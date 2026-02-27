Oficialmente llega a México la nueva ASUS ProArt GoPro Edition

¡Es oficial! Asus anunció la llegada de la nueva ProArt GoPro Edition (PX13). Cabe destacar que se trata de una laptop convertible de edición limitada creada en colaboración con GoPro. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Lo primero que debes de saber es que este equipo de 13.3 pulgadas en pantalla – presentado recientemente en el CES 2026 – destaca por su versatilidad gracias a una bisagra de 360° y funciones exclusivas, como la integración nativa de GoPro Cloud en la app StoryCube y un botón de acceso rápido dedicado. Con un diseño elegante en metal negro y potencia impulsada por IA, está pensada para satisfacer las necesidades de los creadores de contenido más exigentes.

La ProArt GoPro Edition (PX13) se sitúa en la intersección entre el rendimiento, el diseño y la eficiencia del flujo de trabajo. Su diseño inspirado en GoPro fusiona una estética resistente con la portabilidad, mientras que la plataforma AMD Ryzen™ AI Max+ 395, con su NPU de 50 TOPS, ofrece una potencia de procesamiento acelerada por IA en tiempo real.

Para los creadores que exigen eficiencia extrema, StoryCube se integra perfectamente con GoPro Cloud para agilizar el acceso a contenidos. El equipo combina la portabilidad de un formato convertible con la tecnología visual Lumina OLED 3K, permitiendo un control total mediante ASUS DialPad y herramientas táctiles. Pese a su ligereza, el dispositivo cuenta con estándares de resistencia MIL-STD-810H, garantizando que el rendimiento profesional asistido por IA acompañe al usuario incluso en las condiciones más exigentes.

“En ASUS sabemos que las mejores historias no suceden dentro de una oficina, sino en el mundo real, donde la creatividad y la aventura se encuentran. Nuestra alianza con GoPro nos permitió diseñar una laptop tan dinámica como los creadores de contenido de hoy. La nueva ASUS ProArt GoPro Edition fue creada para ser la compañera perfecta dondequiera que surja la creatividad, permitiendo a los creadores capturar, editar y compartir sus mejores momentos al instante, sin perder el ritmo”, comentó Hank Wu, Country Manager de ASUS México.

Diseño inspirado en GoPro con cubierta de coleccionista

La nueva ProArt GoPro Edition presenta una filosofía de diseño inspirada en la colaboración que combina la estética resistente de GoPro con la precisión de ingeniería de ASUS ProArt. Cuenta con un exclusivo acabado en metal negro, detalles inspirados en GoPro y una funda protectora personalizada a juego, brindando a los creadores una configuración enlazada y portátil adecuada para condiciones de campo exigentes.

Este equipo destaca por un formato versátil y una bisagra de alta resistencia que permite múltiples modos de uso. Construida para soportar las exigencias de la edición en exteriores, su chasis combina ligereza y robustez sin sacrificar la elegancia. Además, el lenguaje visual cohesivo entre el equipo y su funda protectora asegura que la portabilidad y la seguridad caminen de la mano, respondiendo a las necesidades críticas de los creadores de contenido actuales.

Inspirada en el profundo conocimiento de los usuarios creativos de los diseñadores de GoPro, la espuma acolchada del embalaje se ha cortado en cubos. El usuario solo tiene que marcar la forma de su equipo con tiza o cinta adhesiva, sacar los cubos correspondientes y el embalaje se convierte en una caja de almacenamiento reutilizable para cualquier tipo de equipo.

El diseño del equipo y el embalaje no solo es una elección estilística, sino también una extensión del ecosistema GoPro, que ofrece a los creadores un kit integrado que se adapta a las necesidades de su flujo de trabajo.

Flujo de trabajo GoPro sin interrupciones con integración de vídeo 360

Esta laptop incluye la primera aplicación de Windows que integra tanto los medios de GoPro Cloud como el vídeo 360°. También cuenta una tecla de acceso rápido exclusiva para GoPro e integra completamente el acceso a GoPro Cloud con StoryCube para agilizar la transición entre la captura y la edición. Con solo pulsar una vez la tecla de acceso rápido de GoPro, se inicia instantáneamente GoPro Player, que optimiza la edición de material filmado en 360°. También permite la sincronización instantánea entre la cámara y la laptop, mientras que StoryCube automatiza la transferencia, clasificación y etiquetado de archivos basados en la nube utilizando tecnología de reconocimiento de IA.

Una vez conectado a la cuenta GoPro del usuario, StoryCube identifica los tipos de contenido, organiza el metraje y aplica metadatos para un acceso más rápido durante la postproducción. Esta función elimina los pasos repetitivos de importación manual, renombrado y categorización de archivos que suelen ralentizar los flujos de trabajo creativos.

