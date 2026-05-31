Este mini televisor de estilo retro hecho a mano parece sacado de Los Simpson, y reproduce juegos clásicos de NES y películas — y sí, por favor, quiero uno

Este proyecto basado en el ESP32 ofrece muchas posibilidades en una pantalla de 2,8 pulgadas

Juega a videojuegos retro y ve vídeos de larga duración

Si te gusta lo que ves, hay instrucciones para que lo construyas tú mismo

En TechRadar siempre nos interesan las modificaciones y los trucos, y me ha llamado la atención un nuevo minitelevisor de estilo retro: cabe en la palma de la mano, parece sacado de Los Simpson y puede reproducir tanto vídeos como videojuegos clásicos.

Es obra del modder DynaMightTech (vía XDA Developers), y está basada en la placa de desarrollo "cheap yellow display" (CYD), por lo que cuenta con un chip controlador ESP32 que lo alimenta todo, además de Wi-Fi y Bluetooth integrados.

Estas placas se han vuelto populares entre los aficionados porque todo lo que necesitas para empezar está integrado en la propia placa, incluida una pequeña pantalla de 2,8 pulgadas que aquí se aprovecha muy bien. Por su parte, el exterior del televisor ha sido impreso en 3D.

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"Cuando empecé a idear este proyecto durante un paseo por la tarde, al principio solo iba a ser una simple carcasa para la CYD, que se viera como un televisor retro", explica el modder detrás del proyecto. "¡Sin embargo, terminé metiéndome en múltiples madrigueras que, aparentemente, solo conducían a más madrigueras!"

Míralo en acción

CYD Retro Mini TV - YouTube Watch On

En cuanto al software, el dispositivo cuenta con un lanzador personalizado que es compatible con juegos clásicos de diversas consolas —incluida la NES— y con algunos juegos de PC, como Doom y Duke Nukem 3D.

Cuando termines de jugar, puedes recostarte y disfrutar de algunos videos. El dispositivo es capaz de reproducir películas de 90 minutos o más sin problemas, e incluso ofrece la posibilidad de descargar y convertir videos de YouTube.

El video de demostración te permite ver el pequeño televisor en acción, con juegos como Tetris y programas como Los Simpson (por supuesto) en la pequeña pantalla. También cuenta con un botón funcional en el aparato que te permite cambiar de canal.

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Por mucho que me gustaría tener uno de estos pequeños artilugios para mí, el CYD Retro Mini TV no está disponible para la venta. En su lugar, puedes construir uno tú mismo, utilizando la guía paso a paso que DynaMightTech ha publicado en Autodesk Instructables.

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