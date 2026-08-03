No te preocupes por la escasez de MacBook Air: estas ofertas oficiales de Apple de productos reacondicionados son, de todos modos, una mejor opción de compra

El MacBook Air está sufriendo una grave escasez debido a la crisis de memoria

Sin embargo, hay otras formas de conseguir un MacBook Air

Una de las mejores es comprar un modelo reacondicionado de Apple

Uno pensaría que aumentar los precios de sus productos facilitaría un poco la compra de un dispositivo de Apple, sobre todo ahora que otros clientes se están alejando, pero tal vez te equivoques en eso. Según Mark Gurman de Bloomberg, parece que el MacBook Air está resultando extremadamente difícil de conseguir, incluso con un aumento de precio de 200 dólares.

Gurman afirma que la Mac más popular de Apple está experimentando retrasos "sin precedentes" debido a la actual crisis de memoria; los empleados de las tiendas de Apple le han dicho a Gurman que la empresa «está teniendo dificultades para mantener el portátil en inventario y que los envíos de nuevas unidades están más limitados de lo que recuerdan».

Pero no hay por qué preocuparse si estás buscando un MacBook Air, ya que hay un truco que puede ahorrarte dinero y ayudarte a conseguir una computadora portátil de Apple a pesar de la escasez. Se trata de emplear un método probado y comprobado: comprar productos reacondicionados.

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De hecho, una de las mejores formas de hacerlo es a través de la propia tienda de productos reacondicionados de Apple. Al comprar una Mac de esta manera, obtienes un dispositivo en el que cualquier pieza defectuosa o averiada ha sido reemplazada por repuestos originales de Apple. El producto se limpia, se pule y se te envía en una caja nueva con los mismos accesorios que recibirías con un dispositivo nuevo.

Yo compré mi MacBook Pro M1 Pro de esta manera, y era prácticamente indistinguible de una Mac nueva, además de que me ahorré cientos de dólares. Sin duda, volvería a hacerlo.

But there’s no need to worry if you’re in the market for a MacBook Air, as there’s one trick that can save you cash and help you get your hands on an Apple laptop despite the shortages. That’s by employing a tried-and-true method: buying refurbished.

Una mejor forma de comprar

(Image credit: Future)

Si echamos un vistazo a la tienda de Mac reacondicionados de Apple en EE. UU., actualmente hay algunas ofertas muy interesantes. Por ejemplo, puedes conseguir una MacBook Air de 13 pulgadas con un chip M5, 16 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento por 1,099 dólares, lo que supone un descuento de 200 dólares respecto al precio del modelo nuevo, que es más caro.