Apple WWDC 2025: fechas, horarios y todo lo que esperamos de la gran feria del software

Ya casi llega esa época del año: la WWDC. La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple es un evento anual donde se revelan, tanto a desarrolladores como a todos nosotros, las próximas actualizaciones de software. Esto incluye iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS, por lo que siempre es un evento repleto.

En cuanto a las noticias oficiales de la WWDC 2025, solo sabemos cuándo se celebrará. Extraoficialmente, ha habido muchísimas filtraciones y rumores que insinúan lo que está por venir, y los hemos recopilado todos aquí para que puedas prepararte para el gran día.

Si Apple mantiene su calendario habitual, tendremos versiones beta de algunas de estas actualizaciones poco después de la WWDC 2025, seguidas de lanzamientos completos más adelante en el año. Por ejemplo, en el caso de iOS 19 (o iOS 26), el software debería empezar a implementarse en los iPhone en septiembre, coincidiendo con el lanzamiento del iPhone 17.

La WWDC de este año se llevará a cabo el lunes 9 de junio, según anunció Apple.

Habrá reuniones y presentaciones durante toda la semana, pero la mayoría de los anuncios principales serán realizados por Tim Cook y sus colegas en un discurso de apertura que dará inicio al evento: está programado para comenzar a las 11 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Como es habitual, la conferencia principal se transmitirá en directo por internet, o sea, también a través de YouTube.

Parece que la WWDC 2025 va a estar muy concurrida, según los rumores y especulaciones que hemos encontrado en los días previos al evento. Tengan en cuenta que nada de esto es oficial todavía, pero esto es lo que esperamos.

Esperábamos que iOS 19 siguiera a iOS 18, como era de esperar, pero una fuente confiable dice que Apple planea nombrar la próxima actualización del sistema operativo del iPhone iOS 26, para que coincida con el año 2026, a pesar de que se lanzará en el tercer trimestre de 2025.

No solo eso, sino que se rumora que todas las plataformas de software de Apple cambiarán de nombre para que coincidan. Esto solucionaría la situación bastante confusa actual, donde macOS, tvOS, watchOS y visionOS tienen números de versión diferentes.

Eso representaría un gran salto en algunos casos (de visionOS 2 a visionOS 26), pero haría que todo fuera más consistente. También será interesante ver qué dispositivos serán elegibles para las próximas actualizaciones.

Otra filtración que surgió antes de tiempo sugiere que la mayoría de las plataformas de software de Apple recibirán una actualización visual moderna, que en realidad coincide con la plataforma menos utilizada, visionOS.

Según lo que hemos escuchado, parece que la nueva apariencia será más consistente, más sencilla y con un mayor uso de elementos translúcidos similares al vidrio. De hecho, hemos visto indicios de ello en la invitación oficial a la WWDC 2025.

Es más, el lema del evento es "sleek peek (ó un vistazo elegante)", lo que apunta a una renovación visual. Podría ser la mayor actualización estética del software y las apps de Apple desde iOS 7, allá por 2014.

Además de actualizar los sistemas operativos subyacentes, Apple suele reservar todos los anuncios de actualizaciones de sus apps para la WWDC 2025. Este año se rumora que Mensajes, por ejemplo, contará con traducción automática y compatibilidad con encuestas.

La misma filtración predice carátulas animadas de álbumes en la pantalla de bloqueo al escuchar música en Apple Music, así como la posibilidad de exportar notas en formato Markdown. También se predice una actualización de la interfaz de CarPlay.

Aparentemente, una aplicación de juegos dedicada también está en camino para los dispositivos Apple, un centro central donde todos tus juegos, chats, tablas de clasificación y otra información relacionada con los juegos pueden vivir y sincronizarse en tus distintos dispositivos.

Apple ha apostado fuerte por la IA últimamente, como casi todas las demás empresas tecnológicas del sector, pero después de varias demoras en el lanzamiento de Apple Intelligence, parece que no tendremos muchos nuevos anuncios de IA en la WWDC 2025.

Eso según Mark Gurman de Bloomberg , quien suele ser confiable en cuanto a predicciones sobre Apple. Al parecer, habrá bastante silencio en cuanto a Siri, mientras los ingenieros de Apple se reorganizan y se aseguran de que la próxima actualización sea impecable.

Es posible que aún veamos algunos ajustes de Apple Intelligence, como optimizaciones de la batería, pero no esperes demasiado en términos de IA, incluso si existe la posibilidad de que Apple pueda abrir sus plataformas a más asistentes de voz de IA de terceros.

Pero eso no es todo el final de las filtraciones y rumores en lo que respecta a la WWDC 2025. Se rumora que las actualizaciones de software para los Apple AirPods agregarán funciones como control de cámara, compatibilidad con más gestos y un nuevo modo de micrófono.

Luego está el Apple Watch: no veremos nuevo hardware en la WWDC 2025, pero sospechamos que Apple bien podría introducir algunas nuevas funciones de seguimiento en watchOS, así como quizás algunas funciones de Apple Intelligence.

Sin duda, Apple tendrá algunas sorpresas guardadas, así que únase a nosotros el 9 de junio para conocer la historia completa: realizaremos un blog en vivo junto con actualizaciones rápidas de Apple, mientras escuchamos todo sobre sus planes de software para el resto del año.

