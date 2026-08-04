TECNO presentará en IFA 2026 un smartphone con biseles de pantalla de 0 mm

¿Un smartphone con biseles de pantalla de 0 mm? La respuesta es sí, y lo pudimos ver con el adelanto de TECNO sobre su más reciente concepto: el TECNO Concept Phone, la nueva generación de smartphones sin biseles.

Mostrado en un video recién publicado, este teléfono conceptual elimina por completo los bordes negros de la pantalla para ofrecer una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva. Como una primicia en la industria de los smartphones, el dispositivo logra un verdadero borde de pantalla de 0 mm, eliminando por completo los bordes negros físicos de la pantalla y estableciendo un nuevo referente de diseño para los smartphones del futuro. El TECNO Concept Phone, la nueva generación de smartphones sin biseles, hará su debut público en IFA 2026 durante septiembre.

(Image credit: TECNO)

Un verdadero bisel de pantalla de 0 mm

Durante la última década, el diseño de los smartphones ha logrado avances notables, y los biseles ultradelgados se han convertido en un elemento estándar de los dispositivos insignia. Sin embargo, ha persistido durante mucho tiempo un desafío común a toda la industria: la circuitería interna necesaria y los márgenes de seguridad alrededor de la pantalla dejan un borde negro visible de 1 mm a 2 mm entre la pantalla activa y el marco exterior. Esta delgada línea crea una separación sutil pero perceptible entre el contenido y el dispositivo.

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Para llevar la experiencia de pantalla completa un paso más allá, el TECNO Concept Phone, la nueva generación de smartphones sin biseles, fue desarrollado para conquistar ese "último milímetro". El objetivo era eliminar este límite final, ofreciendo a los usuarios una vista más limpia y completamente ininterrumpida.

(Image credit: TECNO)

Más allá de los límites visuales

Eliminar el bisel exigió repensar el smartphone desde adentro hacia afuera. Mediante un avanzado apilamiento interno, una reingeniería estructural y novedosas técnicas de empaquetado de pantalla, el TECNO Concept Phone, la nueva generación de smartphones sin biseles, logró reconstruir la arquitectura de la pantalla, comprimiendo el borde negro visible hasta 0 micrones (0 mm) por primera vez en la ingeniería móvil a nivel mundial.

Sin un marco visible que limite la pantalla, el contenido digital se extiende sin interrupciones hasta los bordes exteriores del dispositivo. Esto crea un efecto visual futurista en el que la pantalla parece flotar sin esfuerzo en la mano del usuario. Además, ofrece beneficios claros para el uso diario. Al ver videos, el contenido llena por completo el frente del teléfono sin bordes, sin distracciones. En los videojuegos, la vista ampliada permite a los jugadores ver más pantalla y controlar los juegos con mayor facilidad. Para tareas cotidianas, como ver fotos o leer, la pantalla se siente más grande, más nítida y más cómoda de usar.

(Image credit: TECNO)

Más allá del diseño actual

El avance del TECNO Concept Phone, la nueva generación de smartphones sin biseles, es mucho más que una mejora de diseño: redefine la forma en que los usuarios interactuarán con sus teléfonos en la era de la IA, al eliminar las barreras visuales entre el contenido digital y el mundo real.