Se ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento de la ROG Xbox Ally, pero el precio sigue siendo un misterio

La ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X finalmente tienen fecha de lanzamiento: el 16 de octubre de 2025.

Las filtraciones anteriores sugerían que los dispositivos saldrían a la venta el 16 de octubre, y que los pedidos anticipados se abrirían el 20 de agosto.

Los pedidos anticipados aún no están disponibles y los precios no están confirmados, pero deberían llegar en las próximas semanas.

¡Después de una espera que parecía eterna, finalmente conocemos la fecha de lanzamiento de las consolas portátiles ROG Xbox Ally!

Las consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles el 16 de octubre de 2025 y se lanzarán en varias regiones, entre ellas el Reino Unido, Australia y Estados Unidos (la ROG Xbox Ally se lanzará en China a principios del próximo año).

Aún no se pueden realizar reservas y se desconoce el precio, a pesar de las recientes filtraciones y rumores que sugieren un precio cercano a los 1000 dólares para la ROG Xbox Ally X. Xbox afirma que ambos detalles se darán a conocer en las próximas semanas, lo que podría indicar que las reservas se abrirán en septiembre.

Las filtraciones anteriores apuntaban a que las reservas se abrirían el 20 de agosto. Aunque esto no ha sido exactamente así, es la fecha que se esperaba para el anuncio de Xbox y Asus sobre la fecha de lanzamiento, y el rumor de una fecha de lanzamiento el 16 de octubre fue acertado.

Siguiendo el ejemplo de Steam Deck

Xbox también ha anunciado un «Programa de compatibilidad con dispositivos portátiles», que parece seguir los pasos de SteamOS de Valve y el sistema Deck Verified. Esto ayudará a los jugadores a identificar qué juegos son jugables o compatibles con su dispositivo Xbox Ally. También vendrá acompañado de una función llamada indicador «Windows Performance Fit», que ayudará a «reflejar el rendimiento esperado en su dispositivo compatible».

Para garantizar una experiencia portátil similar a la de una consola, Xbox utiliza una función llamada «Advanced Shader Delivery», diseñada para precargar los sombreadores de cualquier juego durante las descargas, con el fin de poder sumergirse en los juegos tan pronto como estén listos.

Se espera que estas funciones vayan acompañadas de la «experiencia a pantalla completa», que se supone que ayudará a optimizar la experiencia portátil en Windows, sin procesos en segundo plano innecesarios y con más RAM para los juegos.

