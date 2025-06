Descubre las mejores laptops de Asus para este Día del Padre

¿Aún no encuentras el regalo perfecto para papá este Día del Padre? No te preocupes, esta ocasión no hay mejor manera de consentirlo que dándole un regalo realmente útil y funcional.

Por eso ASUS te comparte un listado con la mejor selección de laptops para cada perfil de papá con lo último en tecnología, desde el gaming hasta lo creativo y profesional.

Ejecutivo de día pero gamer de noche

Actualmente jugar videojuegos es una forma de deshacerse del estrés del día a día, así que si una de sus grandes pasiones es jugar, estos modelos de ROG son los más top:

1. ROG Strix SCAR 16/18

Estas laptops gamers ofrecen la mejor experiencia de juego ya que cuentan la GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para laptop con un TGP máximo de 175 W, permitiendo jugar o renderizar de una manera sumamente inmersiva, sus pantallas de 16 y 18 pulgadas de 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 con una actualización de 240Hz y ROG Nebula HDR Display

Además, su memoria expandible de 2TB+2TB, ajustable y fácil acceso, sin necesidad de usar herramientas extra, con todos estos specs, ahora papá podrá ver a todos sus enemigos antes de que ellos lo vean.

Las ROG Strix SCAR ya están disponibles en México.

2. ROG Ally X

Para los papás que están en constante movimiento y además son gamers de corazón, la ROG Ally X es la mejor opción, esta consola (que también puede convertirse en tu computadora al conectar diversos periféricos) es compacta y poderosa, ya que cuenta con procesador AMD Ryzen™ Z1 Extreme, lo que permite que la experiencia visual sea de la más alta calidad por su pantalla FHD y tasa de actualización de 120Hz.

Ahora papá podrá pasar los ratos libres poniéndose al día en sus grandes aventuras cuando esté fuera de casa y, más tarde, regresar a la acción justo donde en donde dejó su estación de batalla, gracias a su batería de larga duración que proporciona más de 2.7 horas de juego intenso AAA o hasta 14.5 horas de reproducción de video en Netflix.

La ROG Ally X ya está disponible en México y tiendas autorizadas.

3. ROG Flow Z13

Con su potente hardware en formato tablet, la ROG Flow Z13 está en otro nivel, su procesador AMD Ryzen Z1, 1TB de almacenamiento (si, 1TB) y su pantalla táctil de alta frecuencia con Windows 11 ofrece imágenes increíblemente envolventes y vívidas en todos los juegos y contenidos de vídeo, además su batería de 80Wh le proporciona hasta más de 10 horas de autonomía para más horas de juego.

Sin duda esta tablet es para aquellos papás jóvenes o techies que quieren algo que funcione bien en todo momento, sin sacrificar rendimiento y diseño.

La ROG Flow Z13 ya está disponible en México en la eshop de ASUS.

Un papá creativo y muy profesional

1. ASUS Zenbook S 16 con Ryzen AI 9 HX 370

Ligera, resistente, duradera y única, esta laptop es ideal no solo para aquellos papás que trabajan en la oficina con estilo, sino también para aquellos que se dedican al arte de editar videos, hacer diseño o fotografía, la nueva ASUS AI PC de nueva era llega con un diseño premium ultradelgado con acabado Ceraluminum, una pantalla OLED 3K de 16 pulgadas, ideal para ver películas o trabajar con precisión y su procesador con IA es ideal para una mayor productividad, combinado con sus hasta 32 GB de RAM y 1 TB de SSD es perfecta para un papá moderno que quiere ligereza y poder.

La ASUS Zenbook S 16 ya está disponible en México en la eshop de ASUS.

2. ProArt PX 13 OLED

Esta laptop convertible de 13 pulgadas diseñada para el papá creativo es el mejor regalo, su pantalla OLED 3K HDR es perfecta para edición de color precisa, la GPU NVIDIA RTX proporciona unos gráficos potentes y un rendimiento con IA de 321 TOPS. Y por si fuera poco, cuenta con un Dial físico para editar en Adobe con más control, la ASUS ProArt PX13 es ideal para fotógrafos, arquitectos o diseñadores, pues cuenta con funciones creativas mejoradas con IA, resistencia de calidad militar y una batería de larga duración, por lo que transforma cualquier entorno en el gran estudio de papá.

Adquiere la ASUS ProArt PX 13 en la eshop de ASUS.

Para el papá viajero y fan de la IA

La mejores laptops ligeras, ultra portátiles y eficientes para los papás que siempre están en constante movimiento sin perder el estilo y lo último en tecnología:

1. ASUS Zenbook DUO (2025)

Con su doble pantalla OLED táctil 3K, podrá hacer más en menos tiempo, ya sea revisando correos mientras edita fotos, o atendiendo videollamadas mientras toma notas. Además, su procesador Intel Core Ultra 9 con capacidades de IA, sus 32 GB de RAM y su almacenamiento de hasta 2 TB SSD garantizan un rendimiento veloz y fluido, además está diseñada para seguirle el ritmo a papás que no se detienen, gracias a su Wi-Fi 7 que ofrece una conexión ultrarrápida y estable. Porque papá también merece tecnología que lo mantenga siempre conectado, con estilo y sin límites.

2. ASUS Zenbook A14

Con menos de 1 kg de peso y hasta 32 horas de batería, la Zenbook A14 es perfecta para acompañar a papá del trabajo al entretenimiento.

Sus funciones de IA integrada, como subtítulos en tiempo real, videollamadas mejoradas y Microsoft Copilot, le permitirán ser más productivo y estar siempre conectado.

Equipada con procesador Snapdragon Serie X, Wi-Fi 7 y un diseño elegante, es la opción ideal para papás que buscan rendimiento, movilidad y estilo.

La ASUS Zenbook A14 ya está disponible en México en la eshop de ASUS.

Ya sea que necesite potencia para trabajar, versatilidad para crear o simplemente un dispositivo confiable para relajarse, en este día de padre ASUS es tu mejor aliado.

Porque papá merece mucho más que un regalo, merece herramientas que lo inspiren todos los días.