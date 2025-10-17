Meta va a eliminar la aplicación Messenger en Mac y Windows, pero no nos ha dicho por qué

Meta anuncia que cerrará su aplicación Messenger para Mac y Windows

Tienes hasta el 15 de diciembre para utilizar sus aplicaciones de escritorio antes de que sean retiradas

Aún no hay una razón oficial para esta decisión, pero muchos usuarios no están contentos

¿Utilizas constantemente Messenger en Mac y Windows? De ser así, te tenemos malas noticias, pues Meta cerrará las aplicaciones para esos dispositivos/sistemas, y esto llegará muy pronto.

A partir del 15 de diciembre, la app de Messenger en dispositivos Mac y Windows dejará de existir, y la compañía ya la eliminó por completo de la Mac App Store para evitar nuevas descargas —algo que fue detectado primero por Apple Insider. Las versiones móviles para iOS y Android seguirán funcionando, pero la experiencia de escritorio será descontinuada.

Meta anunció su decisión de eliminar Messenger para escritorio en una página de ayuda, aunque aún no ha ofrecido una razón para ello. Tras su retiro, los usuarios “no podrán iniciar sesión en esta aplicación y serán redirigidos automáticamente al sitio web de Facebook para enviar mensajes”.

Para quienes no tienen una cuenta de Facebook pero usan Messenger, serán redirigidos a Messenger.com.

Para prepararte para este gran cambio, Meta enviará notificaciones dentro de la app cuando comience el proceso de eliminación. Una vez que recibas esta alerta, tendrás 60 días para seguir usando Messenger en Mac o Windows antes de que se elimine definitivamente, y se bloqueará el acceso cuando ese tiempo se cumpla.

¿Y qué pasará con tu historial de chats? Durante este periodo de transición, Meta recomienda activar el almacenamiento seguro (ver más abajo) y configurar un PIN en la app de Messenger antes de cambiar a la versión web.

Una vez habilitada esta opción, tu historial de conversaciones aparecerá sincronizado en todas las plataformas, y el proceso es bastante sencillo:

Solo necesitas tocar el ícono de engrane de configuración junto a tu foto de perfil, ir a ‘Privacidad y seguridad’, seleccionar ‘Chats con cifrado de extremo a extremo’ y luego, en ‘Almacenamiento de mensajes’, activar el almacenamiento seguro.

"El colmo para mí"

El proceso de eliminación gradual apenas ha comenzado y Meta ya está recibiendo críticas de los usuarios que dependen de Messenger para computadoras de escritorio para su comunicación diaria.

La eliminación de las aplicaciones de escritorio de Messenger ha molestado a algunos usuarios, especialmente a aquellos que han dejado Facebook pero siguen usando Messenger.

Aunque los usuarios aún pueden acceder a Messenger a través de su versión web, la aplicación de escritorio ofrecía una forma más sencilla de iniciar conversaciones individuales y chats grupales. Esa comodidad desaparecerá a partir del 15 de diciembre, lo que supone el principal inconveniente para aquellos que son principalmente usuarios de escritorio.

Afortunadamente, su aplicación móvil seguirá estando disponible y no sufrirá cambios, a menos que Meta tenga una gran sorpresa bajo la manga. Actualizaremos esta noticia si Meta nos da una razón para esta decisión inesperada, pero por ahora los usuarios de escritorio deben seguir el proceso anterior antes de cambiar a la versión web.

