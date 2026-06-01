Computex 2026. MSI presentó la nueva Claw 8 EX AI+ con procesador Intel Arc G3 Extreme

La MSI Claw 8 EX AI+ utiliza la nueva APU Intel Arc G3, siendo una de las primeras consolas portátiles para juegos en utilizar este chip, de forma similar a la recientemente presentada Acer Predator Atlas 8.

Esta nueva iGPU con procesador Intel Arc B370 ofrece compatibilidad con la generación de múltiples fotogramas a través de XeSS 3, lo que permite que el hardware alcance velocidades de fotogramas más altas.

En cuanto a ergonomía, el MSI Claw 8 EX AI+ se inspira en el Asus ROG Ally X con sus nuevos agarres estilo mando, que incluyen joysticks con efecto Hall e iluminación RGB.

La MSI Claw 8 EX AI+ se presentó en Computex 2026, descrita como la primera consola portátil para juegos del mundo equipada con el procesador Intel Arc G3. Se une a otros competidores anunciados recientemente, como la Acer Predator Atlas 8, liderando así la próxima generación de hardware para juegos móviles.

Esta consola portátil MSI Claw de tercera generación incorpora la tecnología Intel XeSS 3 Multi-Frame Generation, gracias al último estándar Intel Arc iGPU. En concreto, la Arc G3 está basada en el chip B390, con 12 núcleos Xe y un TDP de hasta 30 W.

Aún no se ha anunciado el precio de la MSI Claw 8 EX AI+; sin embargo, se espera que sea una consola portátil de gama alta para juegos. Podemos hacernos una idea aproximada observando la MSI Claw 8 AI+ de la generación actual , cuya versión más económica de 1 TB se vende por $899 dólares y la opción más cara (con el doble de almacenamiento) por $1,129 dólares. Por lo tanto, esperamos que este nuevo modelo siga una estrategia de precios similar.

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La ergonomía también ha cambiado drásticamente en la próxima MSI Claw 8 EX AI+ en comparación con los modelos anteriores, la MSI Claw 8 AI+ y la MSI Claw A1M. La compañía taiwanesa se ha inspirado en la Asus ROG Ally Xbox X para sus nuevos agarres estilo mando, joysticks y gatillos con efecto Hall, así como una cruceta rediseñada.

El modo Xbox parece competir directamente con las funciones de sus competidores. Al igual que la Xbox Series X y la Xbox Series S, la MSI Claw 8 EX AI+ contará con la función de reanudación rápida y ajustes sobre la marcha con solo pulsar un botón, y su objetivo es ser lo menos intrusivo posible a la hora de configurar los ajustes.

Otra novedad de la MSI Claw 8 EX AI+ es la incorporación de motores hápticos para la vibración durante el juego. Se describe como un "motor lineal de alta gama" que simula "texturas táctiles" de forma similar a como lo hace el control inalámbrico DualSense de PS5 . Parece ser una mejora sustancial respecto a la función de vibración menos potente de los dos modelos de la generación anterior.

En lugar de optar por los típicos colores negro o gris de sus competidores, la MSI Claw 8 EX AI+ presenta una estética púrpura, con botones frontales rojos, iluminación RGB alrededor de los joysticks y la misma sólida pantalla VRR de 8 pulgadas y 120 Hz en el centro. En un momento en que las mejores laptops para gaming siguen las mismas tendencias de diseño de hace cuatro años, es gratificante ver un cierto grado de innovación en este modelo.

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¿Cómo se compara la MSI Claw 8 EX AI+ con sus predecesoras?

Swipe to scroll horizontally MSI Claw 8 EX AI+ vs previous-generation models Row 0 - Cell 0 MSI Claw 8 EX AI+ MSI Claw 8 AI+ MSI Claw A1M Procesador Intel Arc G3 Extreme Intel Core Ultra 7 258V Intel Core 7 155H Pantalla 8" 1920 x 1200 120Hz touchscreen 8" 1920 x 1200 120Hz touchscreen 7" 1920x1080 120Hz touchscreen Gráficos Intel Arc B390 Intel Arc Graphics 140V Intel Xe-LPG architecture Memoria 32GB LPDDR5x-8533 32GB LPDDR5x-8533 16GB LPDDR5-6400 Batria 80 Whr 80 Whr 53 Whr

¿Qué resultados podría obtener la MSI Claw 8 EX AI+ en el mercado de consolas portátiles de 2026?

El meteórico ascenso de la Steam Deck de Valve hace cuatro años marcó el inicio de una tendencia que vio llegar al mercado decenas de consolas portátiles diferentes, aunque notablemente similares. La mayoría de los competidores de la MSI Claw 8 EX AI+ utilizan el procesador AMD Z2 Extreme o el antiguo Z1 Extreme, mientras que marcas menos conocidas apuestan por Intel. Esto se observa en la OneXPlayer X1 y la AOKZOE A2 Ultra, ambas con el procesador Intel Core 7 Ultra 155H y gráficos integrados Arc de 140 V.

Como ya se ha mencionado, la MSI Claw 8 EX AI+ es una de las primeras consolas portátiles para juegos en utilizar el nuevo chipset Intel Arc G3, aunque no es la primera en ser anunciada para su comercialización.

La Acer Predator Atlas 8 parece similar a la oferta de MSI. Cuenta con el mismo procesador Intel Arc G3, la generación multi-fotograma XeSS 3, batería de 80 Whr, pantalla de 120 Hz y ergonomía similar a la de un mando de Xbox. Como consumidor, siempre es bueno tener muchas opciones, así que el tiempo dirá cuál de estos dispositivos es superior y si tienen lo necesario para destronar al Steam Deck o al ROG Ally.

Fundamentalmente, la implementación del chip B390, mucho más potente, garantiza que tus juegos se vean mejor y se ejecuten con mayor fluidez que antes. Esto se debe exclusivamente a la tecnología de fabricación de alto rendimiento (MFG), y la tecnología de escalado de XeSS ha alcanzado un nivel comparable al de AMD FSR y Nvidia DLSS en los últimos dos años, ya que la transición de la arquitectura Alchemist a Battlemage ha supuesto un cambio radical en términos de rendimiento. Compartiremos más información cuando tengamos la oportunidad de probar el dispositivo a fondo y ofrecer un veredicto definitivo.