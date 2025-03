¿Has tenido problemas con Spotify últimamente? Spotify ha tomado medidas drásticas contra las aplicaciones Premium APK "modificadas"

Algunos usuarios de Spotify informaron de que no podían acceder a la música.

Los usuarios habituales de aplicaciones no se han visto afectados; se trata de una ofensiva contra las aplicaciones «crackeadas».

No se ha prohibido el acceso a los usuarios de aplicaciones pirateadas.

¿Problemas con Spotify? Tal vez debas verificar si cuentas con la versión oficial de la aplicación. Ya que muchos usuarios no pueden acceder al servicio, y el motivo parece ser el uso de apps crackeadas o no autorizadas.

El 3 de marzo empezaron a circular noticias de que Spotify estaba aparentemente caído, pero resultó que el servicio sólo no estaba disponible para un grupo muy específico de usuarios: los que utilizaban aplicaciones basadas en el APK no oficial de Spotify Premium.

El objetivo de Spotify Premium APK es permitir a los usuarios acceder a algunas o todas las funciones de Spotify Premium sin ser suscriptores de Spotify Premium (es decir, sin pagar por el servicio de streaming de música), y parece que se bloqueó el 3 de marzo.

¿Qué ha ocurrido?

Por qué algunos usuarios de Spotify se encuentran con que sus aplicaciones no funcionan

TechRadar entiende que los problemas con las aplicaciones se deben a que Spotify está tomando medidas rutinarias para hacer cumplir sus términos y condiciones, que prohíben el uso de aplicaciones crackeadas. Y también entendemos que nadie que haya estado utilizando este tipo de aplicaciones va a ser castigado con el martillo de la prohibición: simplemente se le devolverá al servicio gratuito.

Algunos sitios han sugerido que la abrupta desaparición del APK expone a los usuarios a riesgos: dicen que si los usuarios ahora bloqueados buscan formas alternativas de engañar al sistema, podrían acabar en las partes de los sitios web de descarga de aplicaciones donde el malware y los estafadores tienden a congregarse. Y es cierto, pero por supuesto ese no es el problema de Spotify.

Lo que me ha sorprendido es la cantidad de gente que parece preferir el riesgo de las aplicaciones crackeadas a seguir con un abono gratuito de Spotify, comprar Premium junto con otra cosa o simplemente ponerse el sombrero de pirata de la vieja escuela y descargar canciones específicas de los sitios habituales.

Y eso me lleva a preguntarme: ¿qué es lo que valoran aquí si no es la música? ¿Seguirían queriendo una aplicación pirateada si Spotify ofreciera las mismas funciones Premium pero la música estuviera hecha por inteligencia artificial? No estoy seguro de querer saber la respuesta.