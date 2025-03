¿Todavía no puedes conseguir una Fujifilm X100VI? Esta opción compacta y premium de Leica cuesta menos, y está en stock

¿Estás buscando una nueva cámara compacta premium, pero no hay suficiente stock? No te preocupes, te tenemos noticias increíbles.

Se trata de la D-Lux 8 de Leica, que supuestamente serán entregadas en una semana.

Mientras tanto, los pedidos de la Fujifilm X100VI siguen teniendo un largo plazo de entrega, un año después de su lanzamiento, y encontrar una Canon PowerShot G7X Mark III no es tarea fácil después de que estallara en TikTok (al igual que su precio).

Así que aquí estoy, tan sorprendido como cualquiera de decir que la Leica D-Lux 8 ya está disponible para comprar y que su precio de lista de 1.595 $ / 1.450 £ / 2.790 AU$ parece algo razonable frente a sus rivales, y de hecho es un poco menos que la Fujifilm X100VI en EE.UU. y el Reino Unido. Levanto la mandíbula del suelo.

La cámara más barata de Leica (aparte de la cámara instantánea Sofort 2) incorpora un sensor Micro Cuatro Tercios de 17 MP, un objetivo 24-75 mm f/1,7-2,8 y toques de diseño premium inspirados en la Leica Q3. Es una compacta ordenada y versátil en todos los sentidos.

Sin embargo, no es más que una actualización menor de la D-Lux 7 que precede a esta década, con una tecnología algo anticuada en comparación con las últimas compactas premium como la X100VI, así que ¿debería comprar una?

La D-Lux 8 es una compacta de punto rojo pequeña y bien acabada, con un zoom rápido y una calidad de construcción de primera. (Image credit: Future)

¿Apretar el gatillo?

Nuestro análisis de la Leica D-Lux 8 otorgó a la compacta MFT 3,5 estrellas, por lo que está claro que no es la mejor de su clase. Su hardware anticuado fue un factor importante en esa puntuación, mientras que una pantalla táctil inclinable o de ángulo variable habría sido apreciada en lugar de la fija.

Dicho esto, no ha habido mucho movimiento en este ámbito, lo que significa que las cámaras compactas con hardware de varios años de antigüedad todavía se mantienen bien hoy en día.

¿Compite la D-Lux 8 con otros modelos populares? Creo que supera a la PowerShot G7X Mark III en casi todos los aspectos, pero también a la Fujifilm X100VI.

Sin duda, la D-Lux 8 y la X100VI son compactas premium diferentes: la Leica tiene un objetivo zoom y es mucho más pequeña, mientras que el modelo de Fujifilm incorpora un objetivo de focal fija y un sensor APS-C de 40 MP para obtener imágenes más nítidas, junto con un precioso visor híbrido y una pantalla inclinable.

Si tuviera que elegir una de las cámaras Leica y Fujifilm, tendría que ser la X100VI. Sin embargo, para mucha gente la elección ni siquiera existe debido a la limitada disponibilidad.

Por ahora, la popularidad de las cámaras compactas no muestra signos de decaer. A continuación he incluido enlaces a los modelos favoritos de TechRadar. Si no está seguro, tenga en cuenta que las cámaras Leica tienden a mantener bien su valor, por lo que podría valer la pena apretar el gatillo para asegurarse una D-Lux 8 mientras esté disponible.