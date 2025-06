Leica ha anunciado un nuevo rollo de película de 35mm

Monopan 50 es una película monocroma de grano fino

Su precio es de 10 libras (unos 13 dólares / 20 dólares australianos) por 36 exposiciones.

¿Qué mejor forma de celebrar el centenario de Leica que con el lanzamiento sorpresa? Nosotros creemos que no hay, por ello, les compartimos todo sobre el nuevo rollo de película de 35mm

Se trata de un rollo monocromo de grano fino con 36 exposiciones, es un producto de nicho que se lanzará en 2025. Pero la bomba más grande es el precio: la Monopan 50 cuesta sólo 10 libras (alrededor de 13 dólares / 20 dólares australianos).

Leica no es una marca que se asocie a menudo con la asequibilidad. Su equipo fotográfico es conocido por su calidad artesanal y su precio ajustado. Cuando probé la Leica Q3 43 el año pasado, me quedé impresionado por la calidad de su construcción y, al mismo tiempo, me aterrorizaba la idea de dañarla. Porque cuesta 6.295 $ / 5.900 £ / 11.890 AU$. Leica es y siempre ha sido una marca de primera calidad.

Para la mayoría de la gente, la perspectiva de comprar o disparar con algo Leica se sitúa en algún lugar entre la lista de deseos y el territorio de ganar la lotería. Hasta ahora, la forma más asequible de disparar con Leica ha sido la D-Lux 8, una compacta premium con sensor Micro Cuatro Tercios, que se puede comprar hoy por 1.595 dólares. O cruzar los dedos con la esperanza de encontrar una ganga Leica analógica de segunda mano.

El Monopan 50 cambia eso. De acuerdo, es una película de 35 mm, no una cámara. Pero también parece el primer producto Leica lo suficientemente accesible como para que los fotógrafos de fotografía fija puedan utilizarlo a diario.

Leica para todos

Eso no quiere decir que no sea especial. El Monopan 50 es una película monocromática de grano fino hecha para entusiastas del blanco y negro. Con una resolución de hasta 280 pares de líneas por milímetro, promete un nivel de detalle digno de galería. Su sensibilidad ISO de solo 50 la convierte en una película de baja sensibilidad, inspirada en los rollos originales de la época en la que se lanzó la Leica I. En ese sentido, es Leica en su máxima expresión. Pero, lo más importante: no es escandalosamente cara. De hecho, es todo lo contrario.

Incluso para alguien como yo, que no dispara con película regularmente, resulta una propuesta muy atractiva. Y aún más para quienes sí lo hacen —un grupo que, por cierto, está creciendo cada vez más.

La fotografía analógica no solo está de regreso: está viviendo un auge silencioso. Los precios de las cámaras vintage se han disparado y cada vez hay más lanzamientos nuevos en el mundo analógico. Se rumora que Fujifilm revivirá sus películas a color, Kodak está ampliando sus fábricas para satisfacer la demanda, y Pentax lanzó el año pasado una nueva cámara de medio cuadro. Todo esto habla de una nueva generación que está redescubriendo el rollo.

Es en medio de este renacimiento analógico donde Leica entra en escena. La marca todavía produce tres cámaras totalmente mecánicas de 35 mm: la M-A, la MP y la relanzada M6. Equipadas con ópticas de alta calidad y diseñadas para un enfoque deliberado, las tres son modelos costosos dirigidos a puristas.

En ese sentido, el Monopan 50 es su compañero natural. Cargar esas cámaras con una película blanco y negro de grano fino dará resultados hermosos, y acentúa la experiencia lenta, casi meditativa, de disparar con una cámara telémetro de 35 mm.

Pero el atractivo más amplio del Monopan 50 radica en su accesibilidad. Con los precios de los rollos estándar superando las £10 por unidad, pagar unas £10 por 36 exposiciones de una película monocromática premium parece una ganga. Y que venga de Leica, solo lo hace más atractivo.

(Image credit: Leica Monopan)

Al lado de las cámaras de cuerpo metálico que le dieron fama, hay algo sorprendentemente humilde en que el producto Leica más accesible en tiempos recientes sea un rollo de acetato recubierto de plástico. Pero también tiene sentido. A medida que la fotografía analógica vuelve a ponerse de moda, las marcas están despertando al hecho de que la audiencia ha cambiado.

Ya no son solo entusiastas revelando rollos de Ilford en un cuarto oscuro casero. Ahora son fotógrafos de la Generación Z que buscan formas más lentas y táctiles de crear. Y si van a gastar su dinero en película, ¿por qué no darles una razón para gastarlo en Leica?

Sí, el verdadero costo de disparar con una cámara y lentes Leica se mide en miles. Pero el Monopan 50 al menos abre la puerta. Más que un guiño al pasado de Leica, podría ser una señal de un futuro distinto para la marca, donde más personas puedan manejar y disparar algo con el nombre Leica en él.

Obviamente, Leica quiere que uses el Monopan 50 con una M-A o una MP. Tal vez una M6 vintage. Pero incluso si usas una Nikon F o alguna de las mejores cámaras de rollo de segunda mano, su potencial para ofrecer gran nivel de detalle y tonos es emocionante.

De cualquier forma, me tiene intrigado. Las películas de ISO bajo no siempre son fáciles de usar, especialmente en el Reino Unido, donde el cielo nublado es la norma. Pero el Monopan 50 se siente como una película que vale la pena probar. No solo por lo que puede hacer, sino por lo que representa: una Leica que regresa al medio que ayudó a definir hace un siglo, de una forma inesperadamente accesible.

Así que no esperaba estar comprando película Leica este año. Pero ahora lo estoy planeando.