Según un nuevo informe, Apple Maps está a punto de copiar Google Maps, lo que me preocupa por su futuro

Un nuevo informe afirma que Apple pronto incorporará anuncios en Apple Maps.

Esta medida reflejaría una política similar a la utilizada por Google Maps.

Se corre el riesgo de provocar una reacción negativa, ya que muchos usuarios ya han amenazado con dejar de utilizar el servicio.

Durante años, Apple Maps ha estado libre de anuncios, lo que te ha proporcionado una experiencia limpia y precisa sin las distracciones y molestias que a veces se encuentran en Google Maps, repleto de anuncios. Sin embargo, un nuevo informe sugiere que todo esto está a punto de cambiar, ya que Apple estaría a punto de abrir su aplicación de mapas a una avalancha de anuncios y promociones pagadas.

Eso es, si el reportero de Bloomberg Mark Gurman está en lo cierto. En su último boletín Power On, Gurman explica que Apple lleva varios años considerando esta medida. Ahora, sin embargo, la empresa parece haber decidido seguir adelante con la idea, y es posible que los anuncios lleguen a Apple Maps en 2026.

¿Qué significaría esto en la práctica? Según Gurman, el plan de Apple "permitirá a los restaurantes y otros negocios pagar para que sus datos aparezcan de forma más destacada en las búsquedas de la aplicación". Eso podría significar que al abrir la aplicación o buscar un destino, se vean las ubicaciones de las empresas promocionadas, como suele ocurrir en Google Maps.

Gurman añade que "el concepto es bastante similar al de los anuncios de búsqueda dentro de la App Store, donde los desarrolladores pueden pagar para que su software aparezca en un espacio promocionado en función de las consultas de los usuarios". También afirma que la versión de Apple "tendrá una interfaz mejor que la que ofrecen Google y otras empresas dentro de los servicios de mapas" y que utilizará inteligencia artificial (IA) para "garantizar que los resultados sean relevantes y útiles".

Reacción negativa de los usuarios

A pesar de su accidentado inicio hace muchos años, siempre he preferido Apple Maps sobre Google Maps. En parte, gracias a su interfaz limpia, libre de los anuncios que normalmente aparecen en Google Maps.

Más allá de la limpieza visual, también me resulta más fácil confiar en Apple Maps porque sé que nadie ha pagado para que su ubicación aparezca más destacada: si un destino es popular, sé que es porque realmente es bueno, no porque haya pagado por subir en la cadena de visibilidad.

La decisión de insertar anuncios en Apple Maps también podría generar un choque con el compromiso histórico de Apple con la privacidad del usuario. Dado que los anunciantes suelen recopilar tanta información como sea posible para personalizar sus anuncios, Apple tendrá que ser muy cuidadosa para garantizar que la privacidad de los clientes siga siendo respetada bajo este nuevo programa publicitario.

Y parece que no soy el único preocupado por este posible cambio: basta con revisar las redes sociales para encontrar usuarios con opiniones similares. Por ejemplo, el usuario de Reddit locke_5 comentó:

“Me cambié a Apple Maps precisamente por la ausencia de anuncios. Si los introducen, simplemente volveré a Google por su mejor sistema de reseñas.”

Otro usuario, InItsTeeth, argumentó en Reddit que:

“Los anuncios en Google Maps arruinaron completamente esa app para mí. Odiaría ver eso en Apple Maps.”

Mientras que otro fue más conciso:

“La codicia no tiene fin. El hambre nunca se detiene. Triste.”

Como señala Gurman, el movimiento de Apple podría provocar una fuerte reacción de los usuarios. En lo personal, esperaré a ver cómo implementa Apple los anuncios (si realmente llega a hacerlo) antes de buscar aplicaciones alternativas.

Si la compañía logra introducir este sistema sin comprometer los datos personales de los usuarios, entonces sería más una molestia que una verdadera preocupación de privacidad.

Aun así, afectaría negativamente la interfaz de la app, y en cualquier caso, no hay garantía de que eso ocurra cuando los anuncios lleguen el próximo año.

Incluso si Apple logra de algún modo insertar anuncios que respeten la privacidad, no veo cómo eso podría mejorar mi experiencia.

Dado lo molestos que suelen ser los anuncios, no puedo decir que esté lleno de esperanza.

