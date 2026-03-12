"50 años pensando diferente": Apple anuncia grandes celebraciones por su aniversario, y hay algo que me gustaría ver

Tim Cook escribe una carta para celebrar el 50 aniversario de Apple

Apple ha anunciado sus planes para celebrar

Por ahora hay pocos detalles

Apple está lista para celebrar 50 años de innovación. La empresa se ha mostrado muy reservada sobre cómo conmemorará este hito de medio siglo, pero ahora ella y su director general desde hace mucho tiempo, Tim Cook, están revelando algunos detalles sobre los planes, cómo ve Apple los últimos 50 años y lo que vendrá después.

"Apple se fundó con la sencilla idea de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia, radical en aquel momento, lo cambió todo", escribió Cook en una carta publicada en Apple.com para conmemorar la ocasión (la fecha oficial es el 1 de abril).

En la carta, Cook atribuye a los clientes de Apple el mérito de haber definido la historia de la empresa: «En sus manos, las herramientas que creamos han mejorado vidas y, en ocasiones, incluso las han salvado. Y eso es lo que nos inspira: no lo que la tecnología puede hacer por sí sola, sino todo lo que ustedes pueden hacer con ella».

Aunque Cook y Apple suelen mostrarse reacios a mirar atrás, la empresa finalmente reveló en un comunicado de prensa un plan básico para celebrar los 50 años de Apple:

«En las próximas semanas, Apple y su comunidad global celebrarán el 50 aniversario de la empresa, reconociendo la creatividad, la innovación y el impacto que personas de todo el mundo han hecho posible con la tecnología de Apple».

Sin embargo, lo que eso significa está abierto a interpretación. Seguramente Apple tendrá algunas decoraciones y exhibiciones en sus tiendas para celebrar la historia. No obstante, le he preguntado a Apple si Cook organizará un evento en Apple Park para los empleados. Actualizaré esta publicación si recibo una respuesta.

Los cofundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, con una de las primeras placas de circuitos. (Apple) (Image credit: Apple)

Fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, Apple ha producido algunos de los productos tecnológicos más importantes de la era de la información. Desde el revolucionario Macintosh hasta el iPod, pasando por el único teléfono móvil que se ha descrito coloquialmente como el "teléfono de Jesús (Jesus Phone)", que se convirtió en el iPhone. Aunque con menor impacto, el iPad ha tenido la longevidad y, posiblemente, el impacto de otros productos de Apple.

Bajo la dirección de Cook (que asumió el cargo de director ejecutivo en 2011 tras la prematura muerte de Jobs), Apple se ha convertido en líder en dispositivos portátiles (Apple Watch) y ha creado un formidable negocio de servicios. Sin embargo, aún no se ha emitido un veredicto sobre la mayor apuesta de Cook, su costosa computadora espacial, la Vision Pro.

De hecho, se podría argumentar, y de hecho he visto estos argumentos en Reddit, que la empresa que fundaron Jobs y Wozniak y que dirigió Jobs es claramente diferente de la que dirige Cook hoy en día.

El usuario de Reddit Raveen396 escribió: "Apple bajo la dirección de Cook es una empresa mucho más madura... No pretendo ser un adulador corporativo, pero comparar la Apple de Jobs con la de Cook es como comparar dos empresas completamente diferentes".

No creo que se pueda esperar otra cosa de una empresa que entra en su segunda mitad de siglo. El liderazgo cambia, y el mundo y sus clientes cambian a su alrededor. Apple, bajo la dirección de Cook, ha realizado numerosos ajustes para adaptarse al mercado y a los clientes, independientemente de dónde vivan.

Aun así, hay una continuidad que me gustaría que se celebrara con el estilo refinado característico de Apple.

Imagino instalaciones similares a museos en las tiendas Apple Store de todo el mundo (actualmente más de 500), en las que se exhiban los primeros productos y sus prototipos. Cincuenta años es el momento perfecto para que Apple levante el telón de su tan cacareada privacidad, aunque solo sea un poco.

Neo puede significar más de lo que crees

Aunque algunos esperaban una gran revelación de producto durante las celebraciones del 50 aniversario, creo que el MacBook Neo puede haber ganado ese momento. Es el primer Mac nuevo en más de una década y potencialmente abre los MacBook a un mercado completamente nuevo.

Aun así, no es exactamente el tipo de innovación revolucionaria que esperábamos. Un adelanto del iPhone Fold, eso sí que sería algo. Al igual que un primer vistazo a las Apple iGlasses.

Sabemos que Apple está trabajando en un teléfono o tableta plegable y que las gafas inteligentes de realidad aumentada también están en algún lugar de la hoja de ruta de productos. ¿Y si Apple rompiera con la tradición y nos diera un adelanto de en qué están trabajando los laboratorios de Apple en este momento?

No es solo que yo lo quiera; Apple podría necesitarlo. Los próximos 50 años de Apple no están garantizados.

La competencia es dura y la gente es menos optimista con respecto a la tecnología que cuando Apple llegó al mercado, quizá ahora más que nunca. Necesitan algo emocionante que les ilusione.

En su comunicado de prensa, la declaración de Apple sobre el futuro es prometedora, pero vaga: "Apple seguirá innovando en silicio revolucionario, productos que enriquecen la vida, software transformador y servicios que mejoran la vida de las personas, al tiempo que profundiza su compromiso con la responsabilidad medioambiental, la educación y el impacto en la comunidad en todo el mundo".

Sin embargo, lo que la gente quiere es creer que Apple, a sus 50 años, es tan innovadora y está tan interesada en asumir riesgos como lo estaba en 1976.

Creo que Cook lo entiende, y el final de su carta es una señal de que Apple no ha dejado de ser loca:

"Si nos han enseñado algo, es que las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian.

Así que, por los locos".

