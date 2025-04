TECNO presenta oficialmente su nueva Serie CAMON 40, directamente desde México

¡La espera terminó! TECNO nos invitó a Cancún, México a presenciar el lanzamiento oficial de su nueva serie CAMON 40, pero eso no es todo, ya que le dio la bienvenida a su nuevo ecosistema, así que no se pierdan ningún detalle a continuación.

Así como lo lees, este ecosistema se actualiza con el lanzamiento de su último smartphone insignia de la serie CAMON 40, los debutantes Lentes con IA, la laptop MEGABOOK S14, el smartwatch con IA y los auriculares.

TECNO lanza la serie CAMON 40, su smartphone con IA más avanzado hasta la fecha, que redefine la productividad, creatividad y eficiencia impulsadas por inteligencia artificial. con el potente procesador MediaTek Dimensity Ultimate, la serie introduce innovaciones de IA más inteligentes y localizadas para una experiencia de usuario sin precedentes. El modelo CAMON 40 Premier 5G destaca de la línea, al estrenar el MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI, que logra un asombroso aumento del 330% en rendimiento de IA.

You may like