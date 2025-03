Un nuevo benchmark sugiere que el M3 Ultra de Apple podría no ser mucho más rápido que el M4 Max: sólo una pequeña mejora en el rendimiento multinúcleo

Un nuevo benchmark Geekbench 6 insinúa que el M3 Ultra para Mac Studio es sólo ligeramente más rápido que el M4 Max

El benchmark revela una supuesta ventaja del 8% del M3 Ultra sobre el M4 Max en los procesos multinúcleo.

Su GPU de 80 núcleos podría ser lo más destacado, específicamente para juegos

¡La espera terminó! Apple presentó su nuevo chip Ultra, pero no para su reciente línea M4, sino para la familia M3. ¿Están listos para conocer todos los detalles?

El lanzamiento del nuevo Mac Studio está previsto para el 12 de marzo, con configuraciones que utilizarán tanto el M4 Max como el nuevo M3 Ultra; sin embargo, este último podría ser sólo un procesador ligeramente más potente, al menos en algunos aspectos.

Según ha informado 9to5Mac, un primer análisis comparativo Geekbench 6 del nuevo chip M3 Ultra sugiere que sólo es un 8% más rápido que el M4 Max en rendimiento multinúcleo y un 20% más lento en rendimiento mononúcleo. El benchmark indica que se trata de la configuración de gama alta del próximo M3 Max Mac Studio (utiliza una CPU de 32 núcleos y una GPU de 80 núcleos).

Es importante señalar que la comparación que se hace aquí es con el M4 Max del MacBook Pro, cuya configuración de gama alta utiliza una CPU de 16 núcleos y una GPU de 40 núcleos. Aunque habrá que esperar a ver más benchmarks cuando se lance el Mac Studio, parece que las ganancias del M3 Ultra sobre el potente chip M4 podrían estar presentes en sus procesos gráficos, concretamente en los juegos.

El modelo M4 Max de gama alta (con 1 TB de almacenamiento y 128 GB de memoria unificada) puede reservarse por 3.699 $, mientras que el mejor modelo M3 Ultra (con 1 TB de almacenamiento y 96 GB de memoria unificada) puede reservarse por 5.499 $.

A juzgar por las primeras pruebas comparativas (que deben tomarse con cautela), puede que el M3 Ultra no sea la opción ideal entre los dos chips para los procesos de CPU (teniendo en cuenta la supuesta mejora menor y la significativa diferencia de precio), pero debería ser ideal para los jugadores, lo que podría acabar justificando su elevado precio.

(Image credit: Shutterstock / Mykola Churpita)

Puede que sea la mejor experiencia de juego para Mac...

Aunque muchos de los dispositivos Mac de Apple han proporcionado un hardware capaz de ofrecer un gran rendimiento en juegos, parece que el M3 Ultra Mac Studio puede ser el mejor hasta la fecha.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una GPU de 80 núcleos es una cantidad excepcional dedicada al procesamiento gráfico (y su precio no me sorprende lo más mínimo), lo que significa que debería ser capaz de abrirse camino a través de juegos exigentes como Cyberpunk 2077. Eso no quiere decir que la CPU y la memoria unificada no importen, pero es seguro que la GPU hará el trabajo más duro para los jugadores.

Ahora bien, está muy bien que los jugadores tengan una GPU monstruosa a su disposición, pero aún queda mucho por hacer para los juegos de Mac: los juegos suelen estar optimizados para el sistema operativo Windows de Microsoft y los juegos no llegan a los dispositivos Mac desde el primer día.

La incorporación de títulos como Cyberpunk 2077 es una gran señal del rápido crecimiento de la biblioteca de juegos de Mac, y espero que la M3 Ultra sea la forma que tiene Apple de decirnos que los juegos son ahora uno de sus principales focos de atención.