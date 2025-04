Deezer lanza su respuesta a Wrapped y Replay, además de tres nuevas funciones que no encontrarás en Spotify ni Apple Music

Deezer lanzará cuatro nuevas funciones de aquí a finales de mayo

Entre ellas, nuevas opciones de personalización de los algoritmos y de la interfaz

El Mes My Deezer y la función exclusiva Universal Sharing.

¿Spotify sigue sin funcionar? Sin duda el momento perfecto para que su rival Deezer para revelar cuatro nuevas funciones que llegarán a su plataforma.

Está claro que Deezer tiene una misión, no sólo ofrecer una respuesta de Wrapped y Replay en forma del Mes My Deezer, que llegará en mayo, sino permitir a sus usuarios expresarse y conectar con otros a través de la música, sea cual sea el mejor servicio de streaming de música del que te estén enviando una canción.

¿Siempre estás suscrito a Spotify porque es el que usan tus amigos? Estás a punto de tener otra opción.

Alexis Lanternier, consejero delegado de Deezer, ha declarado: «En Deezer innovamos constantemente para ofrecer la experiencia musical más personalizada y personalizable del mercado. Las nuevas funciones que presentamos hoy dan a los usuarios más control sobre su algoritmo, mayor flexibilidad para personalizar su experiencia y formas sencillas de compartir contenidos con sus amigos, incluso más allá de Deezer. Queremos seguir sorprendiendo a los fans con nuevas y atractivas formas de experimentar la música.»

¿Cuáles son las cuatro novedades? Entremos en materia...

Nuevas funciones de Deezer

(Image credit: Future)

El paquete de actualizaciones que trae Deezer es el siguiente:

Más control sobre el algoritmo

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Deezer me dice que el 40% de los usuarios de música tienen 34 años o menos (¿no me siento viejo?) y el mensaje es claro: quieren más control sobre el algoritmo. Deezer ya ha desarrollado su función Flow para permitir a los usuarios influir en las recomendaciones del algoritmo a lo largo de los años (incluyendo botones de «me gusta»), pero a partir de abril, Deezer lanzará una función de personalización del algoritmo que, según afirma, permite a los usuarios «controlar totalmente» su descubrimiento musical. Por primera vez en la transmisión de música, Deezer me dice que los usuarios pueden modificar su algoritmo de recomendaciones sin restricciones.

Durante una sesión informativa en línea, Lanternier mostró lo que él llama en broma la nueva «sección pesadilla» personalizada de Deezer dentro de la cuenta personal de cada usuario: todas las bandas que no te han gustado y una línea de tiempo de lo que rechazaste, y cuándo. ¿No te gusta? Ya no se te enviarán canciones de esos artistas, ni canciones similares a la que escuchaste y odiaste. Apple Music ofrece botones vagamente similares de «favorito» (estrella) y «sugerir menos» (pulgar hacia abajo) para las canciones, pero no es nada parecido a esto.

Mayor personalización de la interfaz

La aplicación Deezer es cada vez más personalizable. A partir de mayo, los usuarios podrán organizar la pestaña Favoritos para acceder rápidamente a sus contenidos preferidos, creando un espacio realmente personalizado. También tendrán la opción de personalizar las carátulas de sus listas de reproducción añadiendo fotos, formas y pegatinas, remodelando la aplicación para adaptarla a su personalidad. Durante la demostración nos mostraron cómo crear una carátula: piensa en pegatinas emoji como soles, gafas de sol y quizá una bebida, un fondo colorido y un título como «Verano 2025 Ibiza» quizá. (Afortunado tú, por cierto...)

Nuevas estadísticas para descubrir y compartir tu identidad musical

Basándose en su recapitulación anual, My Deezer Year, Deezer lanza My Deezer Month. Y no nos andemos con rodeos: esto se basa en los éxitos mixtos de Spotify Wrapped y Apple Music Replay (que fue mucho mejor que Wrapped a finales del año pasado). A partir de principios de mayo, los usuarios recibirán estadísticas actualizadas, como las canciones más escuchadas, los artistas y los géneros, así como un desglose detallado de su actividad, todo ello presentado de una «forma única y atractiva» cada mes. Sí, ya hemos oído hablar de esto antes, pero espera...

Comparte tu música más allá de Deezer

A finales de abril, Deezer introducirá una nueva forma de compartir música que trascenderá su plataforma de streaming. Con un enlace universal para compartir, Deezer me dice que los usuarios podrán enviar sus canciones favoritas a amigos y familiares que utilicen otros servicios de streaming (Spotify, Apple Music y YouTube Music). El lanzamiento se basa en Shaker, otra función exclusiva de Deezer que permite a los suscriptores crear listas de reproducción con su comunidad, incluso con amigos que no están en Deezer, ¡pero vamos! Es enorme, ¿no?

En un momento en el que todavía no hay señales oficiales de Spotify HiFi, los streams de alta resolución de Apple Music, Tidal y Qobuz se han convertido en opciones cada vez más tentadoras. La resolución de los archivos de audio de Deezer sigue siendo como máximo de calidad de CD, es decir, 16 bits/44,1 kHz (mejor que la de Spotify, pero no tan buena como las mejores ofertas de Tidal, Qobuz y Apple Music), pero ¿puedo enviar música a un amigo con la seguridad de que podrá abrirla y disfrutarla, aunque esté acostumbrado a los flujos de baja calidad de Spotify? Es una gran razón para cambiar.