LG lleva la innovación en pantallas profesionales a un nuevo nivel con MAGNIT Essential

Sin duda, la emoción por el fútbol va más allá de ir al estadio, sobre todo porque hoy día la tecnología es capaz de convertir cada detalle en una experiencia visual única.

Con este enfoque, LG Electronics México abrió las puertas de su showroom para que clientes y socios comerciales conocieran de primera mano cómo sus soluciones de visualización profesional están redefiniendo la manera en que las empresas comunican, colaboran y generan experiencias memorables.

Durante la demostración, los asistentes pudieron vivir la transmisión del encuentro a través de distintas soluciones de LG Business Solutions, algunas de ellas presentadas durante Infocomm 2026, diseñadas para ofrecer una calidad de imagen excepcional, alto desempeño y flexibilidad para aplicaciones empresariales que van desde salas de juntas y auditorios hasta centros de comando, retail, hospitality y espacios corporativos.

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Entre las tecnologías protagonistas destacó LG MAGNIT Essential, la más reciente incorporación a la estrategia de pantallas LED de LG y uno de los lanzamientos más importantes de la compañía dentro de esta categoría.

Basada en tecnología COB (Chip on Board), la nueva serie LG MAGNIT Essential establece un nuevo referente en cuanto a contraste y calidad de imagen gracias a una mayor uniformidad visual y alta confiabilidad en aplicaciones donde cada detalle es fundamental. Disponible en configuraciones con pitch de 0.9 mm, 1.2 mm y 1.5 mm, esta solución destaca por su facilidad de instalación y la posibilidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto, ofreciendo una plataforma escalable para empresas que buscan llevar la comunicación visual al siguiente nivel.

Dentro del showroom, la tecnología se presentó mediante una configuración de 108 pulgadas, permitiendo apreciar el nivel de detalle, contraste y reproducción de color que caracteriza a la familia MAGNIT. Sin embargo, la solución puede configurarse en distintos tamaños y formatos de acuerdo con los requerimientos de cada cliente.

La experiencia también incluyó otras soluciones de visualización profesional que forman parte del portafolio LED de LG, como la LG All-in-One de 163 pulgadas, una pantalla que integra controlador y sistema operativo en una solución lista para instalar, simplificando la implementación de grandes formatos en espacios corporativos, auditorios y centros de conferencias.

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(Image credit: LG)

Para complementar la experiencia audiovisual, la transmisión estuvo acompañada por LG SoundSuite, el ecosistema de soluciones de audio profesional de la compañía diseñado para integrarse perfectamente con sus pantallas comerciales. Gracias a esta combinación, los asistentes pudieron experimentar un entorno completamente inmersivo, demostrando cómo la integración entre imagen y sonido puede elevar la comunicación y la experiencia en espacios corporativos, auditorios, hospitality y otros entornos comerciales.

Además de las soluciones LED, el recorrido permitió conocer otras tecnologías que forman parte del ecosistema de LG Business Solutions, entre ellas el LG Kiosk 27KC3P, diseñado para procesos de autoservicio en sectores como retail, hospitality y servicios financieros; el LG CreateBoard TR3DQ, un monitor interactivo con funciones de Inteligencia Artificial que facilita la colaboración en entornos educativos y corporativos; y el LG Transparent OLED, una innovadora solución que combina contenido digital con elementos físicos para crear experiencias de alto impacto en museos, retail premium, exhibiciones y espacios comerciales.

"Las soluciones B2B de LG están diseñadas para ayudar a nuestros socios comerciales a comunicar mejor, colaborar de manera más eficiente y ofrecer experiencias que realmente generen impacto. Mostrar estas tecnologías en un contexto como un partido, permite que nuestros clientes experimenten de primera mano el potencial de cada solución y visualicen cómo puede integrarse en sus propios proyectos", comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

Con un portafolio que abarca tecnologías LED, OLED, Micro LED, señalización digital, colaboración interactiva y soluciones especializadas para múltiples industrias, LG continúa fortaleciendo su apuesta por el mercado B2B, desarrollando plataformas que combinan innovación, confiabilidad y flexibilidad para responder a las necesidades de empresas de todos los tamaños.