La aplicación para Android del Apple TV acaba de recibir dos grandes actualizaciones, pero aún le falta una gran función

Como les compartimos anteriormente, no hace mucho que la aplicación de Apple TV llegó a dispositivos Android, por lo que era de esperarse recibir nuevas actualizaciones, y bastaron poco más de dos meses para que esto sucediera, ya que estamos recibiendo la primera actualización notable y lo mejor de todo es que incluye un par de características que seguramente mejorarán la experiencia de streaming.

La versión 1.1 apareció ayer (7 de abril) y 9to5Google fue el primero en hacerse eco de la noticia, revelando que la nueva actualización ha añadido clips de previsualización que se reproducen automáticamente en el carrusel principal de la aplicación. En cierto modo, también pueden funcionar como mini trailers que ofrecen una vista previa de las mejores películas y los mejores programas de Apple TV+ en su biblioteca.

Pero la segunda novedad, y posiblemente la más fascinante, es la introducción de nuevos ajustes automáticos de subtítulos. Hay dos nuevos controles, «Mostrar al silenciar» y «Mostrar al saltar atrás», y ambos parecen bastante útiles.

