Meta acaba de dar un giro de 180 grados al mejor anuncio sobre realidad virtual que había hecho nunca, y podría haberle dado la victoria a Android XR

Meta ha confirmado que sus colaboraciones con terceros en materia de realidad virtual están «en pausa».

Esto significa que no veremos cascos Horizon OS de Asus o Lenovo.

En su lugar, Meta se está enfocando en hardware y software propios.

Después de un año y medio de espera, por fin sabemos dónde están los cascos Horizon OS de terceros de Meta: en la basura. Los cascos de Asus y Lenovo podrían lanzarse bajo otra asociación, pero el lanzamiento del sistema operativo Horizon de Meta se ha "pausado", según un comunicado de la empresa.

Así lo informa Road to VR, que recibió un comunicado de Meta en el que se afirma: "Hemos pausado el programa para centrarnos en crear el hardware y el software de primera clase necesarios para impulsar el mercado de la realidad virtual".

La noticia es tan decepcionante como era de esperar.

Cuando Meta adelantó el lanzamiento de Horizon OS para otros cascos, nos prometió tres dispositivos. Un casco de Asus dedicado a los videojuegos, un casco de Lenovo para la productividad y el entretenimiento, y un casco de Xbox, de los cuales solo este último vio la luz como una edición limitada en negro y verde, el Meta Quest 3S.

Tenía la esperanza de que pudiéramos ver uno o ambos de los cascos restantes en Meta Connect 2025, pero cuando ninguno de los dos se materializó, se me ocurrió que tal vez nunca llegarían, algo que la propia Meta ha confirmado ahora.

(Image credit: Meta)

Más allá

Los socios externos son una excelente forma de hacer crecer una plataforma, especialmente una plataforma de software tan potente como Horizon OS, con su interfaz limpia y su increíble gama de aplicaciones. Pero, como se destaca en el informe Road to VR, probablemente habría sido una batalla cuesta arriba para Asus y Lenovo, ya que Meta cobra muy poco por su hardware Quest. Muchos expertos señalan que es probable que los cascos Quest se vendan a precio de coste, o incluso con una ligera pérdida, con la esperanza de que Meta pueda recuperar los gastos con la venta de software.

Asus y Lenovo tendrían que cobrar más que Meta por sus cascos para obtener beneficios, sobre todo porque no solo no pueden ganar dinero con las ventas de software, sino que probablemente también tendrían que pagar por la licencia de Horizon OS a Meta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Android XR, por otro lado (o potencialmente a través de una asociación con la próxima versión XR de SteamOS, ya que Lenovo ha fabricado anteriormente un dispositivo portátil SteamOS), podría representar una oportunidad mucho mejor para estas marcas.

Google aún no fabrica su propio hardware y, hasta ahora, Samsung (el único fabricante de hardware Android XR del que conocemos el precio de las gafas) no parece estar fijando un precio excesivamente agresivo para sus gafas. Aunque Valve aún no nos ha comunicado el costo de las Steam Frame, los comentarios de su equipo y las especulaciones a partir de las filtraciones sugieren que tampoco se venderán a un precio similar al de las Meta Quest, lo que facilitará la competencia a los posibles socios de la plataforma.

El bastidor de vapor (Image credit: Valve)

Dado que estas plataformas también ofrecen muchas de las ventajas del sistema operativo Horizon (principalmente una amplia compatibilidad con el software) sin los inconvenientes del Quest, es posible que Asus y Lenovo hayan decidido abandonar el barco.

Teniendo esto en cuenta, yo también consideraría pasarme a Android XR o SteamOS.

Derrota en las últimas horas de la victoria

Este es un error increíble por parte de Meta.

Como comenté en un artículo publicado tras el anuncio original de la asociación con terceros, Reality Labs está perdiendo mucho dinero, y una de las únicas formas que tiene sentido desde el punto de vista financiero es que HorizonOS se consolide como el Android o Windows de la XR, la plataforma a la que todos recurren para ejecutar su hardware.

Por desgracia, parece que Android XR podría convertirse en el Android de la XR. Sin tener en cuenta la posible rebelión de Asus y Lenovo, ya cuenta con Samsung, Xreal y Gentle Monster, entre las marcas que adoptan el sistema operativo.

Quizás lo más importante es que Google también ha configurado una plataforma unificada tanto para gafas como para cascos, lo que permite a sus socios seguir fácilmente cualquiera de las dos vías de la XR. Las gafas, en particular, están demostrando ser la opción potencialmente más lucrativa y popular, ya que los sucesivos cascos que no son Quest luchan por causar sensación (nos referimos a ti, Samsung Galaxy XR y Apple Vision Pro).

Tendremos que esperar a ver si la estrategia independiente de Meta funciona, pero este desarrollo no parece prometedor. Solo espero que algún día veamos esos cascos prometidos de Asus y Lenovo en alguna otra forma.

El casco de Asus se ha filtrado anteriormente, así que esperemos que siga en marcha.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.