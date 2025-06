Apple acaba de subir el nivel de los juegos para Mac con estas dos nuevas funciones

Apple presentó su nuevo macOS Tahoe 26 con nuevas funciones para juegos

MetalFX Frame Interpolation y denoising estarán disponibles en macOS Tahoe

Genera un fotograma extra entre dos fotogramas de entrada para mejorar el rendimiento

El pasado 9 de junio se llevó a cabo la keynote oficial de la WWDC 2025 de Apple, donde se reveló varias mejoras que llegarán a Macs de la mano de macOS Tahoe 26.

Como se destacó en la keynote (retransmitida en YouTube), la nueva API de renderizado de gráficos Metal 4 de Apple introducirá la interpolación de fotogramas MetalFX y la eliminación de ruido MetalFX en macOS Tahoe 26, proporcionando una experiencia de juego similar a la de la generación de fotogramas de Nvidia. La nueva aplicación dedicada a los juegos también introducirá una superposición de juegos que recuerda mucho a la superposición actualizada de Discord.

Esto llega en un momento ideal, con juegos como Assassin's Creed Shadows ya disponibles en la plataforma, y Crimson Desert de Pearl Abyss en el horizonte; si se implementa bien, la interpolación de fotogramas debería aportar una mejora significativa a los juegos gráficamente exigentes, especialmente si las tasas de fotogramas base están a un nivel decente.

Con la eliminación de ruido y el aumento de escala de MetalFX, el trazado de rayos se convertirá en una posibilidad más sólida para los potentes Mac basados en M, con mejor rendimiento y calidad visual que antes. La superposición de juegos parece que ofrecerá una interfaz de usuario más fácil de usar, especialmente con el mini centro social para comunicarse rápidamente con los amigos.

Todas estas novedades pueden acercar a macOS a una plataforma de juegos más potente. Aún es pronto, así que es probable que Apple revele muchas más novedades antes del lanzamiento de macOS Tahoe 26 este otoño, pero es un comienzo prometedor.

Apple, ¿qué te parece esa consola portátil para juegos?

(Image credit: Apple)

Los MacBooks M3 y M4 están listos para mejorar sus juegos cuando macOS Tahoe 26 esté disponible. Aunque el rendimiento de los juegos con estos chips basados en M es excelente en su estado actual, la incorporación de la generación de fotogramas y la tecnología de eliminación de ruido es una mejora significativa.

Los chips M de Apple consumen muy poca energía gracias a su arquitectura basada en Arm y, como ya he mencionado, serían perfectos para un dispositivo portátil de juegos de Apple. Entonces, Apple, ¿supongo que todavía no es el momento de tener una? No estoy de acuerdo, porque a pesar de la biblioteca de juegos, que todavía necesita más crecimiento, puedo ver fácilmente un dispositivo portátil basado en M como una potencia y eclipsando a los demás.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por lo general, antes de que Apple desvele oficialmente las sorpresas, se suceden las filtraciones y los rumores, así que no esperaba ver una consola portátil en la WWDC de 2025, pero sigo cruzando los dedos para que la veamos en la keynote del año que viene.

¿Un deseo? Probablemente, pero creo que Apple se está perdiendo una victoria fácil, ya que el mercado de los juegos portátiles está floreciendo más que nunca en estos momentos.