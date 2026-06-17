Zenbook DUO y ROG Zephyrus Duo llegan a México para redefinir el trabajo y el entretenimiento

¡La espera terminó! Asus anunció la llegada de las nuevas Zenbook DUO (2026) y ROG Zephyrus Duo a México.

Se trata de dos laptops que integran tecnología de doble pantalla OLED de 16 pulgadas para potenciar la productividad, la creatividad y el gaming en un solo dispositivo. Ambos equipos comparten una filosofía clara: más pantallas, más posibilidades. Pero cada uno está pensado para distintos tipos de usuario.

Dos pantallas, un mismo propósito: multiplicar tu potencial

La propuesta es contundente: dos pantallas, un solo dispositivo, infinitas posibilidades. Tanto la ASUS Zenbook DUO como la ROG Zephyrus Duo permiten una transición intuitiva entre modos de uso, desde configuraciones tipo laptop tradicional hasta experiencias tipo workstation o incluso formatos colaborativos. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que redefine la relación entre el usuario y su equipo.

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Ya seas gamer, programador, diseñador, ingeniero, creador de contenido o simplemente alguien que vive entre pestañas del navegador y documentos, la doble pantalla ya no es un lujo: es una necesidad. Tanto la ROG Zephyrus Duo como la ASUS Zenbook DUO entienden eso a la perfección.

La ROG Zephyrus Duo integra dos impresionantes pantallas táctiles OLED de 3K con frecuencia de 120Hz, ofreciendo más de 21 pulgadas de espacio visual en un solo chasis. La Zenbook Duo, por su parte, eleva la experiencia con pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas, 3K y 144Hz, reduciendo en un 70% el espacio entre ambas para una transición prácticamente perfecta.

"La doble pantalla dejó de ser un diferenciador técnico para convertirse en una nueva forma de relacionarse con la tecnología. Con la ASUS Zenbook DUO y la ROG Zephyrus Duo traemos a México dos dispositivos que no duplican el espacio de trabajo: multiplican lo que las personas pueden lograr con él", aseguró Hank Wu, Country Manager de ASUS México.

(Image credit: ASUS)

ASUS Zenbook DUO (2026): portabilidad, resistencia y productividad sin límites

Para quienes buscan una herramienta de trabajo sería, ligera y preparada para trabajar en cualquier lugar, la ASUS Zenbook DUO es la respuesta. Esta laptop está diseñada para profesionales que viven en movimiento: consultores, creadores, desarrolladores y estudiantes de posgrado que necesitan máxima eficiencia sin cargar con equipos pesados.

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Su chasis completo de Ceraluminum ofrece una durabilidad excepcional con un peso reducido. La nueva bisagra oculta y el sistema de acoplamiento magnético MagLatch permiten fijar y retirar el teclado Bluetooth de forma rápida y segura, con pines pogo retráctiles que hacen que la transición entre modos de uso sea casi automática.

En cuanto a autonomía, la batería dual de 99Wh garantiza jornadas completas de trabajo intensivo. Y el procesador hasta Intel®︎ Core Ultra X9 Serie 3 alcanza hasta 180 TOPS de rendimiento en IA, ideal para tareas de edición, análisis de datos o traducción en tiempo real.

Y para cerrar con broche de oro: seis altavoces con Dolby Atmos, incluyendo woofers de doble diafragma y tweeters frontales ocultos en la bisagra. Ver una película o escuchar música en esta laptop es una experiencia inmersiva de otro nivel.

(Image credit: ASUS)

ROG Zephyrus Duo: la bestia de doble pantalla para gamers y creadores exigentes

Si lo tuyo es el gaming de alto nivel o la creación de contenido sin concesiones, la ROG Zephyrus Duo llega a México como una de las propuestas más ambiciosas de ROG en años.

Equipada con una GPU NVIDIA®︎ GeForce RTX 5090 que funciona a un TGP máximo de 150W y el procesador Intel®︎ Core Ultra 9 Serie 3 (16 núcleos y 32 hilos), esta laptop está diseñada para correr cualquier juego AAA al máximo. Esta GPU NVIDIA®︎ GeForce RTX 5090 insignia ofrece las últimas funciones de juego e inteligencia artificial, como DLSS 4.5 con Multi Frame Generation y núcleos de trazado de rayos de cuarta generación. Con tanta potencia, los jugadores pueden aumentar la resolución, la textura y la fidelidad en todos los juegos más recientes.

"Gracias a la unión de la GeForce RTX 5090 con la pantalla doble y todo el paquete de última generación incorporado, la ROG Zephyrus DUO se convierte en una máquina definitiva para gamers, diseñadores 3D y profesionales con un alto nivel de exigencia en rendimiento computacional, gráfico y de IA. Los profesionales que buscan el máximo rendimiento encontrarán en la GeForce RTX 5090 lo más avanzado en términos de inteligencia artificial de NVIDIA para juegos y aplicaciones profesionales" afirmó Efrén Ramírez, gerente de Ventas en México de NVIDIA GeForce.

Su teclado magnético desmontable puede usarse como teclado estándar, pero también es totalmente extraíble y puede utilizarse inalámbrica vía Bluetooth®︎ en cualquiera de los múltiples modos de funcionamiento del Zephyrus Duo. A pesar de un perfil ultrafino de 5.1 mm, presenta un recorrido profundo de teclas de 1.7 mm, similar a las laptops gamers premium. Pero lo realmente innovador es su sistema de modos de uso. La bisagra con rotación de 320° y el soporte de 90° permiten cinco configuraciones distintas:

Modo dual pantalla: sin teclado, como una estación de trabajo multimonitor portátil.

sin teclado, como una estación de trabajo multimonitor portátil. Modo laptop: el clásico, perfecto para jugar.

el clásico, perfecto para jugar. Modo compartido: ideal para reuniones o colaboraciones rápidas.

ideal para reuniones o colaboraciones rápidas. Modo libro: orientación vertical, excelente para programar o leer documentos largos.

orientación vertical, excelente para programar o leer documentos largos. Modo carpa: perfecto para que dos personas jueguen juntas.

Como una auténtica laptop gaming insignia, la ROG Zephyrus Duo tiene un aspecto tan premium como sus especificaciones. Con un chasis de aluminio fresado con CNC que captura a la perfección la estética ultra premium de la Zephyrus sin sacrificar la rigidez estructural, luce un nuevo color Stellar Grey que sin duda llamará la atención.

Disponibilidad en México