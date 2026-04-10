¿Quieres un MacBook Neo? Ahora tendrás que esperar semanas para recibirlo, y los rumores apuntan a que este retraso podría agravarse aún más

Todos los modelos del MacBook Neo tienen un retraso de 2 a 3 semanas en la tienda en línea de Apple

Tampoco será fácil conseguir uno en una tienda física de Apple en EE. UU., aunque algunas tiendas sí tienen existencias

La popularidad de la computadora portátil parece haber tomado por sorpresa a Apple, y se rumorea que los problemas de suministro podrían convertirse en un verdadero problema en el futuro

Al parecer, el MacBook Neo es víctima de su propia popularidad, y si lo pides por Internet, tardará bastante en llegar; además, hay rumores de que Apple va a tener dificultades para satisfacer la demanda en el futuro.

En primer lugar, 9 to 5 Mac señaló que, independientemente de la configuración del MacBook Neo (modelo o color) que elijas en la tienda en línea de Apple en EE. UU., hay un tiempo de espera de 2 a 3 semanas antes de que se envíe la computadora portátil.

Incluso vayas a una tienda física de Apple, lo más probable es que no puedas comprar un MacBook Neo en ese mismo momento. Aunque la disponibilidad varía, como es de imaginar, normalmente tendrás que esperar entre 3 y 4 semanas para que tu pedido esté listo para recoger en la tienda. Dicho esto, algunas tiendas sí tienen disponibilidad inmediata del Neo, si tienes suerte.

El artículo continúa a continuación.

Al revisar la situación en el Reino Unido, veo que es similar para los pedidos en línea a través del sitio web de Apple, aunque puedes recoger un MacBook Neo de inmediato en la mayoría de las tiendas Apple del país.

Aquí es donde esto se pone realmente interesante —de una manera muy complicada para Apple— porque, como señaló MacRumors, nos enteramos por un escritor de tecnología en Taiwán (un exreportero de Bloomberg, Tim Culpan) que el Neo ha sido mucho más popular de lo previsto. Al parecer, ha «superado las expectativas» en cuanto a la rapidez con la que se han vendido las unidades, lo que plantea un «dilema enorme» para Apple, según cree el escritor (basándose en las habituales fuentes anónimas).

La teoría es que Apple utilizó chips A18 Pro que no pudieron incorporarse al iPhone 16 Pro debido a un defecto en uno de los núcleos de la GPU. En lugar de la GPU de seis núcleos que requería el iPhone, estos chips solo tenían cinco núcleos, pero por lo demás funcionaban correctamente; así que, tras desactivar el núcleo defectuoso, se incorporaron al MacBook Neo.

Esta es una estrategia común para los chips que no alcanzan un cierto nivel de calidad, ya que evita que el silicio se desperdicie. Sin embargo, esto significa que Apple solo disponía de una cantidad limitada de CPU debido al déficit de estos chips de iPhone. Eso no va a ser suficiente, nos informa Culpan, ahora que las ventas del Neo han despegado con tanta fuerza, y por lo tanto Apple podría estar en problemas, o al menos eso es lo que se rumorea —obviamente, hay que tomar esta afirmación con muchas reservas.

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MacRumors también señaló que Culpan estima que Apple lanzará un MacBook Neo renovado el próximo año, construido en torno a la CPU A19 Pro (el chip del actual iPhone 17 Pro) y equipado con 12 GB de RAM del sistema. Esa será una mejora útil respecto a los 8 GB actuales, que, si bien son suficientes para el uso diario del Neo, no parecen tan buenos en términos de preparación para el futuro.

También vale la pena señalar que el Mac mini y el Mac Studio están sufriendo ahora graves retrasos (de meses en algunos casos) cuando se piden en la tienda en línea de Apple, aunque, según se informa, estos retrasos se deben a la actual crisis de la memoria RAM, más que a que la demanda supere a la oferta.

¿Tendrá Apple que echar mano de su creatividad en este caso?

(Image credit: Apple)

Aunque estos rumores encajan bastante bien, debemos tener cuidado de no sacar demasiadas conclusiones. Es evidente que hay un problema de oferta que no satisface la demanda del MacBook Neo, como lo demuestran los ya largos plazos de entrega de la computadora portátil.

La pregunta es si se trata más bien de un tropiezo en el flujo de existencias hacia las tiendas, o si el rumor de que las cosas se están descontrolando debido a una escasez de CPU para el Neo es realmente cierto. Solo lo sabremos si estamos atentos a la disponibilidad del MacBook Neo y vemos si la situación actual continúa (o incluso empeora).

Si Apple se enfrenta a un problema de suministro con sus chips A18 Pro, como se sugiere, la empresa tendrá que conformarse con decepcionar a sus clientes —lo cual no es una gran idea, especialmente teniendo en cuenta lo bien que ha tenido acogida el Neo— o aumentar la producción de las CPU (además con el sexto núcleo de la GPU desactivado, ya que Apple tendría que mantener los gráficos integrados iguales a los de los modelos existentes).

Sin embargo, como señala Culpan, esto último es más fácil decirlo que hacerlo, dado lo que costará asegurar la capacidad de producción con TSMC de la noche a la mañana. Eso no será fácil de cuadrar en el balance bancario de Apple si se tiene en cuenta que los márgenes de ganancia del Neo ya son reducidos.

Podría haber formas creativas de sortear ese problema, como la decisión de limitar la producción al modelo más caro (512 GB) del Neo, que sin duda ofrece un poco más de margen de maniobra en cuanto a las ganancias. Pero lo que Apple no quiere es perder el impulso que ha adquirido rápidamente con el Neo, una amenaza que Microsoft parece reconocer en cuanto a convertir a macOS en una fuerza más significativa en el mundo de las computadoras portátiles, dominado por Windows.

Una vez más, todo se reduce a que el MacBook Neo es, en cierto modo, víctima de su propio éxito; y aunque no podemos sacar conclusiones precipitadas, las teorías sobre lo que podría estar sucediendo aquí parecen bastante plausibles. Quizás ese modelo de segunda generación del Neo con 12 GB salga al mercado lo antes posible…

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