Los jugadores están eludiendo las nuevas herramientas de verificación de edad de Discord en el Reino Unido utilizando el modo foto de Death Stranding. Sí, has leído bien

La Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido ha introducido herramientas de verificación de edad en múltiples plataformas.

Esto impide a los usuarios acceder a contenidos potencialmente clasificados como para mayores de 18 años.

Esto ha llevado a muchos jugadores y usuarios de Discord a buscar alternativas debido a problemas de verificación.

No cabe duda que la nueva Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido ha causado un gran alboroto en los internautas, pues ahora requieren verificación de edad para acceder a canales con contenido para mayores de 18 años (NSFW) en plataformas como

Sin embargo, como suele suceder en internet, muchos ya han encontrado una forma de saltarse este requisito.

Según reportan nuestros colegas de PC Gamer, el videojuego Death Stranding de Hideo Kojima y su modo foto permiten a los usuarios evadir los nuevos controles de verificación de edad del Reino Unido. La medida exige a los usuarios capturar su rostro o escanear su identificación oficial para comprobar su edad, pero usar al personaje Sam Porter Bridges en el modo foto parece ser suficiente para lograr la verificación.

Dado que el modo foto de Death Stranding incluye varios gestos o expresiones para Sam, los jugadores pueden usar la cámara frontal de su teléfono y aplicar emotes específicos que hacen que Sam abra y cierre la boca, tal como lo exige el escáner facial (como se muestra en la guía visual del sistema).

Al intentar escanear mi rostro para acceder a mi propio servidor de Discord y otros servidores con canales restringidos por edad, el sistema mostraba instrucciones cada pocos segundos (antes de que pudieras seguirlas) o determinaba erróneamente que yo era un adolescente menor de edad, que fue el resultado que obtuve.

Quizá se te ocurra una solución más fácil, como usar una imagen ya existente, pero como mencioné, el sistema requiere ciertos movimientos faciales, algo que una imagen estática no puede hacer.

Si bien esta nueva medida es vista como algo positivo, pues podría impedir que menores accedan a contenido perjudicial (y con justa razón), también está afectando a personas que sí son mayores de edad, especialmente a aquellas que no se sienten cómodas compartiendo su identificación, a pesar de que las empresas aseguran que las imágenes no se almacenan después de la verificación.

Ya hemos visto una filtración masiva en la app de citas Tea, donde identificaciones e imágenes personales de usuarios quedaron expuestas en internet, así que no hay ninguna garantía de que compartir tu identificación con otras apps sociales sea realmente seguro.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Analysis: I'd rather not use my personal ID for social media, so I'll pass

First and foremost, I'm not advocating or recommending the use of this Death Stranding bypass by any means, especially if you're underage. However, since there are clearly issues with the face scanner, including a lack of alternatives to access Discord servers (besides using a personal ID), this is the only solution for many.

I've tried to use the face scanner to no avail, and according to Discord, I'm a young teenager, which clearly isn't the case. Fortunately, Reddit's age verification face scanner worked easily for me without any issues, so perhaps it's an isolated issue with Discord's face scanner.

The last thing I would do is use my personal ID for verification for a social app like Discord, and it explains why gamers are going to the lengths of using tools like Death Stranding's photo mode.

It's worth noting that there is already a petition in place to repeal the new Online Safety Act, so it remains to be seen what comes of this all.

For now, I'll be patiently waiting for another solution – and fortunately, I'm in no rush to regain access to a small selection of Discord servers.