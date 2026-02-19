¿La batería de tu MacBook se agota demasiado rápido? macOS 26 tiene una nueva función que te ayudará a que dure más que nunca

macOS 26.4 ha introducido una nueva función para proteger la batería.

Te permite establecer un límite de carga que evita que la batería se sobrecargue.

El límite se puede establecer entre el 80 % y el 100 % y es similar a una función de iOS.

Los usuarios de Apple pueden establecer límites de carga en sus iPhones desde hace tiempo, y ahora esta función finalmente llegará a los Mac con macOS Tahoe 26, lo que permitirá a los usuarios de los mejores Mac proteger sus dispositivos del desgaste de la batería.

La función de límite de carga acaba de ser revelada como parte de la actualización de macOS 26.4, que actualmente está disponible para pruebas beta. No sabemos cuándo se lanzará la versión completa de macOS 26.4, pero las versiones .4 de Apple suelen salir en primavera (o en algún momento entre marzo y mayo).

Una vez que tu Mac esté ejecutando macOS 26.4, podrás establecer un límite de carga del 80 % al 100 % en incrementos del 5 %, lo que significa que podrías definir un límite del 85 % si lo deseas. Eso garantizaría que tu MacBook dejara de cargarse una vez que alcanzara el 85 %, en lugar del límite habitual del 100 %.

¿Por qué harías esto? Bueno, se cree que cargar regularmente tu portátil hasta el máximo puede añadir un desgaste adicional a la batería, lo que a su vez acorta su vida útil. Al detener el proceso de carga de tu MacBook en un límite inferior, puedes ralentizar potencialmente la degradación de la batería, lo que ayuda a que tu portátil dure más tiempo.

Esta es una función que antes ofrecían aplicaciones de terceros como AlDente, pero ahora Apple finalmente la está incorporando a su sistema operativo Mac.

Cómo establecer un límite de carga

Para obtener macOS 26.4, tendrás que registrarte en el programa beta de macOS 26 de Apple. A continuación, abre la aplicación Ajustes del sistema, ve a General > Actualización de software y descarga la versión beta desde allí. Una vez hecho esto, puedes encontrar la nueva función de límite de carga yendo a Ajustes del sistema > Batería, haciendo clic en el botón «i» junto a Carga y, a continuación, estableciendo un límite de carga con el control deslizante situado en la parte superior de la ventana.

Curiosamente, Apple también ha añadido una nueva función a la aplicación Atajos en macOS 26.4 que te permite incorporar un límite de carga en tus flujos de trabajo. Por ejemplo, puedes crear un atajo que establezca automáticamente un límite de carga más alto o más bajo en función del modo de concentración que esté activo: si vas a estar ocupado o lejos de un cargador y sabes que necesitas más energía, puedes establecer un modo de concentración para el trabajo o los viajes, activar un límite de carga más alto y sacar más partido a la batería. Este atajo también está disponible en iOS 26.4.

El límite de carga tiene una excepción notable. Como dice Apple en su sitio web, tu dispositivo «se cargará ocasionalmente al 100 % para mantener estimaciones precisas del estado de carga de la batería» si tu límite de carga es inferior al 100 %. Esa es la recomendación de Apple para el iPhone, pero se espera que sea la misma para el Mac.

Y ahora que el Mac tiene la misma funcionalidad que el iPhone en este aspecto, tendrás formas de prolongar la vida útil de la batería de tu dispositivo, independientemente del producto de Apple que utilices. Si te preocupa que tu batería se agote prematuramente, establecer un límite de carga podría ser una buena opción.

