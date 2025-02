Microsoft debería hacer estas funciones premium de IA gratis

El modo de voz de Microsoft Copilot ahora es gratuito

La función Think Deeper ahora también es de uso gratuito

Voice y Think Deeper funcionan con modelos OpenAI

Microsoft Copilot está siguiendo el ejemplo de la estrategia de OpenAI para ChatGPT y poniendo a disposición de todos los usuarios sus funciones Voice y Think Deeper. Esto no es sorprendente, ya que los modelos de OpenAI impulsan las funciones de Copilot. Sin embargo, hacerlas accesibles a los usuarios de Copilot que no pagan una suscripción al servicio premium podría hacer que su uso sea mucho más amplio.

El modo de voz es exactamente lo que parece: en lugar de escribir tus consultas, ahora puedes tener una conversación real con Copilot. La IA puede ayudarte a practicar frases en francés, a cocinar algo complicado sin manchar la pantalla de tu teléfono con aceite de oliva o a responder con simpatía a una queja sobre el tráfico.

Think Deeper está diseñado para responder a preguntas más complejas que solo el clima o trivialidades. Supongamos que está debatiendo si gastar un dinero inesperado reciente en la remodelación de un baño o en un generador para ayudar con la próxima tormenta de viento. Pídale a Copilot que use Think Deeper y podrá desglosar los costos, el valor a largo plazo y las compensaciones. La IA también podría crear un sistema de puntuación para ayudarlo a decidir qué tipo de automóvil comprar según sus preferencias en cuanto a diseño, comodidad, preparación para el futuro y otros factores.

Esta actualización es la forma que tiene Microsoft de hacer que la IA sea más accesible y, francamente, más útil. Hasta ahora, muchos usuarios podrían haberse sentido frustrados por las limitaciones de estas funciones, pero aún se mostraban reacios a pagar por Copilot Pro. El resultado final podría ser que simplemente cambien a otro chatbot de IA . Sin embargo, Microsoft advierte que durante los períodos de alta demanda, las cosas podrían ralentizarse un poco.

Copilot Pro

Para aquellos que ya están pagando por Copilot Pro, tampoco se les quita nada. Los usuarios Pro siguen teniendo prioridad sobre las nuevas funciones de IA, además de acceso prioritario durante las horas pico, lo que resulta útil si necesitas la capacidad intelectual de Copilot en medio de un día ajetreado. También siguen teniendo integraciones exclusivas de IA adicionales dentro de las aplicaciones de Microsoft 365. Por lo tanto, si su idea de emoción es que Copilot lo ayude a crear la hoja de cálculo de Excel más eficiente de todos los tiempos, Pro sigue siendo el camino a seguir.

En definitiva, Microsoft quiere que Copilot sea algo con lo que usted y todos sus conocidos realmente quieran interactuar. Cuanto más natural sea la conversación, más útil se vuelve la IA. Al ofrecer estas funciones a todo el mundo de forma gratuita, Microsoft, así como su socio OpenAI, también están presionando a sus competidores. Muchas herramientas de IA han estado bloqueadas tras muros de pago, y las empresas reservan las mejores funciones para aquellos dispuestos a suscribirse. Pero el hecho de que Microsoft haya activado el acceso ilimitado significa que otros proveedores de IA podrían tener que seguir su ejemplo. La carrera ya no se trata solo de quién tiene la IA más inteligente, sino de quién la hace más accesible y práctica.