Ffiltración sobre la CPU Intel Panther Lake sugiere que las GPU integradas están experimentando un salto potencialmente revolucionario en su rendimiento

Los próximos procesadores para laptops Panther Lake de Intel están generando nuevamente gran expectación, ya que una nueva filtración pinta un panorama de chips de alto rendimiento en lo que respecta a gráficos y juegos.

Según informa Wccftech , se trata de una filtración de Geekbench para la CPU Core Ultra X7 358H de 16 núcleos, una oferta de Panther Lake en un Samsung Galaxy Book6 Pro que alguien probó.

El Core Ultra X7 358H cuenta con gráficos integrados Xe3 (Battlemage, versión B390) y alcanzó una puntuación de 57.000 en la prueba OpenCL, lo que demuestra su buen rendimiento. Además, es un 7% más rápido que la puntuación filtrada anteriormente en Geekbench para este procesador Core Ultra X7 358H.

¿A qué se debe esta mejora tan considerable? Se debe a las mejoras en los controladores y al perfeccionamiento que Intel está realizando para la GPU conforme se acerca su lanzamiento. Se espera que Panther Lake debute en portátiles a principios de 2026, y lo más interesante es que podríamos disfrutar de mayores mejoras de rendimiento incluso antes de que estas CPU móviles lleguen a los portátiles del mercado.

Según los rumores, el Core Ultra X7 358H cuenta con una GPU integrada Xe3 de 12 núcleos, y el procesador en sí incluye cuatro núcleos de alto rendimiento, ocho de eficiencia y cuatro de bajo consumo, para un total de 16 núcleos. (Si bien, al descontar los núcleos de bajo consumo, que son diminutos, se trata de un procesador de 12 núcleos).

Análisis: Promesa del Panther Lake

Con la tarjeta gráfica integrada Xe3 alcanzando los 57.000 puntos en OpenCL, esto significa que la CPU Panther Lake supera a la GPU dedicada RTX 3050 para portátiles en más de un 10%. En otras palabras, estamos hablando de un rendimiento equivalente al de la RTX 3050 Ti, y si se producen mejoras de rendimiento adicionales antes del lanzamiento de Panther Lake, esta GPU Xe3 podría incluso superar a la GPU dedicada de Nvidia.

Esto demuestra una vez más los grandes avances que se están logrando con las soluciones gráficas integradas en los procesadores, lo que permite crear portátiles para juegos muy delgados y ligeros a precios más asequibles. Recordemos que una GPU dedicada ocupa espacio en la carcasa del portátil, requiere mayor refrigeración y, además, aumenta el coste total del dispositivo.

Sin mencionar que la tarjeta gráfica Xe3 consume mucha menos energía que una Nvidia RTX 3050 (entre 60 y 80 W), mientras que el chip completo solo consume esa cantidad con el Core Ultra X7 358H (dependiendo de la configuración del portátil). Esto debería traducirse en una duración de batería considerablemente mayor con la solución integrada Arc de Intel, de eso no hay duda.

Si bien Geekbench no es la primera prueba que usaría para evaluar el rendimiento en juegos de una tarjeta gráfica, sí ofrece una idea de su nivel de rendimiento. De hecho, es posible que veamos pruebas sintéticas en juegos, o incluso pruebas reales dentro del juego, que demuestren que este chip Panther Lake tiene aún más potencia de la que se sugiere aquí.

Esta próxima gama de procesadores móviles de Intel se perfila como una fuerte candidata para mejorar significativamente el rendimiento de las laptops gaming económicas, tanto en términos de eficiencia (batería) como de desempeño. De hecho, serán una excelente noticia para las consolas portátiles, que aún se encuentran más limitadas por las reducidas dimensiones de sus formatos compactos.