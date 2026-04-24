¿Qué laptop elegir para ingeniería? ASUS tiene la respuesta

¿Estás por iniciar una ingeniería o ya estudias una, pero quieres una nueva laptop que se adapte a tus necesidades? De ser así, estás en el lugar indicado, pues como sabemos, el mundo de la ingeniería evoluciona a pasos agigantados, por ello, nuestro equipo de computo tiene que adaptarse a la perfección.

Desde el diseño de infraestructuras hasta el desarrollo de algoritmos avanzados, los ingenieros de hoy requieren equipos capaces de acompañar flujos de trabajo cada vez más complejos, dinámicos y demandantes.

En este contexto, ASUS te presenta una guía de laptops diseñadas para responder a las exigencias de la ingeniería moderna, combinando potencia, precisión y movilidad en dispositivos pensados para llevar cada proyecto más lejos y puedas elegir la más acorde a tus actividades.

El artículo continúa a continuación.

ASUS ProArt P16: Potencia para proyectos de alta complejidad

Ideal para:

Ingeniería mecánica y mecatrónica

Arquitectura

Ingeniería civil

Diseño industrial

(Image credit: ASUS)

Esta laptop fue pensada para quienes trabajan con simulaciones complejas, ensambles CAD de alta precisión y visualización arquitectónica avanzada, la ASUS ProArt P16 ofrece una experiencia de cómputo diseñada para no dejar margen de error.

Equipada con procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 y una NPU de hasta 50 TOPS, esta laptop permite ejecutar flujos de trabajo intensivos con total fluidez. Su pantalla LuminaPro 4K OLED touchscreen de 16" garantiza una representación fiel de geometrías, materiales y gradientes, esencial para disciplinas donde la precisión lo es todo.

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ROG Flow Z13: Movilidad extrema para ingenieros en constante movimiento

Ideal para:

Ingeniería en software

Ingeniería en sistemas

Ingeniería mecatrónica

Ingeniería robótica

(Image credit: ASUS)

La ingeniería no ocurre en un solo lugar, y la ROG Flow Z13 responde a esa realidad. Este equipo combina la potencia de una workstation con la versatilidad de un formato adaptable, ideal para obra, laboratorio o trabajo remoto.

Con procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395, hasta 128 GB de RAM y capacidad de correr múltiples entornos de desarrollo simultáneamente, es una herramienta diseñada para ingenieros que necesitan rendimiento en cualquier momento y lugar y ¿por qué no? un desestrés aprovechando su lado gamer.

ROG Strix G16: Rendimiento sostenido para cargas de trabajo intensivas

Ideal para:

Ingeniería industrial

Ingeniería en inteligencia artificial

Ingeniería eléctrica

(Image credit: ASUS)

Para ingenieros que procesan grandes volúmenes de datos o ejecutan tareas prolongadas, la ROG Strix G16 ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y estabilidad.

Su arquitectura con procesador AMD Ryzen 9 9955HX y GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, junto con un sistema de enfriamiento avanzado, permite mantener el máximo rendimiento durante largas sesiones de simulación, renderizado o análisis.

ASUS V16: Durabilidad y eficiencia para el día a día

Ideal para:

Ingeniería civil (trabajo en campo)

Ingeniería industrial

Ingeniería ambiental

(Image credit: ASUS)

Diseñada para acompañar al ingeniero en cualquier entorno, la ASUS V16 combina resistencia, desempeño y accesibilidad. Su certificación militar MIL-STD 810H asegura que el equipo pueda operar en condiciones exigentes, desde campo hasta oficina.

Con capacidades gráficas reales para modelado y renderizado, y una pantalla 16:10 que maximiza el espacio de trabajo, es una opción sólida para quienes están comenzando su camino en la ingeniería o requieren un equipo confiable para tareas técnicas diarias.

(Image credit: ASUS)

ASUS Educación: El programa que acompaña tu desarrollo académico

Como parte de su compromiso con la formación de talento, ASUS continúa impulsando su programa ASUS Educación, una iniciativa diseñada para ofrecer descuentos especiales y servicios adicionales para toda la comunidad académica de México.

A través de este programa, la comunidad académica puede acceder a beneficios exclusivos que facilitan la adopción de herramientas profesionales desde las aulas:

Descuentos especiales para estudiantes y profesores

Garantía extendida por un año

Envío gratuito a todo México

Soporte técnico especializado

Para acceder, únicamente es necesario comprobar la relación con una institución educativa y registrarse en el programa: AQUÍ.

Hoy, el mundo académico no solo exige conocimiento, sino herramientas capaces de seguirle el ritmo y ASUS responde a este desafío con un portafolio que te acompañará en cada etapa del proceso, desde el aprendizaje hasta la ejecución de proyectos complejos en el mundo real.