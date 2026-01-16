Gmail podría solucionar tu mayor arrepentimiento pronto: pronto podrás cambiar tu vergonzoso nombre de usuario de tu mail

Google parece seguir adelante con su nueva herramienta que permite a los usuarios cambiar su dirección de Gmail

Las antiguas direcciones de Gmail de los usuarios se convertirán en un correo electrónico alternativo y recibirás correos electrónicos en ambas direcciones.

La compañía ha reiterado que esto es parte de un lanzamiento gradual, por lo que es posible que aún no aparezca para todos los usuarios.

¿Tienes una dirección de Gmail vergonzosa que creaste hace años y quieres eliminarla? Únete al club. Bueno, tengo buenas noticias: parece que Google está implementando oficialmente una forma de actualizar tu dirección de correo electrónico a una más respetable.

En diciembre, vimos una actualización en la página de soporte de Google en hindi que insinuaba una nueva herramienta que permitiría a los usuarios cambiar su dirección de correo electrónico principal , y ahora estamos aún más cerca de una implementación más amplia. Hasta ahora, era imposible cambiar la dirección de Gmail sin eliminar la cuenta y crear una nueva, por lo que esta nueva herramienta eliminará esa tediosa complicación.

La versión actualizada de la página de soporte en inglés de Gmail revela que la opción para cambiar tu nombre de usuario de Gmail se está implementando esta semana. "Si el correo electrónico de tu cuenta de Google termina en gmail.com, es posible que puedas cambiarlo a otra dirección que termine en @gmail.com". Sin embargo, Google reitera que "la posibilidad de cambiar el correo electrónico de tu cuenta de Google se está implementando gradualmente para todos los usuarios y es posible que esta opción aún no esté disponible".

Cambiar tu dirección de Gmail es bastante sencillo. Accede a tu cuenta en tu móvil o computadora, ve a "Información personal" y selecciona la pestaña "Correo electrónico". Allí, en "Correo electrónico de la cuenta de Google", selecciona "Cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Google" y se te pedirá que ingreses tu nueva dirección. Tu nombre de usuario debería cambiar al pulsar "Cambiar dirección de correo electrónico" y confirmar. ¿Qué sucede después?

Una vez que hayas actualizado tu dirección de Gmail, Google indica que tu antiguo nombre de usuario se convertirá en una dirección de correo electrónico alternativa y recibirás correos electrónicos en ambas direcciones. Si decides volver a tu antigua dirección de Gmail, puedes hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, no podrás crear una nueva cuenta de Google que termine en gmail.com durante los próximos 12 meses ni eliminar tu nueva dirección de correo electrónico.

Google continúa afirmando que los datos guardados en tu cuenta, como fotos, mensajes y correos electrónicos enviados a tu dirección anterior, no se verán afectados, pero recomienda hacer una copia de seguridad de tus datos por seguridad. Dado que esta herramienta forma parte de una implementación gradual, Google ha reconocido que podría haber algunos problemas durante el proceso, especialmente al iniciar sesión en aplicaciones de terceros con tu cuenta de Google, pero ofrece soluciones recomendadas en su página de ayuda .