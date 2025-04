Ya puedes disfrutar de tus juegos favoritos de Xbox en televisores LG sin necesidad de una consola

¡Gamer! Te tenemos noticias increíbles, LG y Xbox dieron un paso más para llevar sus juegos favoritos a más hogares.

Así como lo lees, LG reafirma su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento en el hogar a través de la llegada de la esperada aplicación de Xbox a sus televisores inteligentes, permitiendo a los usuarios disfrutar de juegos de esta consola en pantalla grande y desde casa. A partir de ahora, los usuarios de las Smart TV´s de LG podrán jugar desde el más nuevo éxito indie, hasta los títulos AAA más populares, todo a través de la app de Xbox integrada en sus televisores y en más de 25 países.

La aplicación Xbox, a la que se puede acceder cómodamente desde el Gaming Portal y la tienda de aplicaciones de LG, permite a los usuarios de LG jugar desde ya con Xbox Game Pass Ultimate, que ofrece cientos de títulos de Activision, Bethesda, Blizzard, Mojang, Xbox Game Studios, entre otros, utilizando un control compatible. La aplicación de Xbox está disponible en televisores LG y en monitores Smart seleccionados que ejecutan la última versión de webOS 24 o posteriores3, y pronto estará disponible en pantallas StanbyME.

