Google acaba de lanzar su primera plataforma centrada en Gemini, Googlebook, y podría incluir el primer sistema operativo basado en IA

Google presenta Googlebook

Pone a Gemini en el centro con un «sistema de inteligencia»

Magic Pointer reinventa el clásico puntero con —sí— IA

Ha pasado casi un año desde que Sameer Samat, director de Experiencia Android de Google, dejó entrever que el gigante tecnológico por fin estaba listo para hacer lo que se había rumoreado durante mucho tiempo: combinar Android y ChromeOS en una sola experiencia.

La revelación, que se produce como parte del evento anual Android Show de Google, tiene dos vertientes. En primer lugar, está la plataforma única que de alguna manera combina lo mejor de Android y ChromeOS en una sola plataforma, y en segundo lugar está la presentación de una nueva clase de computadoras portátiles: las Googlebooks, que según Google están «diseñadas para Gemini Intelligence».

(Image credit: Google)

Así es, Google vuelve a intentar reinventar la computadora portátil. Olvídate de los Pixelbooks (aunque, al parecer, los Chromebooks y ChromeOS no van a desaparecer), se trata de un hardware completamente nuevo diseñado para albergar una plataforma creada con el fin de ofrecer un nuevo tipo de experiencia informática de escritorio y portátil. Y en el centro de todo esto se encuentra, bueno, no exactamente Android, sino Gemini. Algunos podrían describirlo como el primer sistema operativo de IA del mundo o, como lo denomina Google, «un sistema de inteligencia».

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Aunque Google ha dado pocos detalles sobre el hardware y las características de la plataforma, está resaltando cómo la posición de liderazgo de Gemini transformará la experiencia informática, y eso empieza con el puntero.

Te presentamos el Magic Pointer

(Image credit: Google)

Agitar el cursor para obtener una experiencia diferente en una computadora portátil no es una idea nueva (prueba a mover el cursor de macOS), pero el enfoque centrado en la IA de Google sí es novedoso. En el Googlebook, al agitar el «Magic Pointer» aparece un menú contextual que te muestra rápidamente todas las cosas que puedes hacer con, por ejemplo, Gemini, justo ahí mismo.

Elige una de las opciones y, naturalmente, se iniciará Gemini in situ, y ahora podrás seguir sus guías para hacer más con lo que sea que haya en la pantalla. Si, por ejemplo, ves un par de imágenes en tu galería y quieres imaginar una combinación, puedes mover ese Puntero Mágico, seleccionarlas, elegir una acción de IA como «visualizar juntas» y luego ver al instante el resultado de los proyectos de IA generativa en Gemini. Piensa en esto como indicaciones en forma de gestos.

Google Books también será un lugar donde podrás experimentar las nuevas capacidades de "Crear mi widget" de Android, que deberían permitirte crear widgets de escritorio a medida para todo tipo de información personalizada, como próximos viajes y reuniones de negocios.

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¿De verdad es un sistema operativo nuevo?

(Image credit: Google)

Es un poco difícil determinar exactamente cómo influye ChromeOS en la experiencia del Googlebook, ya que, aparte de toda la inteligencia artificial, las aplicaciones y otras funciones se ejecutarán localmente (Google promete que el sistema podrá manejar «aplicaciones potentes de Google Play»). Quizás tenga algo que ver con la ligereza de la plataforma; tal vez permita ejecutar todo esto con especificaciones de gama baja.

La relación con Android es mucho más clara. Los Googlebooks te permitirán transmitir la mayoría de las aplicaciones y experiencias de Android al escritorio del Googlebook. La ventaja es que nunca tendrás que salir de tu Googlebook ni hacer una pausa para tomar tu teléfono Android 18 y continuar una tarea móvil. El dock del sistema incluirá un ícono de teléfono permanente que podrás seleccionar para virtualizar tu teléfono Android en el Googlebook. Todo esto solo funcionará con teléfonos Android «compatibles» y, por ahora, no contamos con esa lista.

Aunque ya conocemos a algunos de los socios de hardware, como Acer, Asus, Dell, Lenovo y HP, no tenemos ningún detalle sobre cómo podrían utilizar el nuevo sistema inteligente. No está claro, por ejemplo, si todos contarán con la barra luminosa, un delgado LED de colores que se asoma a través del marco metálico de la tapa del Googlebook. Google afirma que la barra luminosa será bonita y funcional, pero aún no ha explicado para qué servirá. Probablemente sea seguro suponer que las luces, incluso cuando el sistema esté cerrado, te alertarán, por ejemplo, de notificaciones entrantes, tal vez incluso se pongan todas rojas cuando haya una alerta que no te puedes perder. Sin embargo, lo más probable es que la IA Gemini integrada en el Googlebook responda a comandos de voz incluso cuando esté cerrado, y que la barra luminosa, ejem, brille cuando hables y el sistema escuche y responda.

Tampoco se conocen otras especificaciones como el tamaño de la pantalla, si será táctil o no, la memoria RAM, la CPU, la cámara web, la duración de la batería, el tamaño total y el peso. Sin embargo, no nos sorprendería ver uno o dos Googlebook en Google I/O 2026, que comienza la próxima semana en Mountain View, California.

(Image credit: Google)

Hay que reconocerle a Google el mérito de haber sido el primero en lanzar un "sistema operativo con IA" (¿por qué no lo llamaron "Geminibook"?). Pero aún está por verse si los Googlebooks generarán entusiasmo o confusión. Después de todo, esta no es la primera vez que Google crea una categoría de hardware de computadoras portátiles de gama alta para respaldar sus propias ambiciones de plataforma. Los Pixelbooks fracasaron en 2022, aunque ChromeOS sigue vivo y goza de buena salud entre muchos de los mismos socios que ahora ofrecerán los Googlebooks, y Google confirma que continuará apoyando y desarrollando la plataforma.

¿Cómo decidirán los consumidores entre los Chromebooks y estos nuevos Googlebooks centrados en la IA? Puede que todo se reduzca a su interés en Gemini (y otras plataformas de IA) y a su necesidad de ejecutar "aplicaciones potentes" de forma local.

No se puede negar, sin embargo, que se trata de un gran cambio y que se alinea en cierta medida con algo que Sameer Samat, de Google, me dijo el año pasado: «...el futuro se ve primero en Android».

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