Alguien puso a prueba el rendimiento del MacBook Neo en juegos, y los resultados oscilaron entre puntuaciones "milagrosas" y "completamente injugables"

Un YouTuber probó el rendimiento del MacBook Neo en 10 videojuegos

Los juegos nativos de Mac funcionaron sorprendentemente bien, incluido Cyberpunk 2077

Otros registraron un número muy bajo de fotogramas por segundo (fps) debido al límite de 8 GB de memoria

Seamos sinceros: por muy increíble que sea el MacBook Neo de Apple, sigue habiendo dudas sobre si es capaz de ejecutar los mejores juegos para Mac. Al fin y al cabo, cuando un portátil solo cuenta con 8 GB de RAM, ¿se puede esperar realmente que ofrezca una experiencia satisfactoria a altas velocidades de fotogramas (fps)?

El creador de contenido de videojuegos para Mac, Andrew Tsai, decidió averiguarlo poniendo a prueba el MacBook Neo con 10 juegos populares. Los resultados variaron desde «completamente injugables» hasta juegos que funcionaron «prácticamente a la perfección», y muchos de ellos fueron una gran sorpresa.

En total, Tsai probó los siguientes juegos en el MacBook Neo: Control, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Dark Souls Remastered, Elden Ring, Mewgenics, Minecraft, el remake de Resident Evil 2 de 2019, Resident Evil Requiem y World of Warcraft. Algunos de los títulos se ejecutaron de forma nativa; otros eran juegos exclusivos de Windows cargados a través de una capa de traducción; y algunos juegos de consola también se emularon.

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En primer lugar, Tsai probó Cyberpunk 2077. Tuvo que ajustar la configuración a las opciones más bajas posibles, incluida una resolución de 720p. Aun así, Tsai afirmó que el hecho de que el MacBook Neo pudiera ejecutar este juego, conocido por ser muy exigente, en un chip móvil con una «jugabilidad más o menos aceptable» era, en cualquier caso, un «milagro».

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 para Mac se optimizó especialmente para esta plataforma, al igual que Control, de Remedy Entertainment. En este caso, el MacBook Neo de Tsai alcanzó algo menos de 50 fps con una resolución de 1080p y ajustes bajos. Tsai describió la experiencia como "muy jugable" y "un triunfo para la optimización de los Mac con Apple Silicon".

Del mismo modo, el remake de Resident Evil 2 de 2019 —otro juego optimizado para Mac— alcanzó los 60 fps con una resolución de 1080p. Como dijo Tsai, "esto solo demuestra lo que es posible una vez que los desarrolladores optimizan realmente para el hardware de Mac".

Aprovechar al máximo la memoria

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No hay duda de que la MacBook Neo no está diseñada para ser una computadora portátil para juegos. Si bien su chip A18 Pro ofrece un rendimiento impresionante para ser un producto móvil, su potencia gráfica queda por detrás de la de una GPU dedicada, como la que se encuentra en muchas computadoras portátiles para juegos. La MacBook Neo también está limitada a 8 GB de memoria unificada y carece de ventilador; aunque esto último garantiza una experiencia de juego silenciosa, también significa que los títulos más exigentes pueden sufrir una reducción de rendimiento una vez que el A18 Pro comienza a calentarse.

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Eso significa que no todo fueron buenas noticias para Tsai. Si bien los juegos nativos de Mac diseñados para el hardware de Apple funcionaron impresionantemente bien, los juegos de Windows ejecutados a través de la capa de traducción CrossOver tendieron a tener dificultades. Resident Evil Requiem se estancó en 15 fps, por ejemplo, a pesar de ejecutarse a 720p y con la configuración más baja. Counter-Strike 2, por su parte, alcanzó unos 5 fps y era «completamente injugable», según Tsai. En ambos casos, los juegos agotaron la capacidad de memoria de 8 GB del MacBook Neo.

Cuando se trata de juegos de Windows, hay que elegir bien a qué jugar, aconsejó Tsai. Es probable que los juegos recientes con requisitos elevados se queden sin memoria, dado que deben ejecutarse a través de una capa de traducción, lo que consumirá sus propios recursos. En cambio, los juegos más antiguos como Dark Souls Remastered se comportaban mejor en el MacBook Neo; en este ejemplo, el juego funcionaba a 60 fps con una resolución de 1080p y una configuración baja.

En el último episodio del podcast de TechRadar hablamos del MacBook Neo y de otros temas; ¡échale un vistazo a continuación!

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El MacBook Neo ejecutó sin problemas juegos menos exigentes como Minecraft, que alcanzó entre 200 y 300 fps a 1080p. Del mismo modo, los juegos con gráficos 2D sencillos —como Mewgenics— pueden ejecutarse a través de CrossOver «prácticamente sin fallos» en el MacBook Neo, afirmó Tsai.

¿Y qué hay de la emulación? Tsai ejecutó un juego de Nintendo Switch en el MacBook Neo (no lo nombró por razones legales) y dijo que el rendimiento fue desigual, ya que el juego alcanzaba unos 30 fps pero experimentaba tartamudeos ocasionales; de nuevo, un problema causado por la escasa memoria integrada del portátil.

Lo que destacan las pruebas de Tsai es que los juegos optimizados específicamente para el hardware de Apple —títulos como Control, el remake de Resident Evil 2 e incluso Cyberpunk 2077— se pueden disfrutar a velocidades de fotogramas aceptables incluso en un portátil de gama baja con un chip móvil como el MacBook Neo. Es cuando empiezas a añadir títulos más exigentes que no están hechos a la medida para Mac, especialmente juegos de Windows que se ejecutan a través de una capa de traducción, cuando empiezas a chocar contra las limitaciones de juego del MacBook Neo.

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