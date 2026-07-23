Los nuevos televisores OLED de LG incorporarán un modo 'Creator Original' compatible con Prime Video: toma algunas de las mejores funciones de Dolby Vision 2

El modo "Filmmaker" al revés: Creator Original aprovecha toda la potencia de procesamiento de tu televisor

Inicialmente disponible solo para los televisores OLED modelos C6, G6 y W6 de 2026

Se lanzará a finales de julio de 2026

LG Electronics se ha asociado con Prime Video para lanzar un nuevo modo de imagen en ciertos televisores LG. El nuevo modo, llamado "Creator Original", será inicialmente exclusivo de tres modelos de 2026: los televisores de las series LG C6, LG G6 y LG W6.

El lanzamiento se centrará en la película "Masters of the Universe", que se estrenará en Prime Video. Y si no te molesta sentirte un poco tonto, puedes decir "¡Tengo el PODER!" al control remoto LG Magic Remote de los televisores inteligentes LG con webOS 23 o posterior para que aparezca contenido relacionado con el estreno de la película.

Sin embargo, Creator Original es la novedad más interesante. Promete brindar más control a los creadores que el Modo Filmmaker, ya que adopta el enfoque opuesto: en lugar de eliminar al máximo el procesamiento y la mejora de imagen de tu televisor, Creator Original los aprovecha, pero con ciertas reglas.

Latest Videos From Watch full video here:

¿Qué es "Creator Original" en los televisores OLED de LG?

Según LG, Creator Original permitirá que los estudios de cine y televisión ajusten parámetros clave como el nivel de detalle en las sombras, el balance de color y la forma en que el procesamiento de movimiento y la reducción de ruido funcionan en el televisor, con el objetivo de ofrecer la imagen tal como fue concebida por sus creadores.

En el caso de Masters of the Universe, LG asegura que esta función permitirá a sus televisores "reproducir fielmente cada choque de espadas brillantes, la oscura guarida de Skeletor y las explosivas batallas en Eternia".

Curiosamente, la propuesta de Creator Original suena muy similar a lo que Dolby prepara con Dolby Vision 2. El manejo de las zonas oscuras y el control sobre el procesamiento del movimiento son características clave de DV2, que comparte el mismo objetivo: aprovechar al máximo las capacidades de los televisores de gama alta sin sacrificar la fidelidad de la imagen, dejando el control en manos de los cineastas y utilizando metadatos en el contenido para indicar al televisor cómo debe procesarlo.

Sin embargo, Creator Original no contará con el mapeo de tonos bidireccional (bi-directional tone mapping) ni con otras funciones exclusivas de Dolby Vision 2 Max, que además incorpora un nuevo y mejorado motor de procesamiento de imagen.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aun así, Creator Original parece cubrir varios de los aspectos más interesantes de Dolby Vision 2 y tiene una ventaja importante: todo indica que llegará antes.

Actualmente, Dolby Vision 2 solo cuenta con un socio de streaming, Peacock, y un estudio cinematográfico, StudioCanal. Por ahora no existe una fecha oficial para su lanzamiento, aunque conversaciones con Hisense y TCL apuntan a que estará disponible antes de que termine el año.

Por su parte, LG informó que el modo Creator Original para Prime Video "está programado para implementarse antes de que termine este mes", es decir, julio de 2026. Si Prime Video amplía la compatibilidad a más producciones de Amazon Studios y MGM, podría ofrecer un catálogo considerable de películas compatibles. Eso sí, por ahora la función solo estará disponible en tres modelos de televisores LG, lo que limita su alcance.

Al preguntarle a LG si tiene planes de ofrecer compatibilidad con Dolby Vision 2, la compañía respondió que primero esperará a ver cómo evoluciona la adopción del formato, aunque adelantó que no se debe esperar que los televisores actuales reciban esa actualización. Así que, si estás pensando en comprar un LG C6 o un LG G6, esta podría ser la opción más avanzada disponible en cuanto a funciones de imagen de nueva generación.

En cuanto a la película, la impresión fue positiva. En nuestra reseña de Masters of the Universe señalamos que "es la divertida e ininterrumpida película palomitera que esperábamos que fuera The Mandalorian and Grogu, la más reciente cinta de Star Wars."

¿Pensando en adquirir un nuevo televisor?

¡Prueba nuestro buscador de tamaños y modelos de televisores! Solo tienes que indicarnos a qué distancia te sientas del televisor y te diremos qué tamaño comprar según los consejos sobre el ángulo de visión de nuestros expertos en calidad de imagen, además de recomendarte nuestros tres mejores televisores de ese tamaño en diferentes rangos de precios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.