¿Estás pensando en actualizar tu Mac? Quizás te convenga hacerlo pronto: Tim Cook acaba de advertir que "las subidas de precios son inevitables" para los productos de Apple

El director ejecutivo de Apple ha advertido que "los aumentos de precios son inevitables" para sus productos.

Eso significa que, para empezar, los Mac, los iPhone y los iPad serán más caros.

Es probable que los aumentos de precios sean sustanciales, y existe la preocupación de que se puedan ajustar las líneas de productos, como se vio recientemente con el Mac mini: ¿correrá la misma suerte el MacBook Neo, el modelo básico?

El director ejecutivo, Tim Cook, ha advertido que Apple va a aumentar sustancialmente los precios de sus productos debido a la crisis de la memoria RAM.

En una entrevista con el Wall Street Journal (según lo señaló Wccftech), Cook dijo: «Desafortunadamente, los aumentos de precios son inevitables. Estamos haciendo todo lo posible por mitigar los enormes aumentos que nos están imponiendo, y hemos estado tratando de proteger a nuestros clientes de ellos, pero la situación se ha vuelto insostenible».

El aumento vertiginoso de los costos tanto de la memoria como del almacenamiento (SSD) significa que Apple debe subir los precios, y los aumentos serán «sustanciales», según sugiere el informe (al igual que lo indicaban los comentarios anteriores de Cook, en los que el director ejecutivo señaló que, a partir de junio, Apple enfrentará aumentos «significativos» en los costos de la memoria y que esto «tendrá un impacto cada vez mayor» en los productos de Apple).

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Así pues, esto no era inesperado, pero ahora queda muy claro que estos aumentos de precios se avecinan debido a la situación «insostenible» en torno al suministro de chips de memoria (que está siendo absorbido por la IA y los centros de datos en detrimento de los productos de consumo).

Lo que no sabemos es la magnitud de estos aumentos de precios, ni a qué productos podrían aplicarse, ya que Cook no nos proporcionó ninguna información específica al respecto.

Sin embargo, es bastante seguro que los productos principales de Apple se van a encarecer, es decir, el iPhone, el iPad y las Mac. El WSJ incluso plantea la hipótesis de que el iPhone Pro 18 podría costar a partir de 1,299 dólares en EE. UU., según algunos cálculos aproximados.

¿Hora de comprar una Mac?

(Image credit: Future)

La gran pregunta, por supuesto, es qué tan pronto podrían llegar estos aumentos de precio. Sin embargo, tomando en cuenta los comentarios previos de Tim Cook sobre junio, las subidas en las Mac podrían ser inminentes, como señala el Wall Street Journal, especialmente considerando que ya vimos un incremento en el precio base de la Mac mini. Si lo recuerdas, Apple descontinuó el modelo de entrada más económico con 256 GB de almacenamiento, lo que en la práctica hizo que la Mac mini más barata fuera un tercio más costosa.

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La conclusión es que, si estás pensando en comprar una Mac, este parece ser el momento de hacerlo antes de que los precios aumenten. Cualquier oferta de MacBook que aparezca durante Prime Day podría valer mucho la pena, y de hecho el MacBook Neo ya recibió un descuento en Reino Unido.

Aprovechar esa oferta podría ser una decisión particularmente inteligente, porque si la Mac mini sirve como referencia, es posible que la versión básica actual del MacBook Neo no sobreviva al próximo trimestre. Como señala uno de varios comentarios en un hilo de Reddit: "El MacBook Neo de 599 dólares fue divertido mientras duró".

Sobre lo que todo esto significa para los precios de Apple en general, hay otro punto interesante que Cook mencionó en su entrevista con el Wall Street Journal: aseguró que Apple está dispuesta a utilizar su "balance financiero para ser parte de la solución".

Con ello, el CEO no quiere decir que Apple vaya a financiar la construcción de sus propias fábricas de chips, algo que Cook dejó claro explícitamente. Más bien, sus declaraciones indican que la compañía planea invertir en este sector de la industria tecnológica, aunque exactamente cómo lo hará sigue siendo tema de debate.

Algunos analistas, como Jukan en X, teorizan que Cook se refiere a que Apple podría pagar por adelantado para asegurar un mayor suministro de memoria, una estrategia que requeriría una enorme cantidad de capital para competir con los grandes actores del mercado de inteligencia artificial. Otros creen que esto podría traducirse en que Apple ayude a financiar los planes de expansión de los fabricantes de chips de memoria, como parte de acuerdos que le permitan asegurar precios más favorables a largo plazo para la memoria utilizada en iPhone, iPad y Mac.

Mientras tanto, Jukan también destacó un mensaje del presidente Trump en Truth Social, en el que afirma que "Apple acordó trabajar con Intel para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos", una posibilidad que ya había sido objeto de rumores como una forma de reducir la dependencia de Apple respecto a TSMC.

Tim Cook ya había señalado anteriormente que Apple estaba explorando "una serie de opciones" para hacer frente a la crisis de RAM, y todo indica que actualmente hay muchas cosas ocurriendo tras bambalinas. Con suerte, pronto conoceremos más detalles. Por ahora, sigo observando con cierta inquietud lo que suceda con el MacBook Neo y el resto de las laptops de Apple.

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