las lentes ópticas oficiales para el casco Samsung Galaxy XR cuestan a partir de 99 dólares, y lo mismo ocurre con el Vision Pro.

No es una suma insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que ambos dispositivos ya cuestan mucho antes de comprar los complementos, y más aún cuando rivales como Meta ya ofrecen una solución gratuita.

Es decir, con los cascos Meta Quest 3, la interfaz facial es ajustable (o se puede optar por un espaciador en el caso del 3S), lo que deja suficiente espacio para las gafas. Las Meta Quest Pro (que se acercan más en cuanto a capacidades a las opciones de Samsung y Apple) también dejaban espacio para las gafas entre la cara y la pantalla, y funcionaban perfectamente con el seguimiento ocular una vez calibradas.

También estaban disponibles las lentes Quest Pro, y muchos consideraban que eran una solución más elegante, pero lo más importante es que no eran esenciales para los usuarios de gafas.

(Image credit: Future)

También sería menos crítico con los insertos para lentes si al menos fueran universales.

Si pudieras usar tus lentes en diferentes dispositivos, ya sea porque cambias a otra marca o, por ejemplo, porque tienes tu propio Vision Pro personal mientras que en tu lugar de trabajo se utilizan los audífonos Samsung Galaxy XR, pagar cerca de 100 dólares por lentes estandarizadas tendría más sentido que las alternativas específicas para cada modelo.

Imagina que tuvieras que comprar unas gafas nuevas cada vez que quisieras cambiar de un iPhone 17 a un Galaxy S25. Sería absurdo, y debería ser igual de absurdo en el ámbito de la realidad aumentada.

A medida que los cascos y las gafas se convierten en la norma, creo que tenemos que encontrar una solución, y las lentes universales parecen la mejor opción, porque ahora mismo es un punto de fricción constante que escucho de muchos usuarios de gafas, y somos muchísimos.