Infinix presenta en México el HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition
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Por Antonio Quijano
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Infinix trae a México el HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition con diseño exclusivo
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¡Es oficial! El nuevo Infinix Hot 70 Pro 5g Free Fire Edition llegó a México y aquí te compartimos todos los detalles.
Disponible a partir de hoy a través de Mercado Libre y de la TikTok Shop de Infinix México, el dispositivo combina un Diseño de Brillo Dinámico, un Cubo de Matriz Activa personalizado con elementos de Free Fire, protección IP68 de grado militar, el procesador MediaTek Dimensity 7100 5G y funciones de IA FlashMemo, todo dentro de una propuesta pensada para la comunidad gamer que busca destacar dentro y fuera