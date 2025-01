5 grandes teorías sobre Severance temporada 2 tras el episodio 2

¿Están listos para descubrir nuestras teorías más locas sobre la segunda temporada de Severance? De ser así, sigan leyendo bajo su propio riesgo, pues a continuación, spoilers del episodio 2 de la temporada 2 de Severance.

El episodio 2 de la temporada 2 de Severance nos ha planteado aún más preguntas. Me encantan los buenos misterios y cada semana una de mis cosas favoritas es buscar nuevas pistas e información sobre la serie; al fin y al cabo, por algo sigue siendo uno de los mejores programas del Apple TV Plus.

A pesar de seguir sin saber nada de muchas cosas, Severance sabe cómo mantenernos interesados y, aunque solo llevamos dos episodios, tenemos mucho de lo que hablar. El esperado regreso arranca con fuerza, con un montón de nuevos detalles, incluida esa nueva secuencia de apertura de la segunda temporada y todas las pistas que nos da.

Este episodio se centró en gran medida en los innies, echa un vistazo a nuestra temporada Severance 2 episodio 2 resumen para más detalles sobre eso, pero si usted está aquí para un poco de alimento para el pensamiento desplazarse en las principales teorías de este episodio.

1. El ascensor no "sonó" - así que Helena se hace pasar por Helly después de todo

(Image credit: Apple TV Plus)

Esta escena del ascensor parece ser un momento crucial en este episodio. En nuestro artículo sobre las teorías del episodio 1 de la temporada 2 de Severance, mencionamos la idea de que Helena se estaba haciendo pasar por Helly R y parece que es así. Cuando vemos a los empleados del MDR bajar por el ascensor, se oye un ruido que indica que han cambiado de sus «outies» a sus «innies». Pero cuando Helena baja, horror, ¡no hay ruido!

Muchos fans especulaban con ello y parece que lo han confirmado sutilmente, ya que la ausencia de «ding» ha dado mucho que hablar en Internet. Me encanta cuando los fans de Severance se obsesionan con los pequeños detalles, es parte de lo que hace que esta serie sea tan genial. Incluso hay un vídeo entero en YouTube que analiza los tonos utilizados en esta escena, por si quieres adentrarte más en la madriguera del conejo.

What are the elevators in Severance telling us? - YouTube Watch On

2. El vídeo de disculpa de Helena fue forzado y ni siquiera ella quería hacerlo

(Image credit: Apple TV Plus)

Todos hemos visto disculpas poco sinceras, y la que Helena grabó para intentar dejar las cosas claras después de la gala es divertida e intrigante al mismo tiempo. Afirma que se emborrachó mientras tomaba una «medicación no Lumon» que le hizo decir todo lo que Helly R contó al mundo exterior. Parece demasiado limpio y demasiado guionizado, lo que me llevó a preguntarme cuánto control tiene Helena en Lumon.

De acuerdo, que el equipo de relaciones públicas de Lumon le escribiera un guión ordenado no es exactamente una sugerencia innovadora, pero lo que sí me interesa es cómo se comporta Helena en este episodio, especialmente cuando parece triste inmediatamente después de que se apague la cámara. No estoy segura de si apoya a Lumon o si simplemente está haciendo todo esto para apaciguar a su padre. Después de todo, si eres un Eagan y no estás de acuerdo con todo el asunto de Kier, no creo que eso vaya a ir particularmente bien.

¿Podría Helena convertirse en una heroína inesperada esta temporada? ¿O es tan fría como su padre y, presumiblemente, como su padre antes de eso? Los Eagan me intrigan mucho. En el vídeo, Helena habla de lo «seriamente que la empresa de su familia afecta a las vidas de personas reales de todo el mundo», pero ¿qué significa eso?

3. Cobel sabe algo importante sobre Gemma / Ms. Casey

(Image credit: Apple TV Plus)

Dada su dramática respuesta a Mark y el hecho de que gritó y se marchó, está claro que Cobel sabe más de lo que dice. Teniendo en cuenta que ha sido vecina de Mark desde que se unió a Lumon y le ha estado vigilando, apuesto a que ella es la clave para descubrir la verdad sobre todo este asunto. Es, con diferencia, uno de los personajes más intrigantes de la serie, y en una entrevista con TechRadar la actriz Patricia Arquette adelantó que su lealtad a Lumon se pondrá a prueba esta temporada.

No hay duda de que está tramando algo si se asustó por la línea de interrogatorio de Mark, que me ha llevado a creer que está directamente implicada en Cold Harbor, sea lo que sea. Un misterio parece desangrarse en otro en Severance, ¿verdad?

4. Mark es la persona más importante de MDR, pero ¿por qué?

(Image credit: Apple TV Plus)

Lumon está haciendo todo lo posible para mantener contento a Mark, tanto dentro como fuera de la empresa, y está claro que es una parte integral de lo que sea que estén haciendo. A lo largo del episodio, la empresa intenta por todos los medios convencer a Mark para que se quede, ofreciéndole un aumento de sueldo, dándole un mejor apoyo en salud mental, y Milchick expresa que odiaría perder al innie Mark, por lo que parece que el resto de MDR es reemplazable excepto él.

Después de que en el último episodio se revelara que Mark estaba trabajando en algo llamado Cold Harbor, y que implicaba a Gemma/Ms. Casey, está bastante claro que tiene que trabajar en este archivo. Pero lo que está haciendo exactamente no está claro, y es uno de los muchos misterios de Severance. Es el personaje principal no sólo para nosotros como espectadores, sino también en el universo Severance.

5. Devon sospecha que Milchick está tramando algo y podría actuar en consecuencia más adelante

(Image credit: Apple TV Plus)

Cuando Milchick llega a casa de Devon y Ricken, se muestra hostil hacia él y se niega a decir mucho sobre lo que pasó cuando el innie de Mark habló con ella. También se muestra molesta por cómo la señorita Cobel (o la señora Selvig, como ella la conoce) ha conseguido acercarse tanto a su familia. Estoy especulando con que va a haber algún tipo de enfrentamiento entre Milchick y Devon, porque sabemos lo protectora que es con su hermano y parece ver a través de este acto que está montando.

Devon infiltrándose en Lumon de alguna manera me interesa y me encantaría que estuviera más involucrada en la segunda temporada. Como si no tuviera suficiente con un nuevo bebé, ahora tiene que cuidar de Mark.