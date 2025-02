Leica podría lanzar este año una polémica cámara de la serie M con un nuevo tipo de visor: suena a función por encima del alma

La próxima cámara Leica de la serie M podría ser la primera de su clase con EVF

Podría ser la cámara Leica de la serie M más pequeña, ligera y versátil hasta la fecha

Los rumores apuntan a que se lanzará a finales de este año

¿Están buscando una nueva cámara? De ser así, tal vez deban esperan un poco, ya que Leica está trabajando en una nueva cámara de la serie M que abandonará la experiencia de telémetro por la que la serie es famosa, en favor de un visor electrónico (EVF). Pero no se preocupen, a continuación les dejamos todos los detalles.

Los detalles compartidos recientemente por Leica Rumors son escasos y me dejan con muchas preguntas, así que vamos a explorar hacia dónde podría ir Leica con este posible nuevo modelo.

La serie M de Leica, tanto en sus modelos analógicos como digitales, utiliza un telémetro óptico para componer y enfocar manualmente las tomas, utilizando una guía de imagen dividida difícil de dominar para enfocar nítidamente el sujeto. No es para todo el mundo, pero el telémetro de Leica es el alma de la serie, una experiencia de disparo que no puedes encontrar en ningún otro sitio (aparte del telémetro Pixii).

Desde el punto de vista práctico, un EVF será mucho más útil que un telémetro: dispondrás de previsualización de la exposición y de la extremadamente útil herramienta de ayuda al enfoque manual «focus peaking». Este cambio de diseño debería convertir a este misterioso modelo en la cámara digital de la serie M más pequeña y ligera de Leica hasta la fecha, y también en la más barata.

Los rumores sugieren que no se trata de una Leica M12 de nueva generación, sino de una nueva serie dentro del ecosistema de montura M de Leica. Una cámara de la serie M con EVF me suena mucho a una compacta premium Leica Q3 / Q3 43 (véase más arriba), pero con montura de objetivo intercambiable. Me encantó probar la Leica Q3, pero es una experiencia de cámara completamente diferente y moderna frente a la serie M.

La M11 pertenece a una serie legendaria de cámaras digitales Leica que utilizan un telémetro para componer las tomas y el enfoque manual, mientras que el nuevo modelo rumoreado podría ser la primera cámara de la serie M con visor electrónico. ¿Podría el misterioso modelo allanar también el camino al autoenfoque? (Image credit: Leica)

¿Un nuevo amanecer para la serie M de Leica?

Cambiar el telémetro por un visor electrónico puede parecer un cambio insignificante, pero supondría la mayor revisión de diseño de la serie M de Leica. También le quitaría a Leica su punto fuerte: la experiencia del telémetro.

Algunos creen que los telémetros están anclados en el pasado: una experiencia de disparo con enfoque manual de imagen dividida que es difícil de dominar, mientras que otros sistemas de cámaras sin espejo de Sony y Canon disfrutan de un enfoque automático tan eficaz que el fotógrafo apenas necesita saber enfocar. Para otros, la experiencia del telémetro es exactamente el reto que les gusta, un encanto que no pueden conseguir en ningún otro sitio (a pesar del Pixii, que es el único telémetro digital del mercado).

Consideremos las posibilidades de una cámara de la serie M con EVF. Si se trata de una cámara de la serie M, utilizará la montura M de Leica, para la que hay muchos objetivos de enfoque manual disponibles, tanto las caras opciones de Leica como otras alternativas más baratas de terceros. Los objetivos son diminutos y se adaptarían a la que podría ser la cámara de la serie M más pequeña de Leica.

Cuando me imagino la misteriosa cámara de la serie M como una Q3 con montura Leica M, me viene a la cabeza una característica de la Q3 de la que carece la serie M: el autoenfoque. ¿Podría una nueva cámara Leica M tener autofoco? La montura del objetivo necesitaría un nuevo diseño y habría que fabricar nuevos objetivos autofocus, pero parece plausible, aunque marcaría una nueva dirección para Leica.

También hay que tener en cuenta la serie Leica SL, cuya última generación es la Leica SL3. Se trata de una cámara DSLR de fotograma completo con montura tipo L y autofoco. El caso de una cámara compacta de la serie M con EVF y montura L equipada con autoenfoque es muy atractivo.

Sin embargo, los rumores apuntan a un modelo de la serie M con EVF, una pantalla táctil particularmente grande y sin botones traseros, y no espero ninguno de los cambios sísmicos soñados anteriormente. También es probable que sea una cámara de enfoque manual, aprovechando al máximo las herramientas de asistencia que ofrece un EVF, y presumiblemente el último sensor de 61MP de Leica. La estabilización de imagen en el cuerpo sería un añadido útil, pero, de nuevo, lo dudo.

¿Cuál crees que es la dirección más interesante que Leica podría tomar con su próximo lanzamiento de la serie M? Háganoslo saber en los comentarios.