Logitech MX Master 4: precisión háptica para mentes creativas y exigentes

¡Atención! Hay un nuevo integrante de la serie MX Mastes, se trata del MX Master 4, diseñado para potenciar el trabajo de los profesionales creativos, desarrolladores y usuarios empresariales por igual. ¿Estás listo para conocer todos los detalles sobre este mouse?

Con una respuesta háptica inmersiva, un software avanzado y una conectividad más sólida, el MX Master 4 establece un nuevo estándar en cuanto a control, precisión y productividad, incluso para los flujos de trabajo más exigentes.

"En un mundo que cada vez va más rápido, los usuarios necesitan herramientas que les permitan transformar su forma de trabajar para ofrecer más en menos tiempo", explica Tolya Polyanker, gerente del negocio MX de Logitech, "con el MX Master 4 hemos querido ofrecer una experiencia inmersiva y rápida gracias al feedback háptico y al acceso inmediato a herramientas favoritas como el nuevo "Actions Ring".

Control intuitivo con retroalimentación háptica

El MX Master 4 reinventa el control del usuario con una respuesta háptica personalizable, que proporciona sutiles vibraciones para desplazarse, navegar y seleccionar. Esta precisión táctil es ideal para tareas como la edición de video, el diseño y el análisis de datos.

Actions Ring, atajos siempre a la mano

Con la ayuda de Logi Options+, el nuevo Actions Ring funciona como una capa digital que permite personalizar accesos directos y comandos según la aplicación que se esté utilizando. Así, el usuario puede asignar funciones específicas en Photoshop o automatizar tareas en Excel, ahorrando hasta un 33% de su tiempo y reduciendo los movimientos repetitivos del mouse en un 63%.

Conectividad más potente y diseño duradero

Este nuevo modelo incorpora un chip de alto rendimiento y una antena optimizada que ofrecen el doble de fuerza de conexión que la generación anterior. Además, su dongle USB-C garantiza un emparejamiento rápido y fiable entre laptops, computadoras de escritorio y tabletas electrónicas. Fabricado con materiales resistentes y gracias a un diseño robusto, el MX Master 4 está preparado para soportar el uso intensivo del día a día.

Diseño sostenible

MX Master 4 se ha diseñado con opciones cuidadosamente seleccionadas para reducir el impacto medioambiental, incorporando un mínimo del 48% de plástico reciclado en este modelo, una rueda de aluminio de bajo carbono y una batería con 100% de cobalto reciclado. El embalaje está fabricado con papel procedente de bosques certificados FSC y su diseño modular permite un desmontaje sencillo para facilitar el reciclaje.

El MX Master 4 eleva la experiencia del mouse profesional, al integrar un panel háptico que ofrece vibraciones sutiles, haciendo que la interacción con el Actions Ring se sienta como pulsaciones reales. Los mexicanos fanáticos de este modelo lograron agotar el producto en menos de 72 horas, sin duda una respuesta favorable para tan esperado modelo. Daniel Valtierra, Marketing Training Specialist de Logitech México

Especificaciones técnicas:

El Logitech MX Master 4 incorpora una rueda MagSpeed capaz de desplazarse hasta 1000 líneas por segundo, un sensor de 8000 DPI que garantiza precisión en casi cualquier superficie, incluido el cristal, y clics silenciosos con un 90% menos de ruido que la generación anterior.

Su batería recargable por USB-C ofrece hasta 70 días de autonomía y permite tres horas de uso con solo un minuto de carga. Además, permite conectar y alternar entre tres dispositivos y transferir archivos entre ellos mediante la app Logi Options+.

Herramientas creativas para usuarios:

Logitech y Adobe han establecido una alianza estratégica para ofrecer a los usuarios una suscripción gratuita de un mes a Creative Cloud Pro con la adquisición de cada herramienta MX. Esta colaboración facilita la integración de las herramientas creativas líderes a nivel mundial con el software más potente del mercado.

Precios y disponibilidad:

MX Master 4 está disponible en color grafito y gris pálido en México, con un precio de $2,899 MXN. Este mouse se une a la familia de MX con el 3S Master Light.