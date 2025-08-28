AMD afirma que los fallos de las CPU Ryzen son un "problema complejo" y culpa a los fabricantes de placas base

Las quemaduras de las CPU Ryzen de AMD han sido un problema durante algún tiempo.

El equipo rojo ha aclarado ahora que se trata de un problema porque algunas placas base no funcionan con los valores recomendados por AMD.

En su lugar, exigen demasiado en cuanto a potencia y voltaje, y siguen produciéndose quemaduras a diario.

¡Ya era hora! AMD finalmente habla al respecto de los fallos que destruyen chips y que han afectado a algunos procesadores Ryzen, y en gran medida le ha dado la responsabilidad a los fabricantes de tarjetas madre.

Tom’s Hardware detectó una entrevista con los ejecutivos de AMD, David McAfee y Travis Kirsch, realizada por Quasarzone (un sitio de tecnología surcoreano), en la cual se cuestionó al “Team Red” sobre el problema de quemaduras en chips Ryzen (modelos con 3D V-Cache o X3D, incluido el Ryzen 9800X3D), que ha afectado principalmente —aunque no exclusivamente— a tarjetas madre de ASRock.

Cabe recordar que se trata de un artículo traducido, por lo que hay que ser cuidadosos con la interpretación. Según Quasarzone, los procesadores en tarjetas madre AM5 han estado “experimentando quemaduras en el socket” y que “algunos usuarios aún siguen reportando estos síntomas”. El sitio preguntó cuál era la postura y respuesta de AMD ante el problema.

La respuesta de AMD fue la siguiente (de nuevo, recordemos que es una traducción):

“Este problema surge porque algunos BIOS de ODM no cumplen con los valores recomendados por AMD.”

El término ODM se refiere al fabricante original de diseño de la tarjeta madre, y lo que esto significa básicamente es que esos fabricantes no están respetando los valores predeterminados de AMD (en torno a potencia, voltaje y otros). En otras palabras, están forzando de más sus placas, lo que podría generar problemas.

No obstante, esto no es una conclusión definitiva, ya que los ejecutivos agregaron:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“AMD… ofrece una amplia gama de combinaciones, además de que soporta PBO [la función automática de aumento de rendimiento de AMD] y overclocking. Esto significa que existen una gran cantidad de escenarios posibles. Aunque es un problema complejo, estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para resolverlo y seguir evolucionando la plataforma.”

En resumen, es un problema complicado de desentrañar, y AMD subraya que está colaborando con los fabricantes de tarjetas madre para resolver cualquier inconveniente.

Los ejecutivos también mencionaron que es altamente recomendable que cualquier dueño de una tarjeta madre AM5 actualice a la versión más reciente del BIOS, lo cual, en realidad, es un buen consejo para cualquier tarjeta madre. (Aclaran que debe ser la última versión final del BIOS —y no intentar usar versiones nuevas que aún estén en fase beta).

(Image credit: Future / John Loeffler)

Juego de adivinanzas

Entonces, esto no es en absoluto una declaración totalmente clara de AMD —y deben tomarse en cuenta las complicaciones de traducción (sí, insisto un poco en eso porque es un matiz importante)—, pero lo que sí queda bastante señalado es que los fabricantes de tarjetas madre han estado llevando demasiado lejos sus configuraciones.

Como se mencionó, las tarjetas madre de ASRock han estado particularmente en la mira, siendo el fabricante de hardware más reportado como afectado (por mucho). Sin embargo, otros proveedores también han sufrido incidentes de fallas en CPU.

Si bien ASRock culpó inicialmente a un “problema de compatibilidad de memoria presente en versiones anteriores del BIOS” y lanzó una actualización de BIOS para solucionarlo, esto no fue suficiente para eliminar las quemaduras. Como señala Tom’s Hardware, una actualización posterior de BIOS en mayo de 2025 ajustó varios parámetros de PBO y esto (por fin) resolvió la mayoría de los problemas —aunque no del todo.

Lamentablemente, todavía siguen apareciendo reportes diarios en Reddit sobre CPUs Ryzen X3D que se queman, por lo que el asunto sigue siendo espinoso. ¿Acaso ASRock aún tiene trabajo por hacer en afinar su BIOS para prevenir estos incidentes? ¿O podría tratarse de chips que ya habían sido exigidos demasiado, durante demasiado tiempo, y que terminaron fallando de manera irreversible, con lo cual la última actualización del BIOS ya no podría salvarlos porque estaban demasiado dañados?

La realidad es que todavía hay demasiada especulación en torno al tema, y es una situación desafortunada tanto para AMD como, sobre todo, para ASRock. Aunque tampoco es que Intel no haya tenido problemas peores —basta recordar el caos de inestabilidad con los procesadores de 13ª y 14ª generación de Team Blue (que ha sido toda una saga).