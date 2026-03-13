Alguien probó las capacidades de gaming de la MacBook Neo y los resultados fueron bastante atractivos

Un YouTuber puso a prueba las capacidades de juego de la MacBook Neo en 10 títulos.

Los juegos nativos para Mac tuvieron un rendimiento sorprendentemente bueno, incluido Cyberpunk 2077.

Otros obtienen una velocidad de fotogramas por segundo (fps) muy baja debido al límite de memoria de 8 GB.

Seamos sinceros: por muy impresionante que sea la MacBook Neo de Apple, persisten las dudas sobre si podrá ejecutar los mejores juegos para Mac. Al fin y al cabo, con tan solo 8 GB de RAM, ¿se puede esperar que un portátil ofrezca una experiencia fluida a altas velocidades de fotogramas (fps)?

Andrew Tsai, creador de contenido de juegos para Mac, decidió comprobarloponiendo a prueba la MacBook Neo con 10 juegos populares. Los resultados fueron muy variados, desde juegos que eran "completamente injugables" hasta otros que funcionaban "prácticamente a la perfección", y muchos de ellos resultaron una gran sorpresa.

En total, Tsai probó los siguientes juegos en la MacBook Neo: Control, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Dark Souls Remastered, Elden Ring, Mewgenics, Minecraft, el remake de Resident Evil 2 de 2019, Resident Evil Requiem y World of Warcraft. Algunos títulos se ejecutaron de forma nativa; otros eran juegos exclusivos de Windows cargados mediante una capa de traducción; y algunos juegos de consola también se emularon.

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En primer lugar, Tsai probó Cyberpunk 2077. Tuvo que configurar sus ajustes al mínimo, incluyendo una resolución de 720p. Aun así, Tsai afirmó que el hecho de que la MacBook Neo pudiera ejecutar este juego, conocido por su exigencia, con un chip para dispositivos móviles y una jugabilidad prácticamente aceptable, era un verdadero milagro.

La versión para Mac de Cyberpunk 2077 fue especialmente optimizada para Mac , al igual que Control de Remedy Entertainment . En este caso, la MacBook Neo de Tsai alcanzó casi 50 fps a resolución 1080p con ajustes bajos. Tsai describió la experiencia como "muy jugable" y "un éxito para la optimización de Mac con procesadores Apple Silicon".

Asimismo, el remake de Resident Evil 2 de 2019 —otro juego optimizado para Mac— alcanzó los 60 fps a una resolución de 1080p. Como dijo Tsai, esto «demuestra lo que es posible cuando los desarrolladores optimizan sus juegos para el hardware de Mac».

La memoria al máximo

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No cabe duda de que la MacBook Neo no está diseñado para ser un portátil para juegos. Si bien su chip A18 Pro ofrece un rendimiento impresionante para un producto portátil, su potencia gráfica se queda corta en comparación con la GPU dedicada que se encuentra en muchos portátiles para juegos. La MacBook Neo también está limitado a 8 GB de memoria unificada y carece de ventilador; si bien esto último garantiza un juego silencioso, también significa que los títulos más exigentes pueden ralentizarse una vez que el A18 Pro comienza a calentarse.

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Eso significa que no todo fueron buenas noticias para Tsai. Si bien los juegos nativos de Mac diseñados para hardware de Apple funcionaron de manera impresionante, los juegos de Windows que se ejecutaban a través de la capa de traducción CrossOver tendían a tener problemas. Resident Evil Requiem se estancó en 15 fps, por ejemplo, a pesar de ejecutarse a 720p y con su configuración más baja. Counter-Strike 2 , por su parte, alcanzó alrededor de 5 fps y era "completamente injugable", según Tsai. En ambos casos, los juegos agotaron la capacidad de memoria de 8 GB de la MacBook Neo.

En lo que respecta a los juegos de Windows, hay que elegir bien las batallas, aconsejó Tsai. Los juegos recientes con altos requisitos probablemente se queden sin memoria, ya que deben pasar por una capa de traducción que consume sus propios recursos. En cambio, juegos más antiguos como Dark Souls Remastered se adaptaban mejor al MacBook Neo, donde, por ejemplo, funcionaba a 60 fps con una resolución de 1080p y ajustes bajos.

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The MacBook Neo breezed through less demanding games like Minecraft, which hit between 200 and 300fps at 1080p. Similarly, games with simple 2D graphics – such as Mewgenics – can run through CrossOver “pretty much flawlessly” on the MacBook Neo, Tsai said.

What about emulation? Tsai ran a Nintendo Switch game on the MacBook Neo (he didn’t name it for legal reasons) and said performance was mixed, with the game hitting around 30fps but experiencing occasional stuttering – again, an issue caused by the laptop’s low dose of onboard memory.

What Tsai’s testing highlights is that games that are specifically optimized for Apple hardware – titles like Control, the Resident Evil 2 remake and even Cyberpunk 2077 – can be enjoyed at playable frame rates even on a low-end laptop with a mobile chip like the MacBook Neo. It’s when you start to add in more demanding titles that are not tailored-made for the Mac, especially Windows games that run through a translation layer, that you’ll start to butt up against the MacBook Neo’s gaming limitations.

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