La nueva integración de la tecla de acceso rápido GoPro con StoryCube es el resultado de la visión compartida entre GoPro y ASUS para simplificar los flujos de trabajo multidispositivo. Al fusionar la gestión de archivos impulsada por IA con accesos directos físicos, la ProArt GoPro Edition permite a los usuarios centrarse en la creación activa, reduciendo drásticamente la carga administrativa. Esta solución posiciona a la laptop como un centro de control inteligente que organiza automáticamente el contenido, siendo un avance clave para realizadores que gestionan múltiples grabaciones diarias.

La ASUS ProArt GoPro Edition también incluye una oferta exclusiva de suscripción a GoPro Premium+ con un plan de suscripción gratuito de 12 meses, para que el creador pueda disfrutar de almacenamiento ilimitado en GoPro Cloud y de un flujo de trabajo fluido desde la captura hasta la edición.

Rendimiento impulsado por IA para contenido generativo

En el corazón de la ASUS ProArt GoPro Edition se encuentra el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, con su NPU de 50 TOPS que ofrece potencia de cálculo de IA para mejorar la multitarea, la edición en tiempo real y las operaciones asistidas por IA. La arquitectura admite cargas de trabajo visuales complejas, como el escalado, la eliminación de ruido y la mejora en tiempo real, sin imponer retrasos en el renderizado.

Con hasta 128 GB de memoria LPDDR5X unificada ultrarrápida que funciona a 8000 MHz, ProArt GoPro Edition está diseñada para manejar cargas de trabajo creativas masivas. Ya sea para editar secuencias de acción en alta resolución, procesar fotos por lotes o ejecutar varias aplicaciones creativas al mismo tiempo, los usuarios siempre tendrán el margen necesario para seguir creando continuamente.

El procesamiento de IA se realiza de forma local, lo que minimiza la dependencia del cómputo en la nube y mantiene un rendimiento constante durante la producción móvil. La arquitectura de ProArt GoPro Edition también incorpora una gestión de energía integrada basada en IA, que optimiza el rendimiento para sesiones más largas, al tiempo que mantiene la estabilidad y la eficiencia de la batería.

Al combinar un diseño avanzado de CPU con aceleración dedicada de IA, la ProArt GoPro Edition representa un cambio hacia laptops capaces de adaptarse de forma inteligente, equilibrando dinámicamente las cargas de trabajo creativas y la capacidad de respuesta durante el uso profesional.

Resistente y convertible, diseñada para cualquier entorno

Creada pensando en la adaptabilidad, el chasis convertible de 13.3 pulgadas y 360° de la ProArt GoPro Edition admite múltiples modos de uso, incluidas las configuraciones de tienda, tableta y laptop. Esta flexibilidad permite que el dispositivo funcione como monitor de reproducción sobre el terreno, tableta de dibujo para el diseño de conceptos o laptop convencional para la edición de precisión. Con un perfil ultradelgado de 15.8 mm y un peso de solo 1.39 kg, ProArt GoPro Edition es ideal para la creatividad sobre la marcha, y la funda especial a juego ofrece una protección adicional.

El nuevo diseño de bisagra refuerza la estructura convertible del equipo, garantizando una estabilidad excepcional en cualquier posición y una durabilidad superior ante el uso intensivo. Además, su chasis ha sido sometido a rigurosas pruebas de estándar militar, asegurando un funcionamiento ininterrumpido incluso en condiciones extremas de vibración, polvo o cambios bruscos de temperatura.

Esta versatilidad posiciona a la ProArt GoPro Edition como el referente de una nueva era de herramientas para creadores, capaces de rendir con precisión tanto en rodajes de campo como en estudios de postproducción. Al fusionar resistencia, portabilidad y polivalencia, este modelo se consolida como la solución definitiva para los profesionales creativos de hoy.

Imágenes de precisión con los controles Creative DialPad

La pantalla táctil ASUS Lumina OLED 3K de 13.3 pulgadas proporciona un espacio de trabajo de alta fidelidad para trabajar con imágenes y vídeos detallados. Su relación de aspecto 16:10 ofrece un lienzo vertical ampliado, lo que resulta muy útil para tareas de edición de líneas de tiempo, gradación y diseño. La pantalla ofrece un contraste profundo, una reproducción precisa del color y negros auténticos, cumpliendo con los estándares profesionales para la producción visual.

Cuando se combina con un lápiz óptico compatible con MPP 2.6iii, como el ASUS Pen 3.0 y el ASUS DialPad, la pantalla permite una interacción precisa con la yema de los dedos con el software creativo. Los editores pueden controlar los niveles de exposición, ajustar el tamaño de los pinceles y navegar por las líneas de tiempo de edición mediante entradas táctiles. Esta integración del diseño del hardware y la interfaz refuerza el enfoque de la serie ProArt en el control de precisión y la interacción intuitiva.

La calibración de fábrica ajustada del panel OLED garantiza la consistencia del color en diferentes condiciones de iluminación, siendo esencial para una gradación precisa en la postproducción. Juntos, la pantalla, el lápiz óptico y el DialPad forman un entorno de edición integrado que admite tanto la movilidad como la precisión.