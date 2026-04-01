ASUS ProArt PX13: la laptop con IA que revoluciona la creación de contenido
La laptop que todo creador de contenido estaba esperando
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
Sin duda, los últimos años, la edición de video se ha convertido en uno de los procesos más demandantes dentro de la creación de contenido, desde revisar horas de material, organizar archivos, hacer ajustes, hasta generar subtítulos podía tomar incluso más tiempo que la grabación misma, afortunadamente, hoy existen herramientas como la inteligencia artificial que nos permiten optimizar flujos de trabajo, reducir tiempos de edición y permitir que los creadores se concentren en lo que más les importa.
Es aquí en donde llega la nueva ASUS ProArt GoPro Edition (PX13), la laptop creada en colaboración con GoPro pensada en acompañar a los creadores en cada etapa del proceso creativo. Esta laptop no sólo ofrece potencia para la edición multimedia, sino que integra tecnologías de inteligencia artificial diseñadas específicamente para acelerar y simplificar la producción de contenido, pero ¿qué es lo que hace a esta laptop tan especial?
1. Procesamiento dedicado para Inteligencia Artificial
En el centro de esta experiencia se encuentra la plataforma AMD Ryzen™ AI Max+ 395, equipada con una NPU (Neural Processing Unit) capaz de alcanzar hasta 50 TOPS de procesamiento de IA. Esto quiere decir que permite ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y en tiempo real, optimizando procesos clave dentro del flujo creativo, funciones como detección automática de escenas, generación de subtítulos mediante speech-to-text, encuadre automático y optimización de timelines complejos que pueden ejecutarse de forma mucho más eficiente gracias al procesamiento acelerado por IA. Para los creadores que trabajan con largas grabaciones (como vloggers, documentalistas o creadores de contenido outdoors) esto reducirá significativamente el tiempo dedicado a revisar manualmente cada minuto de material.El artículo continúa a continuación
2. StoryCube: la organización inteligente del contenido
A través de StoryCube, la aplicación inteligente de ASUS, fotos y videos pueden clasificarse automáticamente mediante reconocimiento impulsado por IA. El sistema identifica tipos de contenido, genera metadatos y organiza los archivos de forma automática, eliminando tareas repetitivas como renombrar, etiquetar o buscar manualmente entre cientos de clips. En esta edición StoryCube se integra además con GoPro Cloud, permitiendo que el contenido capturado con la cámara se sincronice directamente con la laptop creando un flujo de trabajo continuo desde la captura hasta la edición, reduciendo fricciones y facilitando el acceso inmediato al material grabado.
3. La edición de video perfecta para los más exigentes
Gracias a su arquitectura avanzada, la ASUS ProArt GoPro Edition está preparada para manejar proyectos exigentes, incluyendo edición de video en 4K y 8K, timelines multicapa y contenido grabado con cámaras de acción, manteniendo un rendimiento fluido incluso en flujos de trabajo complejos con múltiples capas, efectos y corrección de color, además, incorpora herramientas como ASUS DialPad, que permite controlar parámetros creativos de forma intuitiva durante el proceso de edición.
Si requieres hacer ediciones rápidas para subir a redes sociales CapCut para PC te permitirá poner transiciones, cambios de velocidad, recortes, poner filtros o efectos que harán lucir tus videos. Por otro lado, si necesitas una edición más profesional, también podrás realizar ediciones a través de programas como DaVinci Resolve, Adobe Premiere, o After Effects, por mencionar algunos.
Gracias a su formato y pantalla táctil giratoria de la ASUS ProArt GoPro edition, los usuarios la podrán utilizar como tablet para editar color y obtener fotogramas más detallados, ayudándose con accesorios como el ASUS Stylus para una mejor precisión.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Desde la organización automática de archivos hasta la optimización de procesos de edición complejos, la tecnología está reduciendo aquellas barreras técnicas que durante años limitaron la creatividad. Con la ASUS ProArt GoPro Edition (PX13), esta nueva generación de herramientas inteligentes pone en tus manos un flujo de trabajo más rápido, más intuitivo y completamente adaptado a esta nueva era del contenido.
Si te gusta editar tus videos con IA, puedes utilizar otros editores en línea como PixVerse, una herramienta que, con crear un "prompt" sencillo, o utilizar alguno de los ya disponibles, puede llevar tus creaciones a un nuevo nivel de manera rápida y sencilla.
La nueva ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) ya se encuentra disponible en la página oficial y en diferentes tiendas, por un precio sugerido desde $75,999.00 pesos mexicanos. En la adquisición de tu ProArt PX13 los usuarios recibirán 1 año de suscripción GoPro Premium, 6 meses de CapCut Pro y 3 meses a Adobe Creative Apps.