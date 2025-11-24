Se rumorea que Apple lanzará su MacBook asequible y otro iPhone a precio reducido a principios de 2026

Podemos esperar algunos dispositivos Apple nuevos a principios de 2026.

Se ha mencionado un MacBook más asequible.

También es probable que aparezca el sucesor del iPhone 16e.

¿Se aproxima un lanzamiento de Apple? Así como lo lees, parece que 2026 será un año bastante ajetreado para la compañía de la manzana mordida, recordemos que ya hemos tenido rumores de un cambio en el lanzamientos de iPhone, los cuales parecen tener más claridad.

Según el analista Jeff Pu de GF Securities (vía MacRumors), Apple va a lanzar tanto un MacBook más barato como un iPhone más barato a principios del próximo año. Al parecer, también tendremos un iPad de 12.ª generación por las mismas fechas.

Ya se había rumoreado anteriormente sobre ese MacBook más barato, que pondría los portátiles de Apple al alcance de personas con presupuestos más ajustados. Se cree que el precio podría rondar los 599 dólares en Estados Unidos; el MacBook más asequible que se puede comprar actualmente de Apple es el MacBook Air, que cuesta 999 dólares/999 libras esterlinas/1599 dólares australianos.

Pu afirma que el nuevo portátil de Apple tendrá una pantalla de 13 pulgadas, utilizará el chipset A18 Pro presentado con el iPhone 16 Pro de 2024 y estará disponible en plata, azul, rosa y amarillo, lo que coincide con los rumores anteriores.

Teléfonos y tabletas

Se acerca el sucesor del iPhone 16e (Image credit: Future)

En cuanto al iPhone más asequible, se espera que sea el iPhone 17e, sucesor del iPhone 16e que Apple presentó al mundo en febrero de 2025. Se espera que el precio inicial vuelva a rondar los 599 dólares/599 libras esterlinas/999 dólares australianos.

Pu predice que muchas de las especificaciones se mantendrán sin cambios, aunque habrá un chipset A19 más rápido en su interior, una cámara selfie de 18 megapíxeles compatible con Center Stage que siempre te mantiene en el encuadre y un cambio al nuevo módem C1 de Apple. Esta gama de teléfonos se conocía anteriormente como la serie iPhone SE.

Según este informe, no habrá muchas sorpresas con el iPad de 12.ª generación, lo que también podría decirse del iPad de 11.ª generación. Sin embargo, al parecer, ganará velocidad gracias a un chipset A18, lo que permitirá que el iPad básico sea compatible con Apple Intelligence por primera vez.

Es probable que veamos más iPhones, iPads y MacBooks a lo largo de 2026, pero estos tres dispositivos aparentemente marcarán el camino. Por supuesto, te informaremos tan pronto como Apple haga algo oficial.

