Lenovo aún no ha terminado con Valve: las imágenes filtradas del Legion Go 2 sugieren que SteamOS podría ofrecerse como alternativa a Windows 11

Las imágenes filtradas del Lenovo Legion Go 2 indican que el nuevo dispositivo portátil contará con variantes de SteamOS.

El nuevo dispositivo se presentará en la IFA 2025 de Berlín.

Llega en medio de la próxima "experiencia de pantalla completa" de Microsoft para la ROG Xbox Ally X.

IFA 2025 está a la vuelta de la esquina en Berlín, Alemania, y las filtraciones antes del evento no podían faltar, especialmente de uno de los dispositivos más esperados, hablamos de la Lenovo Legion Go 2.

Según informó Notebookcheck, una de las imágenes filtradas por Evan Blass (evleaks en X) muestra a la Lenovo Legion Go 2 ejecutando SteamOS de Valve, lo que sugiere que el dispositivo al menos tendrá una variante con este sistema operativo. Esto seguiría los mismos pasos de su contraparte Lenovo Legion Go S, que cuenta con modelos SteamOS Ryzen Z2 Go y Ryzen Z1 Extreme.

No es una gran sorpresa, ya que SteamOS de Valve sigue ganando popularidad, especialmente en dispositivos portátiles con acceso a Bazzite (un clon de SteamOS). Y Lenovo parece confiado en el sistema operativo con la Legion Go 2.

Aunque la Legion Go 2 fue anunciada y mostrada en enero de este año en el CES 2025, en ese momento era solo un prototipo y aún no ha salido de esa fase. Sin embargo, el prototipo parece ser idéntico al modelo que podemos ver en los renders filtrados (abajo disponibles), en términos de ergonomía, y seguirá utilizando el nuevo Ryzen Z2 Extreme de AMD.

Es probable que Lenovo mantenga Windows 11 como el sistema operativo principal (en una o más de sus variantes), como era de esperarse. Después de todo, Lenovo es el único fabricante de gran alcance que tiene algunos de sus dispositivos portátiles (fuera del Steam Deck de Valve) con licencia oficial de SteamOS, y que este sistema operativo basado en Linux llegue a otra portátil de Lenovo es una gran señal de que Valve podría estar intensificando esfuerzos para llevar SteamOS a más dispositivos portátiles.

Cabe destacar también que la próxima ROG Xbox Ally X de Asus y Microsoft se lanzará con una nueva "experiencia de pantalla completa" en Windows 11, que básicamente utiliza la app de Xbox para PC para ofrecer una experiencia más amigable en dispositivos portátiles, casi replicando lo que hace SteamOS de Valve. Una vez que esto se expanda a otros dispositivos el próximo año, será interesante ver cómo compite frente a la obra maestra de Valve.

Esto es genial para otros dispositivos portátiles si Lenovo y Valve siguen así

Seré sincero, cuanto más lejos pueda estar de Windows 11 de Microsoft, especialmente en las computadoras portátiles para juegos, mejor, y me encanta lo que Lenovo y Valve están haciendo con las computadoras portátiles Legion Go.

Esto allana el camino para que otros fabricantes importantes, como Asus o MSI, acaben incorporando SteamOS a sus dispositivos, y puedo decirles que mi experiencia con el MSI Claw 8 AI+ me hace desearlo más que nada. Estoy seguro de que la nueva experiencia de pantalla completa de Xbox será estupenda en Windows 11, pero creo que es demasiado tarde para convencerme, como he dicho antes.

Una vez más, no hay confirmación oficial de que SteamOS vaya a llegar al Lenovo Legion Go 2, pero estoy casi seguro de que lo hará, ya que sería extraño que apareciera en una imagen renderizada del próximo dispositivo y, además, ya se ha hecho lo mismo con el Legion Go S.

No voy a comprar el Legion Go 2, especialmente si su precio es el que se especula, pero sin duda es agradable ver que Valve mira más allá de su Steam Deck en sus esfuerzos por mejorar las experiencias de juego portátiles.