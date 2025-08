Prepárate, MSI: según las nuevas pruebas de rendimiento, el Lenovo Legion Go 2 parece que superará al Claw A8

El prototipo Lenovo Legion Go 2 supera al MSI Claw A8 en un nuevo video de referencia

El MSI Claw A8 que aparece en el video tiene 16 GB de RAM, mientras que el Legion Go 2 tiene 24 GB

El prototipo Legion Go 2 está disponible en los mercados de segunda mano de China, pero aún no se ha lanzado oficialmente

Estamos por entrar a la recta final de 2025, lo que se traduce en varios competidores entrando al mercado de PCs portátiles para gaming, y uno de ellos se trata del Lenovo Legion Go 2, el cual parece que dejará una gran impresión.

Como destacó el sitio Notebookcheck, el Lenovo Legion Go 2 supera al MSI Claw A8, según un nuevo benchmark realizado por Lines Tech en YouTube. En Shadow of the Tomb Raider, el MSI Claw A8 alcanzó un promedio de 44 fps, mientras que el Lenovo Legion Go 2 logró un promedio de 49 fps, lo que representa un rendimiento 10% superior.

Aunque el Lenovo Legion Go 2 todavía se encuentra en fase de prototipo, ya está disponible en mercados de segunda mano en China. Tanto el Legion Go 2 como el MSI Claw A8 usan el procesador AMD Ryzen Z2 Extreme, por lo que puede resultar algo confuso que el primero tenga mejor rendimiento.

Sin embargo, lo más probable es que la diferencia se deba a la cantidad de RAM disponible: el MSI Claw A8 tiene 16 GB de RAM, mientras que el Legion Go 2 cuenta con 24 GB, es decir, 8 GB más.

También vale la pena mencionar que el Legion Go 2 parece tener un nombre de CPU provisional, pero se sabe que incluye el mismo iGPU que el Ryzen Z2 Extreme, es decir, el Radeon 890M.

En el caso del MSI Claw A8, llama la atención que no se ha mencionado ninguna otra configuración con menos RAM que los 24 GB promocionados (según las especificaciones en su sitio web), donde debería especificarse "hasta 24 GB", pero eso es otro tema.

En resumen, con base en estos benchmarks, la configuración más potente del Lenovo Legion Go 2 (con 32 GB de RAM) debería superar al MSI Claw A8, el cual está limitado a un máximo de 24 GB de RAM.

Será necesario comparar ambos dispositivos en sus versiones de 24 GB, y si el portátil de Lenovo sigue ganando, probablemente se deba simplemente a un mejor sistema de enfriamiento.

Nada de esto importará si la disponibilidad y el precio son un problema...

Después de ver los benchmarks de rendimiento del MSI Claw A8 y de haber usado personalmente su contraparte similar, el MSI Claw 8 AI+, ya descarté comprar ambas consolas portátiles. Aunque la mejora de rendimiento respecto al Ryzen Z1 Extreme de AMD es evidente, no es suficiente como para justificar un gasto tan alto.

Pero con el Lenovo Legion Go 2 la historia es un poco distinta.

Si el Lenovo Legion Go 2 no llega con un precio exagerado de más de $1,000 dólares, sí me parece que podría ser un gran éxito, considerando todas las ventajas que ofrece.

Cuenta con una pantalla OLED de 8.8 pulgadas, impulsada por el Ryzen Z2 Extreme, y por si no era evidente, la pantalla OLED es lo que le da un extra muy atractivo.

Sin embargo, me preocupa que el precio aleje a los compradores potenciales, o peor aún, que simplemente no haya disponibilidad.

Incluso si hubiera decidido comprar el MSI Claw 8 AI+, se habría agotado antes de poder tomar una decisión.

Por suerte, eso ha comenzado a cambiar con mejor disponibilidad en tiendas como Currys en el Reino Unido, pero fácilmente podría ocurrir lo mismo con el Claw A8 y el Lenovo Legion Go 2 cuando finalmente salgan a la venta.

Los aranceles sobre Taiwán ciertamente afectan la disponibilidad, ya que es donde Lenovo y MSI fabrican estas portátiles. Solo queda esperar que no se salga de control…