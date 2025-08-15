Portabilidad, potencia y estilo: ASUS tiene tu laptop ideal para este regreso a clases

¿Estás disfrutando de tus vacaciones? No queremos asustarte, pero se acerca la temporada "Back to school", para muchos el momento perfecto para actualizar tu laptop.

Por ello, ASUS te comparte la guía perfecta para esta temporada en donde combinar portabilidad, durabilidad y rendimiento van de la mano sin afectar a tu bolsillo.

ASUS Chromebook Plus CX34: Conectividad bien pensada

La nueva ASUS Chromebook Plus CX34 ofrece una experiencia fluida para estudiantes en especial los de preparatoria, universidad y posgrado que buscan productividad y entretenimiento en un solo equipo. Equipada con procesador Intel® Core™ i7 de 12ª generación, pantalla FHD NanoEdge, memoria de hasta 16 GB y almacenamiento SSD de hasta 512 GB, brinda rapidez y capacidad para manejar múltiples tareas sin interrupciones. Su teclado completo retroiluminado y webcam FHD la hacen ideal para videollamadas y clases en línea con gran calidad de imagen. Además, cuenta con tecnología WiFi 6 para una conexión veloz y estable.

La ASUS Chromebook Plus CX34 ya está disponible en la eshop de ASUS y tiendas departamentales.

ASUS Vivobook S16: Más inteligencia, menos limitaciones

(Image credit: Asus)

Este Back to School es ideal para actualizarte a un equipo de alto rendimiento que responda a las exigencias de tu carrera. Con procesador AMD Ryzen™ 9, gráficos AMD Radeon™ y pantalla FHD NanoEdge de 16 pulgadas, brinda velocidad, fluidez y una experiencia visual inmersiva. Su panel táctil más grande con Smart Gesture mejora la productividad, mientras que la batería de 70 Wh y su peso de 1.70 kg facilitan llevarla dentro y fuera del salón.

La ASUS Vivobook S16 ya está disponible en la eshop de ASUS y tiendas departamentales.

ASUS ProArt P16: Más que un equipo, la herramienta ideal

Para quienes regresan a clases con grandes ideas esta laptop es la indicada, sobre todo a aquellos que necesitan precisión milimétrica en cada proyecto. Su pantalla táctil OLED 4Kde 16 pulgadas, protegida con Corning® Gorilla® Glass y compatible con stylus, convierte cada trazo en una obra profesional.

Cuenta con un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB de RAM y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 que garantizan fluidez total en software gráfico, edición de video o modelado 3D. Con 2TB SSD, tendrás espacio de sobra para tus bibliotecas, renders y entregas sin comprometer velocidad. Además, su tecla Copilot te conecta con lo mejor de Windows 11, y su durabilidad de grado militar la convertirá en una compañera confiable para todo el ciclo escolar.

La ASUS ProArt P16 ya está disponible en la eshop de ASUS y tiendas departamentales.

ASUS Zenbook A14: Versatilidad lista para este BTS

Esta es la laptop perfecta para este regreso a clases ¿Qué la hace tan especial? Además de sus 980 g de peso y poder llevarla en la mochila sin dolores de espalda, la ASUS Zenbook A14 cuenta con procesadores de la familia Snapdragon X, incluye una NPU de hasta 45 TOPS que potencia funciones de inteligencia artificial. Esta laptop tiene una batería de hasta 32 horas de duración y un chasis de Ceraluminum, la aleación perfecta de aluminio y cerámica que ofrecen una apariencia premium con resistencia militar, definitivamente es la aliada perfecta para este regreso a clases.

La ASUS Zenbook A14 ya está disponible en la eshop de ASUS y tiendas departamentales.

El regreso a clases no es solo una temporada, es el inicio de nuevas metas y proyectos y en ese camino contar con herramientas que estén a la altura de tus ideas es esencial, así que ASUS te acompaña en este back to school con innovación, rendimiento y estilo para cubrir todas esas necesidades ¿Cuál es tu favorita?